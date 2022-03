Ο Γουίλιαμ Χαρτ αρνούνταν την ιατρική βοήθεια και αναζητούσε εναλλακτικές θεραπείες για τον πόνο

Τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατο του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Ένας καλός του φίλος μίλησε στην Daily Mail και αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αρνούταν την ιατρική βοήθεια μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του, όσο και αν υπέφερε από τον πόνο.

Πιο συγκεκριμένα, ο φίλος του Χαρτ, αποκάλυψε ότι: «Αναζήτησε εναλλακτικές θεραπείες. Και τα πήγαινε πολύ καλά για τόσο καιρό. Έκανε ακόμη και μερικές ταινίες παρά την κατάσταση που βίωνε» και συμπλήρωσε: «Κατάφεραν να τον πείσουν να πάρει μορφίνη μόνο την τελευταία εβδομάδα».



«Είχαμε μιλήσει πολύ τον τελευταίο χρόνο και ήταν ακόμα ο ίδιος», είπε η ίδια πηγή και συνέχισε: «Μόνο όταν βρισκόταν στο κρεβάτι του πόνου, ένιωθε λίγο μπερδεμένος».

Ο ηθοποιός πέθανε μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 72 του χρόνια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στο σπίτι του στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Ο γιος του, Άλεξ είπε στην Daily Mai πως2 ο ηθοποιός δεν επιθυμούσε να γίνει κηδεία γι' αυτόν. Όπως εξήγησε: «Ο μπαμπάς μου ήθελε να κρατήσει τα πράγματα απόρρητα».



Wow, another Major loss to the acting community. Great actor. Great mind. RIP https://t.co/aKu8NWLgaz

Ο Χαρτ γεννήθηκε το 1950 και σπούδασε θεολογία. Ωστόσο, η μεγάλη αγάπη του ήταν η υποκριτική, γι αυτό και γράφτηκε στη Σχολή Τζούλιαρντ το 1972. Ο ρόλος ορόσημο στην αρχή της καριέρας του, ήταν στην ταινία του κεν Ράσελ, «Altered States» και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο ερωτικό θρίλερ «Body Heat», δίπλα στην Κάθλιν Τέρνερ.

Ο Χερτ διέγραψε μία από τις πιο αξιοσημείωτες πορείες στο Χόλιγουντ, και ο θάνατός του έφερε θλίψη σε πολλές διασημότητες από το χώρο της Έβδομης Τέχνης.







Ο Χαρτ κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 1986 για το φιλμ «Kiss of the Spider Woman», στο οποίο ενσάρκωσε έναν ομοφυλόφιλο άνδρα, που κρατείται στο ίδιο κελί με έναν πολιτικό στη Βραζιλία. Ακολούθησαν τρεις ακόμα υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τα «Children of a Lesser God» και «Broadcast News» και Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «A History of Violence».