Πολύ συχνά οι συμπεριφορές των Καρντάσιαν έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων παγκοσμίως, σχετικά με την επίδειξη της πολυτελούς ζωής τους.

Κλόε Καρντάσιαν. Στο επίκεντρο των αρνητικών σχολίων αυτή τη φορά, βρέθηκε η

Πιο συγκεκριμένα, το γύρω του διαδικτύου κάνει ένα κλιπ, που είχε προβληθεί στο «Keeping Up With The Kardashians», το οποίο δείχνει ότι η τετράχρονη κόρη της, Τρου, έχει το δικό της γκαράζ για να βάζει τα παιχνίδια της.











Khloe slammed for having a 'garage' for True's toy car collection https://t.co/ZXA2RJQT8Z — The Sun TV (@TheSunTV) April 24, 2022

Το συγκεκριμένο βίντεο αναδημοσιεύτηκε στο TikTok, από το Good American και ακούγεται να λέει: «Εδώ βλέπουμε μια πληθώρα αυτοκινήτων της Τρου».

Αφού μετακίνησε κάποια από τα αυτοκίνητα της κόρης της, η Κλόε επιστρέφει στο γκαράζ και αναφωνεί: «Ω... Θεέ μου!», ενώ σ

τη συνέχεια, του βίντεο φαίνονται όλα τα

αυτοκίνητα της μικρής Τρου, με το καθένα να έχει τη δική του θέση στάθμευσης. Τα σκούτερ της Τρου ήταν παραταγμένα στον τοίχο.



Οι χρήστες των social media «ξέσπασαν» κατά της 37χρονης τηλεπερσόνας και έσπευσαν να αφήσουν τα σχόλιά τους κάτω από τη δημοσίευση.



Ένας θαυμαστής έγραψε: «Ξέρω ότι έχουν τα χρήματα, αλλά γιατί τόσα πολλά αυτοκίνητα, αυτό είναι τρελό». «Εγώ δεν αντέχω οικονομικά να πάρω ούτε ένα τέτοιο στο παιδί μου», σχολίασε κάποιος άλλος.



















Ένας άλλος συμφώνησε, λέγοντας: «Τα προβλήματα των πλουσίων», ενώ ένας τρίτος ρώτησε αν η Τρου έχει χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα αυτοκίνητα.

Το κλιπ ήταν μια αναδρομή από το 2020 όταν η True ήταν μόλις δύο ετών.

Στη συλλογή των ακριβών παιχνιδιών της Τρου, περιλαμβάνεται, ανάμεσα σε άλλα, μία αστραφτερή ροζ μίνι Bentley που κοστίζει περίπου 2.000 δολάρια.



















«Μα, αυτό είναι εντελώς σπατάλη. Οι πλούσιοι καταναλώνουν τόσα πολλά, που είναι τρελό. Όλα αυτά για 1 παιδί που θα μεγαλώσει και αυτά στο 100% δεν πρόκειται να τα ξαναχρησιμοποιήσει».