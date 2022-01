Στη σειρά «Άσε μας ρε μαμά» Δανάη και Βασίλης ετοιμάζουν ένα χουνέρι στον Θωμά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η στιγμή που η Έλλη περίμενε φτάνει. Ο Σίλβιο της έχει κλείσει ραντεβού για να πουλήσει σπίτι στην διάσημη Κατερίνα Καινούργιου. Η Έλλη πανικόβλητη προσπαθεί να μάθει τα πάντα για την παρουσιάστρια και τελικά καταφεύγει και στην λύση έκτακτης ανάγκης… Την Όλγα! Ταυτόχρονα, η Κορίνα με τον Μάθιου εξίσου πανικόβλητοι προετοιμάζονται για το ραντεβού με την υπηρεσία για τους ανάδοχους γονείς, ενώ η Τζοβάνα και ο Άρης προσφέρονται να τους βοηθήσουν. Μέσα σε όλα αυτά, η Ρωξάνη πάει γήπεδο με τον Θωμά, ο Δημήτρης ψάχνει τρόπο να ξεπεράσει την ταραχή που του προκαλεί η Ρωξάνη μες στο σπίτι και ο Μενέλαος με τον Λευτέρη αναλαμβάνουν την επικίνδυνη αποστολή: Να φτιάξουν κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο.Η Ρωξάνη ζητά απ’ την Γεσθημανή να την βοηθήσει να φτιάξει πρόσφορο για τον Αριστείδη μιας και είναι ψυχοσάββατο κι αυτό τους φέρνει πιο κοντά. Ο Δημήτρης δεν το πιστεύει που βλέπει την Ρωξάνη και τη μάνα του μαζί αρμονικά στην κουζίνα και χαίρεται ιδιαίτερα. Κι ενώ η Κορίνα με τον Μάθιου φεύγουν διήμερο στην Αράχοβα, η Όλγα κι ο Σωτήρης «παγιδεύονται» στο δωμάτιο της Ρωξάνης με τον Μενέλαο, τον Λευτέρη τη Τζοβάνα και τη Νάντια. Και όσο ο Θωμάς φοβάται το φάντασμα του Αριστείδη, η Δανάη κι ο Βασίλης του ετοιμάζουν ένα χουνέρι που έχει σαν αποτέλεσμα όμως να μείνουν όλοι τρομοκρατημένοι.Ο Θωμάς δεν έχει απαλλαγεί ακόμα από το φάντασμα του Αριστείδη και γι’ αυτό αναγκάζεται να «τα μασήσει» στην Ρωξάνη όταν τον καλεί να πάνε θέατρο. Εκτός αν, με τις δαιμόνιες συμβουλές του Μπάμπη, καταφέρει να αντιμετωπίσει τον μακαρίτη… Ο Μενέλαος μελαγχολεί για τα εφηβικά του όνειρα και η Νάντια, έχοντας βλέψεις να βάλει τον Λευτέρη στην γενική διεύθυνση της Αρμέκο, αρπάζει την ευκαιρία να τον παρακινήσει να παραιτηθεί, ενώ η Κορίνα και ο Μάθιου αναβιώνουν τον έρωτά τους στην Αράχοβα. Κι ενώ η Έλλη είναι πηγμένη με τις διασημότητες που θέλουν ν’ αγοράσουν σπίτια, η Ρωξάνη και ο Δημήτρης ετοιμάζονται για το θέατρο χωρίς να ξέρουν ότι τελικά μάλλον θα πάνε οι δυο τους!Κατάλληλο για άνω των 8 ετώνΠρωταγωνιστούν οι:Συμπρωταγωνιστούν οι:Στο ρόλο της Γεσθημανής ηGuest ηΣυμμετέχουν επίσης οι:καιΠροσαρμογή σεναρίου:Σεναριακή ομάδα:Σκηνοθετική επιμέλεια:Σκηνοθέτες:Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS.BASED ON: “LA SUEGRA”, co-produced by Caracol Television and Sony Pictures.