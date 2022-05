«Έφυγε» από τη ζωή ο Δάκης

Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα…

«Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα

με δίχως ένα σύννεφο

με δίχως στεναχώρια

Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του" pic.twitter.com/j0h8oMhZmn — Loukila CarrerPlessa (@loukilacarrer1) May 29, 2022

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δάκης, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.Η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, όπως είχαν κάνει γνωστό οι καλοί του φίλοι.Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter η καλή του φίλη και σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα… «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του».Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τάκης Σαγιώρ είχε αναφέρει πως ο τραγουδιστής είχε μείνει μόνο 42 κιλά.O Τάκης Σαγιώρ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά!!!!!! Ο μεγάλος μας τραγουδιστής, με την βελούδινη φωνή ΔΑΚΗΣ….. δεν είναι καλά! βρίσκεται στο σπίτι του και τον φροντίζουν ο αγαπημένος του εξάδελφος και ο πολύ στενός του φίλος και συνάδελφος του, μαζί με την σύζυγό του, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ!!!! ακόμα κοντά του βρίσκονται ο πιανίστας του «πολλά χρόνια συνεργάτης του» και ένας Αιγύπτιος που φροντίζει το σπίτι!!!! Το τηλέφωνο του » έχει αλλάξει νούμερο» το έχουν 2-3 στενοί του φίλοι!!!! κανείς άλλος δεν πλησιάζει το σπίτι! ήταν επιθυμία του Δάκη, δεν θέλει να τον βλέπουν σε αυτή την κατάσταση και να τον…. λυπούνται!!!!!Γνωρίζω από καιρό την κατάσταση της υγείας του αλλά σεβόμουν την επιθυμία του να μην αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα!!!! Τώρα όμως φτάσαμε στο τέλος και καμιά σημασία δεν έχει πια τι θα ειπωθεί γύρω από την ασθένεια του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη!!!!! Ο Δάκης σήμερα ζυγίζει 42 κιλά και δυστυχώς έχει πολύ περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον!!!!! Σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ, ποτέ δεν έλεγε κακιά κουβέντα για συναδέλφους, παρά την μεγάλη του καριέρα και την τεράστια αγάπη του κοινού ΔΕΝ καβάλησε ποτέ το καλάμι!!!!! Έζησε μια ευτυχισμένη ζωή!!!!!!!!!».«Βεβαίως δίνει μια μάχη, αλλιώς θα τον έβλεπες σε συναυλίες. Δίνει αυτή τη μάχη με αξιοπρέπεια», είχε πει από τη μεριά της η Λουκίλα Καρρέρ, ελπίζοντας πως ο καλός της φίλος θα τα καταφέρει. Δυστυχώς, όμως έκανε λάθος.γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1943. 20 χρόνια μετά, ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως, κατάφερε να κερδίσει το κοινό με τη φωνή του και τα ξεσηκωτικά του τραγούδια.Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Deep in the heart of Athens» στα αγγλικά και αμέσως μετά, ακολούθησαν οι μεγάλες του επιτυχίες.Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρισαν και ακούγονται μέχρι και σήμερα, είναι τα»,και φυσικά, τοΕίχε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες, όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης ΣΠανός, ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς.Πέρα από το τραγούδι, έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, καθώς μετρά αρκετές εμφανίσεις σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε δημοφιλείς ελληνικές ταινίες. Ανάμεσά τους, οικαιΈχει εκπροσωπήσει επίσης, την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και βραβεία.