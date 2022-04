Κατερίνα Παναγοπούλου: Δείτε τι κάνει στα διαλείμματα του δελτίου ειδήσεων

Κλείσιμο





Μια ανάρτηση από αυτές που δε μας έχει συνηθίσει έκανε ηστον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. H δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί ένα απολαυστικό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους σταΠιο συγκεκριμένα η Κατερίνα Παναγοπούλου «πρόδωσε» τι ακριβώς κάνει η δημοσιογράφος στα διαλείμματα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA!«Όσα συμβαίνουν backstage πριν την αποφώνηση… με System Of A Down – γιατί είμαστε το πιο ροκ δελτίο! Μια νότα άκουσαν και αμέσως κατάλαβαν. Θα είμαστε ξανά μαζί στο κεντρικό δελτίο του MEGA την Κυριακή του Πάσχα διότι έχουμε δεύτερο γύρο γαλλικών εκλογών! Καλή Ανάσταση, να περάσετε υπέροχα, να κοιμάστε κάθε βράδυ με το πιο πλατύ χαμόγελο και... ψυχραιμία! Life is a waterfall We’re one in the river and one again after the fall», έγραψε η Κατερίνα Παναγοπούλου.