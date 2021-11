Από το Κουδουνάρι καταφθάνουν οι παίκτες του επόμενου «Celebrity Game Night»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Nέα διασκεδαστικά παιχνίδια, ξεκαρδιστικές αναμετρήσεις και μοναδική παρεΐστικη ατμόσφαιρα φέρνει τo «» με την Σμαράγδα Καρύδη την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στις 22:00 στοΑυτή την εβδομάδα, οι παίκτες της μίας από τις δύο ομάδες καταφτάνουν από το Κουδουνάρι! Οι ηθοποιοί της πετυχημένης κωμικής σειράς του MEGA «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» Πάνος Σταθακόπουλος, Βάσω Γουλιελμάκη και Ντάνιελ Νούρκα αντιμετωπίζουν την Ελιάνα Χρυσικοπούλου, τον Μέμο Μπεγνή και την Ντόρα Μακρυγιάννη στη δεύτερη ομάδα.Με κέφι και όρεξη για αστεία, οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα στα παιχνίδια «Έχεις γράμμα», «Popped Quiz», «Show me the music», «Μίλα στην κορνίζα» και «Πού πας;», με στόχο να χαρίσουν τη νίκη στον παίκτη-αρχηγό τους. Στο τέλος της βραδιάς, η νικήτρια ομάδα προσφέρει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής της ένα χρηματικό ποσό.Ο Μέμος Μπεγνής ανεβάζει τη διάθεση τραγουδώντας ανάμεσα στα παιχνίδια, μαζί με τους Playmobeat, την μπάντα του «Celebrity Game Night», και τον τραγουδιστή Άρι Πετράκη, που δίνουν το ρυθμό στο παιχνίδι.στις 22:00Κάθε Παρασκευή στις 22:00 στο: Σμαράγδα Καρύδη: Barking Well Media