Σίνθια Νίξον για το Sex and the City: Στην αρχή ο κόσμος μας μισούσε, έλεγε ότι ήμασταν μεταμφιεσμένοι γκέι άνδρες

μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που συγκέντρωσε τόσο το «», όταν είχε πρωτοβγεί, όσο και το spin-off του, το ««Ο κόσμος ήταν πάντα πολύ παθιασμένος με το "Sex and the City" και τώρα με το "And Just Like That"», δήλωσε στο Page Six στα 90ά ετήσια βραβεία της Drama League.Η 58χρονη ηθοποιός σημείωσε, όμως, ότι και το «Sex and the City» δέχτηκε καταιγισμό επικρίσεων όταν ξεκίνησε να προβάλλεται το 1998.«Αισθάνομαι ότι το "Sex and the City" είναι τώρα εδραιωθεί στη μνήμη του κόσμου και έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με τον κόσμο, αλλά στην αρχή μας μισούσαν», αποκάλυψε η Νίξον και πρόσθεσε:«Έλεγαν ξανά και ξανά: "Αυτές δεν είναι πραγματικά γυναίκες, είναι μεταμφιεσμένοι γκέι άντρες. Οι γυναίκες δεν μιλάνε έτσι. Οι γυναίκες δεν μιλούν έτσι για το σεξ».Η βραβευμένη με Tony ηθοποιός εξήγησε ότι το «And Just Like That» συνέχισε στην ίδια παράδοση ανατρέποντας τα πρότυπα και προκαλώντας συζητήσεις.«Νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαίο στο "And Just Like That"», είπε. «Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τα όρια. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα ίδια παλιά πράγματα που κάποτε ήταν σοκαριστικά και τώρα τα έχετε συνηθίσει».Η σειρά, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα τα γυρίσματα της 3ης σεζόν, δέχτηκε αντιδράσεις στην πρώτη σεζόν για τον μη δυαδικό χαρακτήρα της Τσε Ντίαζ, τον οποίο υποδύεται η Σάρα Ραμίρεζ.: Shutterstock