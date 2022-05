13 celebrities που ερωτεύτηκαν τους θαυμαστές τους

Το πιο ενδιαφέρον δε, είναι ότι αρκετοί από αυτούς έγιναν γνωστοί στη συνέχεια, στον χώρο του θεάματος.

Είναι διάσημοι, επιτυχημένοι και όμορφοι, με εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μπορεί για τους περισσότερους φαν, να μοιάζει σαν παραμύθι να παντρευτούν τον αγαπημένο τους ηθοποιό ή τραγουδιστή, όμως για λίγους τυχερούς έχει γίνει πραγματικότητα.Πέρα από το κόκκινο χαλί, τη δόξα και το χρήμα, οι διάσημοι της παρακάτω λίστας δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να βγουν με κάποιον που δεν ήταν τόσο γνωστός, όσο εκείνοι. Οι περισσότεροι από αυτούς μάλιστα, απολαμβάνουν πλέον μία ευτυχισμένη οικογένεια με τον έρωτά τους, να αντέχει στον χρόνο.Ακολουθούν 13 περιπτώσεις, όπου οι celebrities αγάπησαν τους θαυμαστές τους.Η ανερχόμενη ηθοποιόςήταν μόλις 19 ετών, όταν δούλευε σε ένα εστιατόριο του Λος Άντζελες και ένας από τους αγαπημένους της ηθοποιούς, ο, μπήκε στο μαγαζί για να φάει. Παρά τη διαφορά ηλικίας τους - ο Κέιτζ ήταν περίπου 20 χρόνια μεγαλύτερός της - η σερβιτόρα και η βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ερωτεύτηκαν και σύντομα άρχισαν να βγαίνουν. Ο Κέιτζ και η Κιμ παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, πριν χωρίσουν το 2016.έκανε πολλές θαυμάστριες να τον βλέπουν στα όνειρά τους, μόνο μία όμως από αυτές κατάφερε να κερδίσει την καρδιά του. Όταν ηήταν 12 ετών, ο πατέρας της Στίβεν, την πήγε σε μια συνάντηση θαυμαστών του Μπίμπερ. Μετά από αρκετά χρόνια, εκείνη και ο τραγουδιστής ερωτεύτηκαν και αρραβωνιάστηκαν το 2018 . Ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν στη Νότια Καρολίνα.και οέχουν αποκτήσει 2 παιδιά και είναι παντρεμένοι από το 2015. Πριν κάνουν οικογένεια, ήταν απλώς συμπρωταγωνιστές στο «That'70s Show». Η Κούνις έχει παραδεχτεί πως ήταν θαυμάστρια του ηθοποιού και τον είχε ερωτευτεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, αποκαλώντας τον, «μοντέλο του Calvin Klein». Όταν δε τον φίλησε για πρώτη φορά, η 38χρονη ηθοποιός ένιωσε πιο σίγουρη από ποτέ ότι αυτός θα ήταν ο άντρας της ζωής της.Συναντήθηκαν στα γυρίσματα του «Midnight in the Switchgrass» και η έλξη ήταν αμοιβαία. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο GQ, οαποκάλυψε μερικές από τις φιλοδοξίες ζωής που έχει πετύχει. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, εκπλήρωσε τη μεγαλύτερη επιθυμία του κι αυτή δεν ήταν άλλη από το να γνωρίσει τη, με την οποία ήταν ερωτευμένος από το γυμνάσιο. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι είχε μια αφίσα της Φοξ στον τοίχο του και μετά τη γνωριμία τους, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Ιανουάριο του 2022, μετά από ενάμιση χρόνο σχέσης.δεν δίστασε ποτέ να παραδεχτεί ότι λάτρευε τη σύζυγό του,από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε. Ο Κρασίνσκι ερωτεύτηκε την Μπλαντ όταν τη συνάντησε σε ένα καφέ στο Λος Άντζελες, δηλώνοντας σε μια συνέντευξη: «Ήμουν τόσο νευρικός. Έλεγα, Θεέ μου, νομίζω ότι θα την ερωτευτώ. Καθώς της έσφιξα το χέρι, της είπα ότι μου αρέσει». Το ζευγάρι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του Χόλιγουντ κι έχουν αποκτήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια.