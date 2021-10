Τα σημερινά μοντέλα «τρώνε τη σκόνη» των μοντέλων των 90s

Δείτε το βίντεο: H Bίκυ Κουλιανού στο GNTM

Η Βίκυ Κουλιανού στις παραρέλες των 90΄ς

Βίκυ Κουλιανού, Τζένη Μπαλατσινού

Η Τζένη Μπαλατσινού στις πασαρέλες των 90΄ς

Δείτε το βίντεο με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Βίκυ Κουλιανού στην εκπομπή «Fantastico





Ευη Αδάμ

Ρέα Τουτουτζή

Η Νόνη Δούνια στις διεθνείς πασαρέλες

Δωροθέα Μερκούρη και Τζένη Μπαλατσινού Τζένη Μπαλατσινού

Η Ελενα Κουντουρά σε fashion show του Βασίλειου Κωστέτσου

Δείτε το βίντεο: Η Βίκυ Καγιά πρωταγωνιστούσε στο βιντεοκλιπ του Λευτέρη Πανταζή «Το ωραιότερο πλάσμα»

Κάτια Ζυγούλη

Μαρίνα Τσιντικίδου

Αννίτα Ναθαναήλ





Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. με σύνθημα την Αλλαγή, ο Κώστας Μπίγαλης γίνεται viral με μία συνέντευξη όπου περιγράφει οικονομικές δυσκολίες και η Βίκυ Κουλιανού με την εμφάνισή της γίνεται αφορμή να συζητηθεί για ουσιαστικό λόγο πρώτη φορά το «Greece’s Next top Model».Μπήκαμε στη χρονοκάψουλα για τα καλά και μια παρελθοντολαγνεία αιωρείται πάνω από τα κεφάλια μας. Οχι αδικαιολόγητα. Ελλείψει ισχυρών προτύπων, ουσιαστικής λάμψης και φυσικά ενός εκτοπίσματος που θα προκαλέσει ταύτιση ή θαυμασμό διαρκείας, οι μεσήλικες επιστρέφουν στις εικόνες της νιότης τους και οι πιο νέοι ανακαλύπτουν έναν κόσμο πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ζουν σήμερα.Ομως η εμφάνιση της Βίκυς Κουλιανού δεν ήταν απλά ένα νοσταλγικό ξέσπασμα. Ηταν μία ουσιαστική διαπίστωση που θέλει τα τοπ μόντελ της δεκαετίας του 2000 να είναι ακόμη εντυπωσιακές και να αποπνέουν θαυμασμό.Η εικόνα της σίγουρα έχει σημάδια από τον χρόνο που έχει περάσει, τα οποία όμως δεν αλλοίωσαν την ομορφιά και τη γοητεία που έχει ως ωραία γυναίκα. Η συμφιλίωσή της με τον χρόνο είναι αυτή που τελικά αντί να οδηγήσει σε σύγκρουση και το γνωστό «πλαστικό στραπατσάρισμα», έχει δημιουργήσει μια εικόνα με θετικό πρόσημο.Εχει να κάνει και με την κοσμοθεωρία της, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο σύντομο μάθημα που έδωσε στα μοντέλα του ριάλιτι μόδας: «Το μόντελινγκ δεν είναι μια δουλειά πανεύκολη, που απλά σε βάφουν και είσαι ωραίος. Είναι μια δουλειά δύσκολη και μια δουλειά που απαιτεί να χτίζεται ισχυρή προσωπικότητα και να δουλεύετε πολύ με τον εαυτό σας.Να πιστεύετε πολύ σε αυτόν γιατί θα σας τον ακυρώσουν άπειρες φορές και θα σας κάνουν να χαρείτε πολλές φορές, αλλά ως επί των πλείστον θα σας ακυρώσουν. Σήμερα το μάθημα το δικό μου πέρα από το catwalk ξεκινά από μια μποέμικη ψυχολογία που οφείλουν να έχουν όλα τα μοντέλα. Τα μοντέλα πρέπει να είναι ταξιδευτές, του σώματος, του πνεύματος, της κίνησης και του βλέμματος».Τα μοντέλα που μεσουράνησαν στα 00s, όχι τυχαία διατηρούν ακόμη το εκτόπισμά τους και το πλεονέκτημα σε οποιαδήποτε σύγκριση με το σήμερα. Γυναίκες που δρασκέλισαν διεθνείς πασαρέλες, που κόσμησαν τα εξώφυλλα όλων των περιοδικών που κυκλοφορούσαν εκείνα τα χρυσά χρόνια του lifestyle, διδάσκουν ακόμη. Είναι όλες επιτυχημένες είτε παρέμειναν στη μόδα είτε επέλεξαν άλλες διαδρομές και σίγουρα εύκολα αναγνωρίσιμες αφού το Instagram τότε δεν υπήρχε ούτε το γνωστό επάγγελμα της influencer, με τα φίλτρα να κάνουν όλη τη «βρώμικη δουλειά».