Δάκης: Αυτή την ώρα η κηδεία του τραγουδιστή στο Κοιμητήριο Γλυφάδας

Γιώργος Κατσάρος Kώστας Πρέκας

Mάκης Δελαπόρτας Η τραγουδίστρια Πωλίνα Σόφη Ζαννίνου Αργύρης Παπαργυρόπουλος Ελπίδα

Ο Πασχάλης με τη σύζυγό του Αλίκη Αρβανιτίδη

Κλείσιμο

Kώστας Μπίγαλης Μπέσσυ Αργυράκη Σοφία Αρβανίτη

Σοφία Βόσσου και Γιώργος Θεοφάνους

Κλείσιμο





Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία τουπου πέθανε σεμετά από μάχη με τονΣυγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος έχουν συγκεντρωθεί στοόπου στις 11 το πρωί ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία.Επιθυμία των μελών της οικογένειας του αγαπητού τραγουδιστή είναι αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου».Ο Δάκης «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή 29 Μαΐου. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί, ενώ στις αρχές του ίδιου μήνα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια.Αν και ο ίδιος τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούσε να δίνει κουράγιο σε όλους τους καρκινοπαθείς, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως ήταν αρκετά εύθραυστη.Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων. Παράλληλα ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens», ενώ ακολούθησαν κι άλλοι δίσκοι στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά, με τραγούδια που γνώρισαν αμέσως επιτυχία, όπως «Monsieur Cannibal», «Tu Veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre», «Gaston». Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα και οι διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά». Συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, όπως οι Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου κ.ά.Ο Δάκης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ελληνικές ταινίες, όπως «Γοργόνες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισσα» κ.ά. Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.