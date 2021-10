Σάμι Ζέιν - Λόρεν Βαν Μπέρκελ: Φωτογραφίες από τον γάμο στο Mονακό

Τη δεκαώροφη τούρτα σχεδίασε ο περίφημος pastry chef-designer Bastien Blanc-Tailleur Τα αρχιγράμματα του ευτυχισμένου ζευγαριού Τα προσκλητήρια εστάλησαν πριν από έναν μήνα To welcome-pack περιελάμβανε μέχρι και πολυβιταμίνες για το hangover των καλεσμένων

Η Ρίτα Ορα τραγουδά για τους νεόνυμφους Ο Αντώνης Ρέμος επί το έργον Στιγμιότυπα από το καλλιτεχνικό σόου της βραδιάς

Στιγμιότυπα από το καλλιτεχνικό σόου της βραδιάς Το παλάτι και το Καζίνο του Μονακό είχαν φωταγωγηθεί στα φούξια, το χρώμα που κυριάρχησε και στον γάμο Η Αννα Μαρία Ηλίοβιτς, PA της Ράνα Ζέιν O Σάμι Ζέιν και η Λόρεν Βαν Μπέρκελ γνωρίστηκαν ενώ σπούδαζαν στο εξωτερικό

Aνάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Αννα Βίσση, η οποία ανέβηκε και στη σκηνή, αλλά και η Αθηνά Ωνάση, φίλη της νύφης εδώ και χρόνια







