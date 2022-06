Κλείσιμο

Μπορώ να είμαι αυτό που θέλω;Άνθρωποι που παραμέρισαν κανόνες και στερεότυπα τα οποία συνδέονται με το κοινωνικό και το βιολογικό τους φύλο. Άνθρωποι που αμφισβήτησαν τα έμφυλα πρότυπα αλλά και νίκησαν τον φόβο τους αποφασίζοντας να ζήσουν την ζωή που θέλουν. Πέρα από το θηλυκό ή αρσενικό γένος ή κάπου ενδιάμεσα.Την Τρίτη 7 Ιουνίου στις 23:20 ηκαι τοπαρουσιάζουν τις ιστορίες non binary ατόμων, ατόμων δηλαδή που η έμφυλη ταυτότητά τους βρίσκεται έξω από το δυαδικό φύλο. Εκείνων που αγκάλιασαν και εξέφρασαν με περίσσιο θάρρος το βίωμα του φύλου τους διεκδικώντας την ελεύθερη έκφρασή του.Πώς το/η LEX διαχειρίζεται τα αδιάκριτα βλέμματα που την ακολουθούν σε κάθε της βήμα; Kουράστηκε να διορθώνει όσους και όσες την αποκαλούν με την λάθος αντωνυμία; Και πώς η επαγγελματική ενασχόληση με την μόδα και το make up την απελευθέρωσαν;Πώς η Tammy/ο Tamino αντιμετωπίζει τις επιθέσεις μίσους στον δρόμο και το διαδίκτυο; Τι την/τον ώθησε να επιλέξει την ορατότητα από την απομόνωση, τον φόβο και το «κρυφτό»;Πώς ο Αύγουστος βρήκε τη δύναμη να αποκαλύψει τη δυσφορία φύλου του στους κοντινούς του ανθρώπους και πότε κατέκτησε την προσωπική του ελευθερία;Tι κάνει τον Σωτήρη και την Mia να κρύβουν το πρόσωπό τους την στιγμή που μιλούν για μια ζωή έξω από τα «κουτάκια φύλου» που θέτει η κοινωνία;H Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντά τον Βαγγέλη Κοσμάτο σε μία συζήτηση για έναν κόσμο έμφυλης δημοκρατίας που εγκαινιάζει η νέα γενιά, την ίδια στιγμή που ο Βασίλης Σωτηρόπουλος θέτει τα προβλήματα που το κενό νόμου δημιουργεί για τα non binary άτομα. Σε ένα Γενικό Λύκειο, ο εκπαιδευτικός Μιχάλης Σακελαρίου οραματίζεται ένα συμπεριληπτικό σχολείο όπου όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως έμφυλης ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού συνυπάρχουν αρμονικά. Τα non binary άτομα διεκδικούν κάτι που δικαιούνται: Τον χώρο και την ελευθερία να εκφράζουν αυτό που είναι και θέλουν χωρίς να απολογούνται και – κυρίως – χωρίς να κινδυνεύουν.Δώρα ΑναγνωστοπούλουΚωνσταντής ΦραγκόπουλοςΗλιάνα ΔανέζηΑλεξάνδρα ΜπότηΝo Names Filming teamΑλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη ΤαυρήΗρώ Τσούρτου