Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Παίζει γυμνόστηθη στην άμμο και το προσωπικό της την... απολαμβάνει - Δείτε βίντεο

το έκανε ξανά. Ηαπό τη στιγμή που «ελευθερώθηκε» μετά από 13 χρόνια συντηρητικής εποπτείας από τον πατέρα της έχει βγει κυριολεκτικά από τα ρούχα της και φροντίζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία στους πάνω από 40 εκατομμύρια ακολούθους της στο Inastagram.Η τραγουδίστρια του «Oops!... I Did It Again» αποφάσισε να χαρίσει... οφθαλμόλουτρο όχι μόνο στους θαυμαστές της αλλά και στο προσωπικό της με το οποίο ταξίδεψε στη Χαβάη. Ανέβασε νέες «πικάντικες» φωτογραφίες και βίντεο οπού κυλιέται στην άμμο και αποφασίζει να βγάλει το πάνω μέρος του μπικίνι της ακούγοντας παράλληλα την επιτυχία του Chris Isaak «Baby Did A Bad Bad Thing».“Το μωρό έκανε κάτι κακό ΜΕΡΟΣ 2 !!!” έγραψε στη λεζάντα του... σέξι βίντεο.Ωστόσο οι ακόλουθοί της παρατήρησαν και το «σωματοφύλακα» της ο οποίος στέκεται αμήχανα λίγο πιο πίσω παρατηρώντας την Μπρίτνεϊ να κάνει τα δικά της, με αρκετούς να σχολιάζουν πως θα «ήθελαν πολύ να βρίσκονται στη θέση του», χαρακτηρίζοντας τον άντρα με τα μαύρα ως τον «μάγκα στο παρασκήνιο».Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, δεν έμεινε μόνο στην παραλία, αλλά εμφανίστηκε πιο χαρούμενη από ποτέ καθώς πόζαρε και με την υπάλληλο της σε μια πισίνα μπροστά στον ωκεανό φορώντας μόνο ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου.«Εγώ γυμνή στην πισίνα και η βοηθός μου @vickyt με κρατάει σαν μωρό», έγραψε.