Η εικόνα των 90s δεν άφηνε περιθώρια για μασκαρέματα και φιλτράρισμα. Αλλωστε και τη Βίκυ Κουλιανού την εντόπισε ομέσα σε ένα λεωφορείο, όταν εκείνη ήταν ακόμη ένα ψιλόλιγνο κορίτσι. Μαγεμένος από την ομορφιά και το ανάστημά της, ο σχεδιαστής την πλησίασε και τη ρώτησε: «Πόσο ύψος έχεις, κούκλα μου;». Της έδωσε την κάρτα του και η Βίκυ επικοινώνησε μαζί του μετά από λίγους μήνες. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει η μούσα του και να ξεκινήσει μια μεγάλη καριέρα στο μόντελινγκ, με πασαρέλες στο Μιλάνο, στα σόου τωνi κ.ά. Στην Ελλάδα θεωρείται μία κατηγορία μόνη της και όλοι οι σχεδιαστές την ήθελαν στις επιδείξεις τους. Το «Nitro», το «ΚΛΙΚ», αλλά και όλα τα γυναικεία περιοδικά εκείνης της εποχής παρακαλούσαν πώς και τι για να την έχουν στα εξώφυλλά τους ή έστω για μια φωτογραφία της, μια που ανέβαζε τις πωλήσεις πολύ ψηλά, ενώ editorials εμπνευσμένα από την ομορφιά της απογείωσαν τις μεγαλύτερες παραγωγές.Η έντονη μύτη, το ύψος, τα πλούσια μαύρα μαλλιά της προκαλούσαν ιαχές θαυμασμού για τη γυναίκα που κάθε φορά που περπατούσε ανάμεσα στο πλήθος ξεχώριζε. Πάντα προσηνής, ποτέ ντίβα, η Κουλιανού άφησε τον χώρο της μόδας τη σωστή στιγμή. Εκανε ένα πέρασμα από την υποκριτική, την οποία τότε ήθελε διακαώς, αλλά δεν κατάφερε να έχει τη διάρκεια και τη συχνότητα που επιθυμούσε.Συμπαρουσιάστρια του», συμπρωταγωνίστρια τουστο θέατρο, πλέον πρωταγωνιστεί αραιά στο θέατρο δίχως ιδιαίτερα βήματα.Στην παρέα της χρυσής πεντάδας ανήκε και η «Μις Ελλάς 1995», με ένα πρόσωπο που παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο. Η Αδάμ, γεννημένη στη Γερμανία και απόφοιτος της Γερμανικής Φιλολογίας, έγινε το αγαπημένο κορίτσι των ανδρικών περιοδικών και ένα από τα κορυφαία μέλη της παρέας των γυναικών που τότε σάρωναν τα πάντα με την ομορφιά και την καριέρα τους.Οταν κέρδισε τον τίτλο χάρηκε, αλλά όχι όσο φαντάζονται κάποιοι. Μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή έδωσε το στέμμα στον μπαμπά της και έφυγε με τη μηχανή της, την οποία δεν σταμάτησε ποτέ να οδηγεί. Η γνωριμία της με τον Λάμπη Λιβιεράτο την οδήγησε στον γάμο και στη δημιουργία οικογένειας από νωρίς κι έτσι οι πασαρέλες έμειναν πίσω. Στα 26 της έγινε μητέρα, με αποτέλεσμα να μη φύγει για Νέα Υόρκη όπου είχε πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα της. Στη ζωή της μπήκε τότε η τηλεόραση.Δούλεψε με τη Ρούλα Κορομηλά και στη συνέχεια έγινε παρουσιάστρια του «Mega Star», μια εκπομπή στην οποία άφησε το σημάδι της. Με ένα διαζύγιο, δύο υπέροχες κόρες και μακριά πλέον από τα φώτα και τον χώρο της μόδας, με σπάνιες εμφανίσεις, η εικόνα της δεν έχει αλλάξει και τόσο.Κάτι ανάλογο ισχύει και για ένα από τα πλέον κορυφαία μοντέλα και μία από τις αντιπροσωπευτικές Ελληνίδες «Σταρ Ελλάς», τη. «Ρέα η ωραία» ήταν το σύνθημα για το κορίτσι που ποτέ δεν απαρνήθηκε το κοντοκουρεμένο μαλλί, δημιουργώντας έναν διαφορετικό τύπο. Πήρε κι εκείνη το εισιτήριο από τα καλλιστεία με τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς 1994». Τότε, βέβαια, τα καλλιστεία ήταν το πιο λαμπερό γεγονός της χρονιάς, με τα κανάλια να θέλουν να τα εντάξουν στη δική τους σκαλέτα, τις επιτροπές τους να απαρτίζονται από σοβαρούς παράγοντες του χώρου του θεάματος και την Ελένη Μενεγάκη να είναι η βασική τους παρουσιάστρια, καθώς ο ΑΝΤ1 ήταν εκείνος ο σταθμός που ταυτίστηκε με τον θεσμό.