Ραμόνα Βλαντή: «Η Βρισηίδα Ανδριώτου το κατέχει το ριάλιτι, είναι πάρα πολύ κακομαθημένη»

Τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Microsoft ανακοίνωσε τη μεγάλη επενδυτική της πρωτοβουλία Gr for Growth, δεσμεύθηκε να συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης για ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με όχημα την τεχνολογία

Συνέντευξη παραχώρησε ηκαι αναφέρθηκε στη Βρισηίδα Ανδριώτου, αλλά και στοΗ style expert μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε αρχικά, στα πρότζεκτ που θεωρεί ότι της ταιριάζουν.«Μου ταιριάζουν όλα τα κόνσεπτ μόδας. Έχω αυτοπεποίθηση, είμαι τηλεοπτική και φέρνω νούμερα. Μακάρι να έχετε κι εσείς αυτή την αυτοπεποίθησή μου, την υπερβολική. Δεν με απασχολεί ποια θα είναι παρουσιάστρια του My Style Rocks», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά πρόσωπα που έχει σε εκτίμηση. «Τον Λάκη Γαβαλά τον αγαπώ, την Έλενα Χριστοπούλου τη θέλω στη δουλειά της, στο GNTM δηλαδή. Νομίζω πως ήταν φανταστική εκεί. Προτιμώ την Ηλιάνα Παπαγεωργίου από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην παρουσίαση του My Style Rocks. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ιδανική κριτής για το σόου, αλλά κάποιοι δεν με θέλουν», δήλωσε.Τέλος, μίλησε για τη Βρισηίδα και το«Η Βρισηίδα κατέχει το ριάλιτι πάρα πολύ, το έκανε και στο My Style Rocks. Θα έπρεπε να δουλέψει λίγο με τον εαυτό της, γιατί είναι πάρα πολύ κακομαθημένη», είπε κλείνοντας.