Ντιν Κέιν: Ένας «ήρωας» στη μεγάλη οθόνη και την πραγματική ζωή

«Δεν είναι τολμηρή ή γενναία η εμφάνιση του νέου Σούπερμαν ως bisexual - Γενναίο θα ήταν να τον βάλουν να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στο Ιράν», αναφέρει ο 55χρονος ηθοποιός της τηλεοπτικής σειρά «Lois & Clark: The New Adventures of Superman» του 1993

Οι θυσίες του για τον γιο του είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους γονείς. Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του Superman του επιφύλασσε σίγουρα μια επιτυχημένη πορεία στο Χόλιγουντ, εκείνος προτίμησε μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, βάζοντας τον γιο του πάνω από όλα.

View this post on Instagram A post shared by Dean Cain (@deuces1966) Κλείσιμο

Η δύσκολη σχέση του με τον πατέρα του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον χαρακτήρα του. Θέλησε να αφιερωθεί στον γιο του, Κρίστοφερ και να εξασφαλίσει ότι θα έχει την παιδική ηλικία που ονειρεύεται, σε αντίθεση με εκείνον, φροντίζοντας να μην του στερήσει τίποτα. Η δύσκολη σχέση του με τον πατέρα του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον χαρακτήρα του. Θέλησε να αφιερωθεί στον γιο του, Κρίστοφερ και να εξασφαλίσει ότι θα έχει την παιδική ηλικία που ονειρεύεται, σε αντίθεση με εκείνον, φροντίζοντας να μην του στερήσει τίποτα.

Μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο από τη Σαμάνθα Τόρες, έναν μόλις χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους το 2001 και μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, ο Κάιν «δεν το έβαλε κάτω» και τελικά, ανέλαβε την αποκλειστική του επιμέλεια το 2011».

View this post on Instagram A post shared by Dean Cain (@deuces1966)

Αν και συνέχισε την καριέρα του στην υποκριτική, το πρώτο του μέλημα ήταν πάντα ο γιος του. «Τα τελευταία 18 χρόνια της καριέρας μου βασίστηκα στο να είμαι πρώτα πατέρας και μετά, ηθοποιός», έχει δηλώσει ο Κέιν.



Αν και η απόφασή του να θέσει τον κινηματογράφο σε δεύτερη μοίρα, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και σίγουρα, όχι μόνο θετικές, εκείνος δεν έκανε πίσω. «Είμαι εκεί και με νοιάζει μόνο αυτό», είχε δηλώσει αναφερόμενος στον γιο του. «Είμαι ένας πατέρας που είναι συνεχώς παρών. Δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Οι άνθρωποι λένε συχνά: "Δεν έχετε φιλοδοξίες για τίποτα;". Ναι, η φιλοδοξία μου είναι να ζήσω με τον γιο μου μια ωραία ζωή», αναφέρει.



Οι δυο τους πλέον, έχουν έναν άρρηκτο δεσμό και δηλώνουν περήφανοι ο ένας για τον άλλο. Σε ανάρτηση που είχε μοιραστεί στο Instagram ο ηθοποιός με τον γιο του, είχε γράψει για εκείνον: «Νομίζω ότι ο γιος μου είναι πολύ περήφανος για τον μπαμπά του, αλλά νομίζω πως εγώ είμαι πιο περήφανος για εκείνον. Είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στον πλανήτη».



Μεγαλώνοντας τον Κρίστοφερ, ο Κάιν συνέχισε την καριέρα του με εμφανίσεις σε λιγότερο γνωστές σειρές όπως το «Ripley's Believe It or Not» και το «Lois & Clark: The New Adventures of Superman». Συνέχισε να εμφανίζεται με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το «The Broken Hearts Club» και το «Out of Time».



View this post on Instagram A post shared by Dean Cain (@deuces1966) Αν και συνέχισε την καριέρα του στην υποκριτική, το πρώτο του μέλημα ήταν πάντα ο γιος του. «Τα τελευταία 18 χρόνια της καριέρας μου βασίστηκα στο να είμαι πρώτα πατέρας και μετά, ηθοποιός», έχει δηλώσει ο Κέιν.Αν και η απόφασή του να θέσει τον κινηματογράφο σε δεύτερη μοίρα, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και σίγουρα, όχι μόνο θετικές, εκείνος δεν έκανε πίσω. «Είμαι εκεί και με νοιάζει μόνο αυτό», είχε δηλώσει αναφερόμενος στον γιο του. «Είμαι ένας πατέρας που είναι συνεχώς παρών. Δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Οι άνθρωποι λένε συχνά: "Δεν έχετε φιλοδοξίες για τίποτα;". Ναι, η φιλοδοξία μου είναι να ζήσω με τον γιο μου μια ωραία ζωή», αναφέρει.Οι δυο τους πλέον, έχουν έναν άρρηκτο δεσμό και δηλώνουν περήφανοι ο ένας για τον άλλο. Σε ανάρτηση που είχε μοιραστεί στο Instagram ο ηθοποιός με τον γιο του, είχε γράψει για εκείνον: «Νομίζω ότι ο γιος μου είναι πολύ περήφανος για τον μπαμπά του, αλλά νομίζω πως εγώ είμαι πιο περήφανος για εκείνον. Είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στον πλανήτη».Μεγαλώνοντας τον Κρίστοφερ, ο Κάιν συνέχισε την καριέρα του με εμφανίσεις σε λιγότερο γνωστές σειρές όπως το «Ripley's Believe It or Not» και το «Lois & Clark: The New Adventures of Superman». Συνέχισε να εμφανίζεται με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το «The Broken Hearts Club» και το «Out of Time».

Τώρα που ο γιος του έκλεισε τα 22 και είναι στην κατάλληλη πλέον, ηλικία να φροντίσει τον εαυτό του, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και εμφανίστηκε στις σειρές «The Platform» και «Supergirl».

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί να γνωρίζουμε τονως «σούπερ ήρωα» από την περίοδο που υποδυόταν τον Superman στην τηλεοπτική σειρά του 1993 «Lois and Clark: The New Adventures of Superman», όμως όπως αποδεικνύεται, είναι «ήρωας» και στην πραγματική του ζωή.