Γιώργος Μελισσινός: Ο κοσμοπολίτης του ραδιοφώνου δεν μένει πια εδώ

Αρχές δεκαετίας του ‘60 ένας εφτάχρονος πιτσιρικάς σε μια τυπική ελληνική μεσοαστική κατοικία, ροκάρει ακούγοντας πιθανότατα το «Hound Dog» του Elvis, κρατώντας ως κιθάρα ένα σκουπόξυλο! Λέγεται Γιώργος Μελισσινός και είναι όντως ένα παιδί αλλιώτικο από τα άλλα, που μεγαλούργησε ως ραδιοφωνικός παραγωγός και «έφυγε» την Δευτέρα μέσα στο σπίτι του.Έφυγε σίγουρα όχι όπως θα ήθελε-μάλλον θα προτιμούσε ένα μεγάλο πάρτι όπου θα έπαιζαν πολλά τραγούδια του αγαπημένου του-αφήνοντας πίσω του μια μυθική διαδρομή.Στα 11 χρόνια του άφησε και το σκουπόξυλο, όταν πήρε στα χέρια την πρώτη του κιθάρα και άρχισε να γρατζουνάει τις χορδές της, μέχρι να μάθει τα πρώτα ακόρντα. Η έλευση των συνταγματαρχών της Χούντας θα «προσγειώσει» άτσαλα τις εφηβικές ανησυχίες του Γιώργου που θέλει να ανοίξει τα φτερά του, να φύγει από την Ελλάδα.Εκτός από την κιθάρα, λατρεύει και το ραδιόφωνο, από εκείνη την ημέρα που μαζί με έναν φίλο του, έκαναν εκπομπή από ένα δώμα σε μια ταράτσα της Ηλιούπολης. Διαθέτει από τότε μια καταπληκτική φωνή που μεγαλώνοντας θα σημαδέψει τα ραδιοκύματα, με χιλιάδες εκπομπές και φανατικούς ακροατές.Στο βιογραφικό του κάνει λόγο για σπουδές Αρχιτεκτονικής στο Λονδίνο, τη Φλωρεντία και το Παρίσι, κάποιες μόνο από τις πόλεις που ταξίδεψε αυτός ο κοσμοπολίτης των Ερτζιανών.Ήταν μαζί με τονστην «γέννηση» του, του περιοδικού που άλλαξε για πάντα τον περιοδικό τύπο στην Ελλάδα και φυσικά είχε εκπομπή στον ΚΛΙΚ Fm.Όταν ο Κωστόπουλος θα αποχωρήσει μαζί με όλη σχεδόν την ομάδα του ο Γιώργος Μελισσινός μένει δίπλα στον Τερζόπουλο και αναλαμβάνει την γενική διεύθυνση των περιοδικώνκαιΛίγο πριν τα σαράντα του χρόνια τότε ο Μελισσινός θα μπορούσε να βιώσει στο μέγιστο βαθμό την επαγγελματική επιτυχία του και να κυκλοφορεί στα πιο in κλαμπ και εστιατόρια της Αθήνας.Εν τούτοις απέχει από τις κοσμικότητες και παραμένει πιστός μόνο στο αγαπημένο του Rock ‘n’ Roll στο Κολωνάκι, όπου πηγαίνει γιατί ταιριάζει στην rock ιδιοσυγκρασία του και στους πιστούς φίλους που έχει από τότε.Μένει στο Παγκράτι για αρκετά χρόνια, ερωτεύεται, παντρεύεται και χωρίζει αθόρυβα, ενώ έχει ήδη αποκτήσει μια κόρη, την Σοφία του, που λατρεύει.Λάτρευε τα ταξίδια, ειδικά αυτά που είχαν σχέση με την μουσική και το καλοκαίρι του 1997 ταξιδεύει στην Βαρκελώνη μαζί με τον υπεύθυνο ξένου ρεπερτορίου τότε της ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ και κολλητό του, Βασίλη Κωνσταντουλάκη για την παρουσίαση του «Ok! Computer» των Radiohead.Σύμφωνα με το βιογραφικό του «έζησε, δούλεψε και κωλοβάρεσε σε ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία Ιαπωνία, Βραζιλία, Αργεντινή, Νοτιανατολική Ασία και κάτι άλλες περιοχές που δεν λέγονται».Η φωνή του ήταν πάντα το μεγάλο του όπλο, αφού ήταν αυτό που λέμε καθαρά ραδιοφωνική, με ξεχωριστό μέταλλο κάτι που τον έχρισε εκφωνητή σε πάρα πολλά διαφημιστικά σποτ και όχι μόνο.Στο μικρόφωνο τουμεγαλούργησε για πάρα πολλά χρόνια, έχοντας ένα φανατικό ακροατήριο που τον βομβάρδιζε με μηνύματα του τύπου «Βάλε Alice in Chains, αυτό με τις μεθυσμένες κιθάρες».Όπως είχε πει σε μια από τις λιγοστές συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει, η πρώτη μεγάλη συναυλία που είδε ήταν οι Pink Floyd στο Λονδίνο με τους οποίους έπαθε πλάκα.Δεν ξέχασε όπως επισήμανε στην ίδια εξομολόγηση στο «Καλλιτεχνόραμα» ένα ταξίδι στο εξωτικό Μαρόκο αφού «έφαγα μισό βάζο από μια πολύ περίεργη μαρμελάδα και μετά περιπλανιόμουν στην έρημο για σαράντα οχτώ ώρες».Η κιθάρα του πάντα τον χαλάρωνε σε δύσκολες στιγμές όπως και τραγούδια του Bowie σαν το «Wild is the wind», ενώ χρίστηκε ηθοποιός για χάρη του κολλητού του Νίκου Περράκη.Έπαιξε στην «Θηλυκή εταιρία» υποδυόμενος τον Δωρόθεο, έναν επίσκοπο που ερωτεύεται την χήρα ενός νονού της νύχτας στην ελληνική περιφέρεια με μια άνεση που ήταν αναμενόμενη σε όσους τον ήξεραν.Εκτός ραδιοφώνου, σκηνοθετούσε ταινίες μικρού μήκους, έκανε video art, έγραφε σενάρια, συνέθετε μουσική για το θέατρο και ήταν και η φωνή του Big Brother το 2010.Η είδηση της απώλειας του έγινε γνωστή από τον Rock FM, τον σταθμό της καρδιά του με μια ανάρτηση για τον Γιώργο που ξεκίναγε με τις λέξεις «η μοίρα πάτησε το mute...».Τρία χρόνια πριν από αυτό το mute όταν ρώτησαν τον Γιώργο Μελισσινό ποιος είναι ο χειρότερος εφιάλτης του απάντησε χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά: «Να πεθάνω σε ένα γηροκομείο που δεν διαθέτει δικό του ραδιοφωνικό σταθμό για να κάνω εκπομπή».