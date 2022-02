Μπομπ Σάγκετ: H ανατριχιαστική πρόβλεψη πριν τον θάνατό του: «Θα με βρουν νεκρό στο κρεβάτι»

Ο διάσημος κωμικός Μπομπ Σάγκετ , προέβλεψε χωρίς να το ξέρει τον θάνατό του, μήνες πριν πεθάνει, κατά τη διάρκεια ενός βιντεοσκοπημένου podcast.

Όπως αναφέρει το Radar, ο σταρ του Full House έκανε την ανατριχιαστική πρόβλεψη στο «Bob Saget's Here For You» στις 25 Οκτωβρίου, όταν η σύζυγός του, Κέλι Ρίζο, εξήγησε ότι οι αγαπημένες της ταινίες περιελάμβαναν τα κλασικά γκανγκστερικά The Godfather, Scarface, Casino και GoodFellas.





«Λοιπόν, δεν έχω να ζήσω πολύ αν αυτά είναι τα αγαπημένα σου», απάντησε τότε ο Σάγκετ, συμπληρώνοντας: «Θα με βρουν νεκρό στο κρεβάτι», με τη Ρίζο να απαντά χιουμοριστικά: «Καλύτερα να προσέχεις».

Η αστεία δήλωση του ηθοποιού δυστυχώς, βγήκε αληθινή. Στις 9 Ιανουαρίου, ο Μπομπ Σάγκετ βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου Ritz-Carlton στο Ορλάντο της Φλόριντα, μετά από έναν φρικτό τραυματισμό στο κεφάλι.