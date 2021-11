Όλα όσα συνέβησαν στο χθεσινό live του Dancing With The Stars - Το ζευγάρι που ενθουσίασε τους κριτές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανατρεπτικό και γεμάτο εκπλήξεις ήταν το 3ο Live τουτην Κυριακή 31 Οκτωβρίου! Η λαμπερή, που έκανε μια διαφορετική εμφάνιση επιλέγοντας ένα κοστούμι με κρύσταλλα και ο ανυπόμονος, όπως ο ίδιος δήλωσε,υποδέχτηκαν με ένα τεράστιο χαμόγελο το τηλεοπτικό κοινό, τους έμπειρους κριτέςκαι φυσικά τα 15 λατρεμένα αστέρια μαζί με τους διακεκριμένους επαγγελματίες χορευτές τους, που χόρεψαν μοναδικές χορογραφίες υψηλού επιπέδου και εντυπωσίασαν με την εκρηκτική τους ενέργεια!Ένα ξεχωριστό group dance απολαύσαμε αυτή την Κυριακή, εμπνευσμένο από το είδος χορού voguing, με τους επαγγελματίες χορευτές τουνα χορεύουν υπό τους ήχους του τραγουδιού «» της, με special εμφάνιση της κριτικής επιτροπής και τηνα κάνει το απόλυτο catwalk!Το πρώτο 10αρι στοείναι γεγονός και ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, τηκαι τους διαγωνιζόμενους! Ηβαθμολόγησε με 10 την προσπάθεια τηςκαι του, οι οποίοι χόρεψαν ένα απίθανα περίπλοκο Charleston. Ηήταν πανευτυχής ενώ οδεν μπορούσε να το πιστέψει «Έχουν ξεφύγει οι βαθμοί! Πρώτο 10αρι στο Dancing with the Stars ! Και ήρθε από τη Μαρίνα, έχουμε τρελαθεί!»και ηδεν κατάφεραν να παρασύρουν με το ρυθμό του cha cha cha τους κριτές και το κοινό και τελικά ήταν εκείνοι, που συγκέντρωσαν τη μικρότερη βαθμολογία και αποχώρησαν από τον χορευτικό διαγωνισμό. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος Οαγκάλιασε την παρτενέρ του και δήλωσε «Δεν πειράζει, δεν τελειώσαμε εδώ, δεν έγινε και κάτι. Ήταν τέλεια, το διασκεδάσαμε, ήταν φανταστικά, ήταν ένα ταξίδι απίστευτο». Ητον ρώτησε τι του άρεσε πιο πολύ και ο Λευτέρης απάντησε «Όλη η διαδικασία, όλο το σκηνικό, η εκπαίδευση, που μου έκανε η Κριστίνα, είναι καταπληκτική, πέρασα καταπληκτικά, μου άρεσε πάρα πολύ και θα το ξαναέκανα»!Ραντεβού τηνστις 21:00 με το 4ο live ζωντανά από την οθόνη του Star!«Dancing with the Stars» - Τα αστέρια χορεύουν στο Star! Ακολουθήστε τον ρυθμό τους!Green PixelΤζό ΣισμάνογλουΆγγελος ΚαργόπουλοςΠαναγιώτης ΠατσιαούραςΣπύρος ΤριανταφύλλουΦένια ΒαρδάνιςΓιώργος ΒλαχογιάννηςΤόνια Κόσοβιτς