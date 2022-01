Η Ελένη Δήμου για το J2US: «Είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να χάνω, είναι ο χαρακτήρας μου αυτός»

«

»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgvypd0ydlox-st)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νικήτρια του «Just the Two of Us» αναδείχθηκε τελικά, ηκαι όπως αποδείχθηκε, αυτό δεν άρεσε στην Ελένη Δήμου. Λίγες ώρες μετά τον τελικό του υπέρλαμπρου show, η τραγουδίστρια ξέσπασε στα social media, αναφέροντας πως το παιχνίδι ήτανστημένο«Την επόμενη φορά φωνάξτε με σε κάτι που δεν είναι στημένο από την αρχή… ΟΚ;», έγραψε ηστον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όμως λίγη ώρα αργότερα διέγραψε την ανάρτησή της.Η κάμερα της εκπομπήςσυνάντησε εκείνη και τον παρτενέρ της, Μαρίνο Κόνσολο και η τραγουδίστρια εξήγησε το λόγο που έσβησε την ανάρτηση.«Οι δηλώσεις που κάνω ανήκουν σε μένα. Μην τις ταυτίζεται με τον Μαρίνο Κόνσολο, αλλά αφορούν στον Μαρίνο Κόνσολο. Εγώ την καριέρα μου την έχω κάνει. Δεν έχω να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Ίσως ήθελα να αποδείξω ότι είμαι μια καλή coach. Είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να χάνω, είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Κατέβασα την ανάρτηση γιατί την έκανα εν βρασμώ ψυχής. Δεν έκρυψα ότι στεναχωρήθηκα και θύμωσα, λυπήθηκα, όχι για τα κορίτσια γιατί τα κορίτσια μια χαρά είναι, αλλά είπα τι ποιο ωραίο, ένας ηθοποιός με μια καταξιωμένη τραγουδίστρια να κερδίσουν αυτή τη φορά στο J2US», είπε χαρακτηριστικά η