Ολη η εστέτ Αθήνα και όχι μόνο περίμενε αυτό τον γάμο, που λόγω της πανδημίας και του lockdown είχε αναβληθεί για φέτος. Επιχειρηματίες, άνθρωποι της ναυτιλίας, celebrities και jet setters κατέφτασαν στο μυθικό πριγκιπάτο με πτήσεις τσάρτερ από το Λονδίνο, την Ολλανδία, την Αμερική, τον Λίβανο και την Αθήνα.Εδώ και πολλούς μήνες είχαν κλείσει δωμάτια και σουίτες στο «Hotel Hermitage» και στο αριστοκρατικό «Hotel de Paris». Μάλιστα, στα δωμάτιά τους περίμενε ένα welcome-pack, το οποίο περιελάμβανε κουτάκια πράσινου και ασημένιου χρώματος με κουφέτα, μάσκες προστασίας για τον COVID και αντισηπτικά με τα αρχικά τους. Αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια, οι πολυβιταμίνες για το hangover των καλεσμένων. Οι μπομπονιέρες είχαν φτάσει στα χέρια τους περίπου έναν μήνα πριν, μαζί με την πρόσκληση. Ηταν ένα υπέρκομψο σετ αλατιέρας-πιπεριέρας ασημένιου και χρυσού χρώματος από τον γαλλικό οίκο L’Objet, με διακριτικά στρας πάνω τους, καθώς το αστέρι και ο ουρανός ήταν το σήμα κατατεθέν του γάμου.Το event απαιτούσε άψογο συντονισμό, γι’ αυτό επιστρατεύτηκαν κορυφαίοι καλλιτέχνες από το Μονακό και την Ιταλία, οι οποίοι φημίζονται για τα υπέροχα σκηνικά που δημιουργούν προκειμένου να διοργανώσουν ένα αξέχαστο εορταστικό διήμερο. Οι περίπου 600 καλεσμένοι δεν χρειάστηκε να σκεφτούν αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, καθώς ο Σάμι Ζέιν, ένα δυνατό επιχειρηματικό μυαλό, αποτελεί τη συνέχεια της ναυτιλιακής εταιρείας Naftomar με τη διεθνή εμβέλεια.Κατέχει μάλιστα τη θέση του Financial Analyst στη Naftomar Shipping & Trading, η οποία έχει την έδρα της στα νότια προάστια της Αθήνας. Η εντυπωσιακή Λόρεν Βαν Μπέρκελ, από την άλλη, είναι Claims Αnalyst στην ίδια εταιρεία. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, όπου και γεννήθηκε ένας μεγάλος έρωτας. Το love story τους θυμίζει παραμύθι, το αίσιο τέλος του οποίου γράφτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μονακό. Το εν λόγω διήμερο οι τουαλέτες υψηλής ραπτικής και τα σμόκιν είχαν την τιμητική τους. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ακόμη και η πολυπόθητη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και τη Σάρον Στόουν να βαδίζουν στο κόκκινο χαλί τις ίδιες ημέρες, έχασε σε λάμψη μπροστά σε έναν γάμο που είχε όλες τις προϋποθέσεις για να γεμίσει σελίδες περιοδικών όπως το «Tatler» και το «Vanity Fair».Το pre-wedding party δόθηκε την περασμένη Παρασκευή στον χώρο «La Terrace» του περίφημου Καζίνου με oriental θέμα και σκηνικό και είχε την υπογραφή των The Wedding Planners. Οι καλύτερoι τεχνίτες δημιούργησαν ένα μυθικό installation από λουλούδια και καθρέφτες. «Μαγεία!» είπαν με ενθουσιασμό οι καλεσμένοι. Οι μπουφέδες ήταν γεμάτοι με γκουρμέ αλμυρά και γλυκά εδέσματα, ενώ η μουσική έντυνε όμορφα τη βραδιά. Η Λόρεν Βαν Μπέρκελ εμφανίστηκε με μια υπέροχη δημιουργία του κορυφαίου σχεδιαστή Ζουχέιρ Μουράντ, από τον οποίο είχε ζητήσει να εμπνευστεί και να δημιουργήσει και το μυθικό νυφικό της με τα αμέτρητα Swarovski. O Λιβανέζος σταρ της μόδας επιμελήθηκε και την τιάρα που στόλισε την κόμη της. Εξίσου κομψός και μέσα στη μόδα ήταν και ο Σάμι με custom made κοστούμι Tom Ford. Το παλάτι αλλά και το καζίνο είχαν ντυθεί στα φούξια, όπως και το event.O γάμος τελέστηκε στη Salle Des Etoiles του Monte-Carlo Sporting με ένα σκηνικό αντάξιο της φήμης τόσο της οικογένειας Ζέιν όσο και του πριγκιπάτου. Πολλές από τις καλεσμένες φόρεσαν δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου, όπως η Σούλα Λιάκου του ξενοδοχείου «Cavo Tagoo» και η Βερόνικα Πάστρα, σύζυγος του Ζαννή Φραντζέσκου, ενώ η αδελφή του γαμπρού Ταμάρα προτίμησε για το πρώτο βράδυ μια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη και για το δεύτερο μια τουαλέτα του διάσημου Λιβανέζου σχεδιαστή Ράμι Κάντι. Υπέροχη και άκρως κομψή και η μητέρα του Σάμι, η αγαπητή στους επιχειρηματικούς κύκλους Ράνα Ζέιν, η οποία για το προγαμήλιο πάρτυ επέλεξε βραδινό φόρεμα Zuhair Murad και για τον γάμο ένα φόρεμα-υπερπαραγωγή Elie Saab. Κορυφαίοι σεφ επιμελήθηκαν το μενού με τις προδιαγραφές αστεριών Michelin. Περιελάμβανε γαρίδες king prawns από τον κόλπο της Γένοβας, λαβράκι με κρούστα αμυγδάλου ως δεύτερο πιάτο και για κυρίως μοσχαρίσιο φιλέτο, μαριναρισμένο με ελαφρά πικάντικη πατάτα. To επιδόρπιο ήταν μαύρη σοκολάτα με βανίλια.Το χαβιάρι και κάποιες από τις πρώτες ύλες κατέφτασαν από την Αθήνα και από την εταιρεία με τα διεθνή εδέσματα Fine Foods Collection. Στη γαμήλια δεξίωση ο Αντώνης Ρέμος και η ορχήστρα του διασκέδασαν τον κόσμο και προετοίμασαν το κλίμα για να εμφανιστεί το πιο hot right now όνομα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η Ρίτα Ορα, η οποία με τη σκηνική της παρουσία απέδειξε ότι είναι μια πραγματική σταρ.Aνάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Αννα Βίσση, η οποία άδραξε την ευκαιρία και ανέβηκε στη σκηνή, αλλά και η Αθηνά Ωνάση, φίλη της νύφης εδώ και πολλά χρόνια, καθώς τους ενώνει η κοινή τους αγάπη για τα άλογα. Τη δεκαώροφη τούρτα σχεδίασε και επιμελήθηκε ο περίφημος Bastien Blanc-Tailleur και ήταν δημιουργία μιας ολόκληρης στρατιάς από pastry chefs. Ο χορός μέχρι πρωίας και τα φαντασμαγορικά βεγγαλικά έκλεισαν με τον πιο όμορφο τρόπο τη βραδιά που διοργάνωσε και συντόνισε ο μετρ του είδους Βιτσέντσο Ντασκάνιο.