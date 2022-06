«X Factor»: Ποιοι διαγωνίζονται στο τρίτο live show

Κλείσιμο

Συγκινητικές και δυναμικές ερμηνείες, φανταστικές σκηνογραφικές παρουσιάσεις και ατμόσφαιρα γεμάτη παλμό… Δώδεκα διαγωνιζόμενοι, τρεις από κάθε ομάδα, ετοιμάζονται να ριχτούν σε μία ακόμα συναρπαστική αναμέτρηση, για να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον τελικό και το έπαθλο-ρεκόρ του «X Factor». Η αγωνία αρχίζει να κορυφώνεται, καθώς οι τέσσερις κριτές-μέντορες, Μιχάλης Κουινέλης, Χρήστος Μάστορας, Μαρίζα Ρίζου, Στέλιος Ρόκκος, θέλουν να διατηρήσουν ακέραιες τις δυνάμεις των ομάδων τους και να μη μετρήσουν απώλειες. Ποιες παρεμβάσεις θα κάνει για ακόμα μία φορά ο Ηλίας Ψινάκης; Τι θα αποφασίσει το κοινό στη δωρεάν online ψηφοφορία;Ας θυμηθούμε τις εμφανίσεις των δώδεκα διαγωνιζόμενων στα δύο πρώτα live shows, που τους έφεραν ως εδώ.#ΜeTonMihaliΜίλτος ΧαρόβαςΕρμηνεύοντας στο πιάνο το «Πιο πολύ» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο 21χρονος Μίλτος «γλύκανε» όλους τους κριτές-μέντορες και έκανε τον Ηλία Ψινάκη να τον παρομοιάσει με τον Justin Bieber και τον Μιχάλη Κουινέλη να πει ότι δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια από πάνω του.Γιάννης ΟνησιφόρουΑν και σχολιάστηκε το κατά πόσο «συνδέθηκε» ο διαγωνιζόμενος με το απαιτητικό τραγούδι «Hallelujah» του Leonard Cohen, όλοι συμφώνησαν ότι ο 21χρονος Γιάννης, ή Τζόνι, όπως του αρέσει να τον φωνάζουν, διαθέτει μια καταπληκτική φωνή.ΓίναμεΟι δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Κωστής και ο Θανάσης, που αποτελούν τους Γίναμε, πάντρεψαν και πάλι το έντεχνο και τη rap, παρουσιάζοντας τα «Διόδια» του Σταύρου Σιόλα μαζί με τα «Εμπόδια», που έχει γράψει ο Θανάσης. Ο Χρήστος Μάστορας τους χαρακτήρισε «αποκάλυψη» του «X Factor», ενώ η Μαρίζα Ρίζου σχολίασε θετικά τόσο την επιλογή των τραγουδιών όσο και το μήνυμα που περνάνε οι πρωτότυπες ρίμες του Θανάση.#MeTonChristoΚωνσταντίνος ΝτάσιοςΜπορεί να είχε διχάσει τους κριτές με την ιδιαίτερη χροιά του στις προηγούμενες φάσεις του «X Factor», όμως με το «I Wanna Be Your Slave» των Måneskin ο 18χρονος Κωνσταντίνος κατάφερε να τους αλλάξει γνώμη. Ο Στέλιος Ρόκκος στάθηκε στην εντυπωσιακή του εξέλιξη, ενώ ο μέντοράς του, Χρήστος Μάστορας, του είπε «Ευχαριστώ πολύ που με δικαιώνεις».