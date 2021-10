«Just the 2 of Us»: Η Κατερίνα Καινούργιου σε μία εμφάνιση - έκπληξη

«

»





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου σε μία super εμφάνιση στο «Just the 2 of Us» , το Σάββατο, 16 ΟκτωβρίουΗ αγαπημένη, λαμπερή,δική μαςέρχεται στη σκηνή του Just the 2 of Us σε έναν ρόλο-έκπληξη και μια εμφάνιση που θα συζητηθεί!Στο πλευρό του μοναδικού Νίκου Κοκλώνη θα δώσει τη δική της πινελιά και θετική ενέργεια σε μία απολαυστική βραδιά με χορό, τραγούδι και πολλές ανατροπές!Γιατί στο «Just the 2 of Us», κάθε σαββατόβραδο είναι ένα ξέφρενο πάρτι!