Σχεδόν ένα χρόνο πριν ξεκινήσουν να βγαίνουν, η συγγραφέας του «The Gift of Forgiveness» και κόρη του διάσημου ηθοποιού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, πίστευε ότι ο Πρατ θα ήταν ο μελλοντικός της σύζυγος, με τον οποίο ήταν ερωτευμένη από παλιά. Το ζευγάρι ξεκίνησε τον δεσμό του το καλοκαίρι του 2018 και παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα,είναι παντρεμένη με τον σεναριογράφοαπό το 1984 και η ιστορία τους, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ηθοποιός είχε δηλώσει σχετικά: «Ξεφυλλίζαμε με την παραγωγό ταινιών Ντέμπρα Χιλ, ένα τεύχος του περιοδικού Rolling Stone, όταν το μάτι μου έπεσε σε μια φωτογραφία 3 ανδρών. Κοίταξα τον άντρα στα δεξιά, που φορούσε ένα καρό πουκάμισο και είχε ένα απίστευτο χαμόγελο. Δεν τον είχα ξαναδεί, αλλά είπα με σιγουριά στη φίλη μου, πως θα παντρευτώ αυτόν τον άντρα». Οι δυο τους γνωρίστηκαν λίγο καιρό αργότερα και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος.Για αρκετό καιρό, φαινόταν ότι ηείχε μάτια μόνο για άλλους ηθοποιούς. Η ερωτική της ζωή περιελάμβανε έναν γάμο με τον Ράιαν Φίλιπ και μια μακροχρόνια σχέση με τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Όταν γνώρισε όμως τον ατζέντη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός του «Walk the Line» άρχισε να... τραγουδά μια διαφορετική μελωδία. Ο Τοθ έχει ρίζες από το Χόλιγουντ, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση γνωστό όνομα. Ήταν, ωστόσο, μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς της μέλλουσας συζύγου του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011 και απέκτησε έναν γιο το 2012.Όταν ησυνάντησε τον Κες Γουόρεν το 2004, ήταν ήδη μια διάσημη ηθοποιός, που πιθανότατα θα μπορούσε να βγαίνει με όποιον ήθελε. Όμως, μόνο ο βοηθός παραγωγής του «Fantastic Four» κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Κέιτι Χολμς ήταν ερωτευμένη με τοναπό τα 15 της χρόνια και μάλιστα είχε μια αφίσα του ηθοποιού, στον τοίχο της. Αργότερα, το 2004, ισχυρίστηκε ότι «πίστευε από μικρή ότι θα παντρευτεί τον Τομ Κρουζ» και μόνο λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2005, η Χολμς άρχισε να βγαίνει μαζί του. Παρά την αγάπη και τη Σούρι, το παιδί τους που γεννήθηκε το 2006, το ζευγάρι τελικά χώρισε το 2012.Όταν οσυνάντησε την Τζούλια Ρόμπερτς το 2000, ήταν ήδη μεγάλος θαυμαστής της ηθοποιού. Μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο και τον χωρισμό της Ρόμπερτς από τον επί χρόνια σύντροφο Μπέντζαμιν Μπρατ, οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2002. Μέχρι στιγμής, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν έναν από τους μακροβιότερους γάμους στο Χόλιγουντ. Έχουν τρία παιδιά και διατηρούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους.Προτού ογνωρίσει τη Σίμπι Μπλάζιτς, δεν σχεδίαζε ποτέ να παντρευτεί. Όμως η προσωπική βοηθός, που εργαζόταν για τη φίλη του Γουινόνα Ράιντερ, του άλλαξε γνώμη. Παντρεύτηκαν το 2000 και 22 χρόνια μετά, η σχέση τους φαίνεται να είναι πιο δυνατή από ποτέ. Ο ηθοποιός δεν διστάζει μάλιστα να την ευχαριστεί δημόσια σε κάθε ομιλία του, μιλώντας για εκείνη με τα καλύτερα λόγια.Ο ηθοποιόςείχε πάντα πολλές θαυμάστριες, εκείνος όμως είχε μάτια μόνο για μία. Ο σταρ γνώρισε τη σερβιτόρα Λουτσιάνα Μποζάν Μπαρόζο, ενώ βρισκόταν στο Μαϊάμι για τα γυρίσματα της ταινίας του 2003, «Stuck on You». Ο Ντέιμον την «κυνήγησε» και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005. 17 χρόνια μετά, έχουν αποκτήσει 3 παιδιά και είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ.