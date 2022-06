Rolling Stones: Ξεκινούν την περιοδεία τους, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυσή τους

Κλείσιμο

Οι Rolling Stones ξεκινούν απόψε από τητην ευρωπαϊκή τους περιοδεία, που γίνεται με αφορμή την συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυση του συγκροτήματός τους, κατά την οποία θα δώσουν 14 συναυλίες σε 10 χώρες ως τις 31 Ιουλίου.Το συγκρότημα της βρετανικής ροκ επέλεξε το Wanda Metropolitano, το στάδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης, για να ξεκινήσει την περιοδεία του υπό τον τίτλο "".Η περιοδεία αυτή θα γίνει χωρίς τον θρυλικό ντράμερ των Στόουνς, ο οποίος πέθανε πέρυσι. Αυτόν θα αντικαταστήσει οο οποίος έχει ήδη παίξει με τους Στόουνς στην αμερικανική τους περιοδεία το περσινό φθινόπωρο.Από την Πέμπτη που έφτασαν στην ισπανική πρωτεύουσα, ο 78χρονος Μικ Τζάγκερ, ο 78χρονος Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρον Γουντ, ο οποίος γίνεται σήμερα 75 ετών, δημοσίευσαν πολλές φωτογραφίες από την παραμονή τους στην Μαδρίτη."Sympathy for the Devil στη Μαδρίτη (...) Οι Στόουνς είναι στην πόλη!", αναφέρει το συγκρότημα σε ανάρτησή του στο Instagram με τη φωτογραφία του αγάλματος "Ο Έκπτωτος Άγγελος" στο πάρκο Ρετίρο."Εκτιμώ πολύ αυτό που έχει η Μαδρίτη να προσφέρει, από τους έκπτωτους αγγέλους ως το φλαμένκο", προσθέτει σε ανάρτησή του στο Twitter ο τραγουδιστής Μικ Τζάγκερ, δημοσιεύοντας τέσσερις φωτογραφίες του σε διάφορα μέρη της ισπανικής πρωτεύουσας.Οι Στόουνς θα επισκεφθούν συνολικά 10 ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή αυτήν την περιοδεία τους, η οποία θα τους φέρει κυρίως στο Άμστερνταμ, το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες, τη Βιέννη και το Λίβερπουλ, στο οποίο δεν έχουν εμφανιστεί εδώ και 50 χρόνια.Το 2022 είναι μια συμβολική χρονιά για τους Rolling Stones, η ίδρυση των οποίων τοποθετείται τον Ιούλιο του 1962, όταν έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στην σκηνή του Λονδίνου.Εκτός από τα 60 χρόνια τους, οι Ρόλινγκ Στόουνς γιορτάζουν επίσης τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του θρυλικού τους άλμπουμ "Exile on Main Street".