Κατερίνα ΛαζαρίδουΗ 24χρονη Κατερίνα επιβεβαίωσε ότι είναι από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της κριτικής επιτροπής, όπως αποκάλυψε ο Στέλιος Ρόκκος, με το «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου» της Βιολέτας Ίκαρη. Ο ίδιος ο μέντοράς της, Χρήστος Μάστορας, πρόσθεσε στα θετικά σχόλια ότι βλέπει άνετα την Κατερίνα στον τελικό.BorekΟ 35χρονος μουσικός παραγωγός παρουσίασε το «Freestyler» των Bomfunk MC’s σε άλλο ένα πρωτότυπο act που ξεσήκωσε, με γκεστ τον Ιάσονα Παπαδάκη. Ο Borek έκανε τη Μαρίζα Ρίζου να περάσει τέλεια και τους Μιχάλη Κουινέλη και Στέλιο Ρόκκο να συμφωνήσουν ότι κάθε φορά τους εκπλήσσει.#MeTiMarizaΕβελίνα ΚατσιάκουΗ 27χρονη Εβελίνα ξεδίπλωσε για μία ακόμα φορά τη στιβαρή φωνή της στο τραγούδι «Ξένος» του Γιώργου Νταλάρα, με τον Χρήστο Μάστορα να τη χαρακτηρίζει «φωνάρα». «Αυτό που είδα ήταν άρτιο και υπέροχο», σχολίασε ο Μιχάλης Κουινέλης, ενώ η μέντορας της Εβελίνας, Μαρίζα Ρίζου, είπε ότι σεβάστηκε το τραγούδι αλλά ταυτόχρονα το προσέγγισε με τον δικό της τρόπο.Χρήστος ΑδαμόπουλοςΜε τις «Μέλισσες» της Φωτεινής Βελεσιώτου, ο 25χρονος Χρήστος προβλημάτισε τους κριτές, που όμως παραδέχτηκαν ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Ο Στέλιος Ρόκκος τον χαρακτήρισε «μοναδικό», αν και περιμένει μεγαλύτερες συγκινήσεις από εκείνον, ενώ ο Χρήστος Μάστορας, παρά τα τονικά λάθη, δήλωσε «μεγάλος θαυμαστής» του.Άγγελος ΑρχανιωτάκηςΜε μια πολύ ξεχωριστή διασκευή του «Toxic» της Britney Spears, ο 19χρονος Άγγελος τους άφησε όλους άφωνους. «Έμεινα κάγκελο. Είσαι καλλιτεχνάρα και φωνάρα», ήταν οι πρώτες λέξεις του Ηλία Ψινάκη, ενώ οι κριτές-μέντορες συμφώνησαν ότι ο Άγγελος, με την προσωπική του πρόταση πάνω στο πολύ γνωστό τραγούδι, «το πήγε αλλού», όπως κάνουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες.#ΜeTonStelioΘάνος ΛάμπρουΟ 21χρονος Θάνος είπε με χαρακτηριστική άνεση το «Blinding Lights» του The Weeknd και κέρδισε για ακόμα μία φορά πολύ θετικά σχόλια. «Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Είναι αυτό για το οποίο ήρθαμε, το X Factor», είπε ο Ηλίας Ψινάκης, ενώ ο Χρήστος Μάστορας παραδέχτηκε ότι τον θεωρεί φαβορί και ότι είναι ένα λαμπερό αστέρι.Έλενα ΠαναγιωτίδουΤο «Για πού το ’βαλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη συγκίνησε τον Στέλιο Ρόκκο για προσωπικούς λόγους, που τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρει η 23χρονη Έλενα τον δρόμου της, αφού υπάρχει μεγάλο κενό στη δισκογραφία από μια τέτοια παρουσία και φωνή. Ένα ακόμα επαινετικό σχόλιο ήρθε από τον Ηλία Ψινάκη: «Μια Μοσχολιού θα γούσταρε πολύ να σας έβλεπε τώρα».Γιώργος Κοτσαρίδης (JCJO)Αν και ο μέντοράς του, Στέλιος Ρόκκος, παραδέχτηκε ότι έκανε ένα λάθος στην καθοδήγησή του, ο 27χρονος JCJO κατάφερε με το «My Life Is Going On» της Cecilia Krull από τη σειρά La Casa de Papel να κερδίσει πολύ θετικά σχόλια. Η Μαρίζα Ρίζου του είπε «Είσαι όνειρο όταν αφήνεσαι» κι ο Χρήστος Μάστορας «Είσαι εδώ για να κάνεις τη διαφορά».