Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απαντά με «καυτό» ενσταντανέ και ο «Ηλιος» σβήνει…

«Μας έπεσε το σαγόνι με τις φωτογραφίες της στη Χαβάη. Εμείς εδώ ζούμε μια πραγματικότητα, πανδημία και πόλεμο». Τάδε έφη. Οι φωτογραφίες φυσικά αφορούν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία δεν μας ζήτησε την άδεια να ταξιδέψει… Επίσης ας πούμε αλήθειες. Ποιον πόλεμο ακριβώς ζούμε εδώ; Μόνο της ακρίβειας μέχρι στιγμής. Γιατί η αγωνία της κυρίας Μαζαρί, που μπορώ να πω ότι εκτιμώ σε μεγάλο βαθμό, είναι το αν θα είναι art director στο επόμενο Greece’s next top model. Πόλεμο ζουν οι Ουκρανοί. Φυσικά η απάντηση της Ηλιάνας ήρθε γρήγορα και από την Πάτρα. Ιδού…Αλήθεια τώρα, υπάρχει άνθρωπος λογικός, ο οποίος έχει καούρα να μάθει αν έχει σχέση ο Βλάσης Χολέβας με την; Για όνομα του Θεού πια. Όχι άλλο κάρβουνο. Φτάνει!Η απόλυτη ισοπαλία χθες. Όλα σχεδόν τα πρωινά ψυχαγωγικά μαγκαζίνο φλερτάρουν με το 12% και το 13% και οι διαφορές τους αγγίζουν το 0,2%. Ευτυχώς γλυτώνουμε κι από τα αστεία δελτία Τύπου που σπεύδουν να στείλουν e mail θριαμβολογώντας κάθε φορά που το κεφάλι βγαίνει από το νερό.Δυστυχώς όμως το 2% που σημείωσε οστο δυναμικό κοινό, ο οποίος έχει καταταλαιπωρηθεί από τις συνεχείς μετακινήσεις στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, είναι δυσάρεστο, καθώς δεν αξίζει στη συγκεκριμένη σειρά αυτή η τηλεθέαση. Και δεν ευθύνονται οι συντελεστές της.Αυτό πάλι που ακούστηκε σήμερα στοότι τα μονοψήφια του «Dancing with the stars» δεν έχουν σημασία επειδή το παρουσίασε η, αλλά έχουν αυτά του Pop up και του Style me up, εμένα με ξεπερνούν. Να μετρήσουμε τη ζημιά; Η να το αφήσουμε να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας; Αντε, γιατί ό,τι να ‘ναι…Ταπλασαρίστηκαν λίγο πολύ ως ο Μεσσίας της μυθοπλασίας. Δεν θα συμφωνήσω. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν σε σχέση με τις κλασικές ταινίες.Ερχονται νέα προγράμματα. Χρόνο να έχουμε να τα βλέπουμε. Μέχρι να καλοκαιριάσει και να εξαφανιστούμε. Στον Alpha στις 20 Μαρτίου στις 20.00 κάνει πρεμιέρα το «Τι φάση!» με τουςκαιΜε το καλό.Και στο Open ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της εκπομπήςτη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 14.00 όπου μαζί με τηνθα είναι μία φρέσκια παρέα την οποία αποτελούν οι Μαριέλλα Σαββίδου, Φοίβος Παπαδάκης, Γιάννης Μπούτος και Αλέξανδρος Κλώσσας. Δημήτρη Ουγγαρέζο, το τζιν φταίει, όχι εσύ.κάθε μέρα και καλύτερος. Επιασες ρυθμό, λύθηκες, ποιος σε πιάνει τώρα…Το κουίζ μας για σήμερα. Θυελλώδης ο έρωτας της συμπαρουσιάστριας με τον πρώην σύντροφο της παρουσιάστριας. Αλλά ακόμη να τον μάθει εκείνη και να τον βρείτε εσείς…