Η Ρέα άδραξε την ευκαιρία του τίτλου, έκανε μόντελινγκ, αλλά δούλεψε σαν μυρμήγκι. Προσεκτική, αγόρασε σπίτι, αυτοκίνητο και υπέμεινε όλα όσα χρειάζονται για είκοσι χρόνια τρώγοντας όπως θα πει μόνο μπιζέλια και καρότα. Δεν προκάλεσε με τη ζωή της. Πολύ διακριτικά το 2012 παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, ενώ στις περισσότερες συνεντεύξεις της έχει εξομολογηθεί πως δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γίνει μητέρα. Σήμερα έχει στρέψει κι εκείνη το βλέμμα στην Υποκριτική και το προσπαθεί όσο μπορεί, παρά τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει μια ωραία γυναίκα και δη εστεμμένη., η Πειραιώτισσα με την ατσαλένια καρδιά, είναι ίσως μετά τη Βίκυ Κουλιανού η κορυφαία του ελληνικού μόντελινγκ. Και μπορεί η καριέρα της να ξεκίνησε με ένα άκομψο σύνθημα το οποίο ακουγόταν σε όλα τα κολυμβητήρια του Πειραιά «Νόνη, το κανόνι», όμως η συνέχεια ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Η Νόνη έκανε πολλές φωτογραφήσεις, περισσότερες από πασαρέλες αμέσως μόλις στέφθηκε «Β’ Μις Ελλάς» το 1996. Η εντυπωσιακή μελαχρινή δίμετρη Πειραιώτισσα έκανε ανάρπαστα τα τεύχη των ανδρικών περιοδικών που της χάρισαν απλόχερα πολυσέλιδα αφιερώματα.Εκείνη ήθελε περισσότερο να είναι στην τηλεόραση και το επιδίωξε με πολλούς τρόπους. Με ρόλους, συμπαρουσίαση και παρουσίαση. Παντρεύτηκε τονκαι απέκτησαν δύο παιδιά, τον Στάθη και τη Ρία, στα οποία η Νόνη αφοσιώνεται ολόψυχα. Παράλληλα στρέφεται στην πολιτική. Ο Πειραιάς την αγαπά και η ίδια μέσα σε όλη την πολυετή διαδρομή της δεν προκάλεσε και δεν αλλοιώθηκε ψυχικά και σωματικά. Η εικόνα της είναι εντυπωσιακά ίδια με αυτή των 90s, όπως και το τσαγανό της, το οποίο ειδικά στην περίοδο αυτή όπου βρίσκεται στα έδρανα της Βουλής, δεν επέτρεψε κανένα σχόλιο και δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα για παρατράγουδα. Αν τη δείτε να περπατά στους δρόμους του λιμανιού θα το καταλάβετε από μακριά. Θα δείτε όλους τους μαγαζάτορες να τη χαιρετούν και τα παιδιά όλων των ηλικιών να ψιθυρίζουν: «Η Νόνη Δούνια!…».Για τηνμπορείς να πεις πολλά, πάρα πολλά. Για μία πορεία γεμάτη, για μία διαδρομή αξιοθαύμαστη, για μία γυναίκα που απέδειξε ότι τελικά η εντυπωσιακή όψη δεν καλύπτει αδυναμίες, αλλά έρχεται να συμπληρώσει ένα δυνατό σύνολο, μια γυναίκα η οποία αφήνει το στίγμα της ανάλογα με τα δεδομένα και την εποχή. Από τις πλέον δημοφιλείς «Σταρ Ελλάς», η Τζένη θα μπορούσε να κάνει ακόμη μόντελινγκ και κάθε φορά που προσκλήθηκε και προκλήθηκε απέδειξε ότι δρασκελίζει μαγικά την πασαρέλα. Μοντέλο, παρουσιάστρια, επικεφαλής ιστοσελίδων, επιχειρηματίας. Εχει περάσει από πολλά και πάντα μένει ενεργή. Μητέρα τεσσάρων παιδιών, η Τζένη Μπαλατσινού είναι παντρεμένη με τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, με τον οποίο απέκτησε το τέταρτο παιδάκι της. Παραμένει ενεργή με πολύ ενδιαφέρουσες διαδικτυακές δράσεις και διατηρεί ένα διακριτικό προφίλ. Θεωρείται από τις κομψότερες και πιο εντυπωσιακές Ελληνίδες., ευρωβουλευτής πλέον, και πλήρως αφοσιωμένη στην πολιτική, είναι η Ελληνίδα με τη μεγαλύτερη διαδρομή στις διεθνείς πασαρέλες και τα έντυπα όλου του κόσμου. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της ως μοντέλο ήταν όταν επελέγη ως πρόσωπο της εταιρείας καλλυντικών Shiseido.ανήκουν στις νεότερες αλλά πολύ σημαντικές περιπτώσεις του ελληνικού μόντελινγκ. Μητέρες και οι δύο πλέον, με δύο και τέσσερα παιδιά αντίστοιχα, έχουν μαγέψει τα πλήθη. Η Καγιά από πολύ μικρή ήταν το κορίτσι θαύμα που πέρασε τα ελληνικά σύνορα και συμμετείχε σε διεθνείς καμπάνιες, ενώ διαγράφει λαμπρή καριέρα και στην τηλεόραση. Ξεκίνησε στα 14 της, στα 19 της περπάτησε για τον οίκο Dior, ήταν το κορίτσι του βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου» του Λε Πα, πρωταγωνίστρια σε διαφημιστικά, εξώφυλλο σε όλους τους μεγάλους τίτλους του εξωτερικού, μέλος μεγάλων πρακτορείων μοντέλων και στη συνέχεια έπαιξε σε ταινίες, σε θεατρικές παραστάσεις, παρουσίασε εκπομπές, ριάλιτι, τάλεντ σόου, μαγκαζίνο. Η πιο πλούσια καριέρα στον χώρο.Ηταν πάντα το όμορφο ξανθό κορίτσι, το οποίο είχε ένα μεγάλο χαμόγελο και ο χρόνος δεν περνούσε από πάνω του ή ακόμη κι αν τα κατάφερνε, εκείνη δεν τον εμπόδιζε, δηλώνοντας ξεκάθαρα κατά καιρούς σε συνεντεύξεις της πως είναι κατά των αισθητικών επεμβάσεων.Η περίπτωση τηςείναι διαφορετική. Είναι μία από τις ομορφότερες Ελληνίδες και ξεκίνησε από τα καλλιστεία Playmate το 1997. «Ελληνίδα θεά» την αποκαλούσαν κι εκείνη με αυτό τον τίτλο έκανε καριέρα στο εξωτερικό και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου σε ένα διαφημιστικό σποτ γνώρισε τον Σάκη Ρουβά. Παντρεύτηκαν και απόκτησαν τέσσερα παιδιά. Η καριέρα της συνεχίστηκε στην τηλεόραση και ειδικότερα σε εκπομπές well living και μόδας, με μία ανάλογη να έχει κάνει πρεμιέρα μόλις χθες. Παραμένει τόσο μοναδικά όμορφη που όποιος τη βλέπει νομίζει ότι δεν πέρασε ούτε μια μέρα από πάνω της.Η νοσταλγία για την ομορφιά εκείνης της δεκαετίας όπου μεσουρανούσαν τα μοντέλα έχει να κάνει με την ανάγκη επιστροφής στην αλήθεια και την απλότητα. Μακριά από τη χυδαιότητα κάποιων influencers που για να κάνουν give away ένα κινητό ποζάρουν ημίγυμνες, διαφημίζουν πλαστικές όλων των ειδών από την κορυφή ως τα νύχια, φορούν μαλλιά, νύχια, βλεφαρίδες και ό,τι μπορείς να φανταστείς και επί της ουσίας δεν αφήνουν αποτύπωμα.Δεν είναι σύμπτωση ούτε τυχαίο το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες που πήραν και στέμματα έκαναν και εξώφυλλα, γνώρισαν θαυμασμό και αποθέωση, απόλαυσαν αμοιβές, γνωριμίες, ταξίδια, λάμψη, έχουν προσγειώσει τις ζωές τους σε μια κανονικότητα δίχως να αφεθούν. Συνεχίζουν, παραμένουν όμορφες ως μαμάδες, ως σύντροφοι, ως επιχειρηματίες, ως καλλιτέχνες, ως πολιτικοί. Εξελίχθηκαν και άλλαξαν πίστα. Αυτό τις κάνει ακόμη γοητευτικότερες.Και αν στο «Greece’s Next top model» το ριάλιτι έδινε περισσότερο χώρο στη ζωή και σε γυναίκες που δεν έχουν ανάγκη ούτε τα φίλτρα ούτε την υπερβολή, ίσως η Βίκυ Κουλιανού να μη θύμιζε «μάνα εξ ουρανού», αλλά μια κανονική, πανέμορφη γυναίκα.