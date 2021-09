Ψυχαγωγία, μυθοπλασία και ενημέρωση στην καλύτερή τους εκδοχή!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αισιοδοξία. Με μυθοπλασία που θα μας διασκεδάσει αλλά και ενημερωτικές εκπομπές κοντά στον παλμό της κοινωνίας. Οι πρεμιέρες στον Alpha συνεχίζονται από αύριο, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και για όλο το μήνα.Αγαπημένη ψυχαγωγία για να μας κρατάει συντροφιά πρωϊ και βράδυ, προτάσεις για όλους, στυλιστικές επιλογές, μουσική και τραγούδι…. όλα έχουν τη θέση τους στο πρόγραμμα του Alpha. Γιατί στον Alpha όλα είναι δυνατά!Η παραγωγή που μας έχει ήδη καθηλώσει, μας έχει κατακτήσει κι έχει σπάσει τα κοντέρ της τηλεθέασης, ο «Σασμός», από αύριο Δευτέρα έρχεται στις 21:00. Στην ερωτική δραματική σειρά του Alpha ο έρωτας έρχεται σε κόντρα με την βεντέτα, η οποία μοιάζει να «πνίγει» τα όποια αισθήματα ανθίζουν.Η καρδιά ζητάει… «Σασμό», όμως τα χέρια θα υποταχθούν στην επιθυμία της, θα αφήσουν τα όπλα; Δύο οικογένειες στην Κρήτη συγκρούονται. Οι ζωές των μελών τους συνδέονται με αίμα, πάθος, έρωτα, φιλία, αγάπη. Με γάμους και κηδείες.Ανάμικτα τα συναισθήματα μπερδεύονται περισσότερο, γίνονται ένα κουβάρι, όταν έρχονται αντιμέτωπες. Ο κύκλος αίματος συνεχίζεται και η παλιά βεντέτα ξυπνά σαν εφιάλτης. Η μνήμη των νεκρών ζητά εκδίκηση. Και κάπου εκεί δύο νέοι δοκιμάζοντας την αγάπη, έρχονται αντιμέτωποι με τα συναισθήματά τους. Θα μπορούσε ο έρωτας να επιφέρει τη συμφιλίωση, τον πολυπόθητο «Σασμό»;Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Ορφέας Αυγουστίδης, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Τάσος Νούσιας, Μαρία Πρωτόπαππα, Δημήτρης Ήμελλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Μιχάλης Αεράκης, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Νικούλι, Θανάσης Πατριαρχέας. Στο ρόλο της Καλλιόπης η Μαρία Τζομπανάκη. Στο ρόλο της Γιαγιάς Ειρήνης η Ολγα Δαμάνη«Σασμός», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00Είστε έτοιμοι; Συντονιστείτε…. Έρχεται η «Super Κατερίνα», το πιο super πρωινό, τηλεοπτικό μαγκαζίνο με την πιο super παρέα. Φρέσκο, χαρούμενο, συναρπαστικό, ενημερωμένο. Από αύριο, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 10.00, η Κατερίνα Καινούργιου μας υποδέχεται, δίνει χρώμα και ομορφαίνει τα πρωινά μας. Λαμπερή και αισιόδοξη περιμένει τους τηλεθεατές στο καθημερινό, πρωινό τους ραντεβού. Στο πλάι της, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η Χρίσλα Γεωργακοπούλου και ο Γιάννης Πουλόπουλος συνθέτουν την ομάδα που θα κάνει στην κυριολεξία κάθε μέρα μας… «καινούργια».Για τρεις ώρες η super παρέα θα μας κρατά συντροφιά με πολύ ρεπορτάζ, χιούμορ, αποκαλύψεις, μεγάλες αποκλειστικότητες και πλούσιο παρασκήνιο από τον χώρο της showbiz. Μαζί τους ο Χάρης Λεμπιδάκης με αποκλειστικά ρεπορτάζ και η Έλενα Πολυκάρπου που μεταφέρει πάντα πρώτη την είδηση. Η Μάρα Μεϊμαρίδη θα «μαγεύει» την ομάδα προσφέροντας ουσιαστικές συμβουλές σχέσεων και κυρίως ζωής, με το δικό της, ιδιαίτερο τρόπο. Και πώς θα γίνεται πιο νόστιμη η μέρα; Με την Κατερίνα Λένη, ενώ ο μοναδικός Ανδρέας Μικρούτσικος θα βρίσκεται μαζί τους με την έμπειρη ματιά του και το πάντα καυστικό του σχόλιο«Super Κατερίνα», Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10:00Αγαπησιάρικη διάθεση, αισιοδοξία και πολύ χιούμορ. Αυτή είναι η πρώτη ύλη της νέας οικογενειακής κωμικής σειράς του Alpha, «Άσε μας ρε μαμά» που κάνει αύριο πρεμιέρα. Με έντονο γυναικείο πρόσημο και πολύ αγαπημένους ηθοποιούς μας επιφυλάσσει καταστάσεις οικείες και γνώριμες, οι οποίες εκτυλίσσονται γύρω από οικογενειακές αλλά και άλλες σχέσεις. Οι περιπέτειες των ηρώων με τις συγκρούσεις, τις ανατροπές, τις φιλίες και τους έρωτές τους θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. «Οι σαραντάρες, ίσον με δύο εικοσάρες…» λέει το γνωστό άσμα!Στην περίπτωση μας, όμως, θα προσθέσουμε κι άλλα δέκα χρόνια! Στα πενήντα της η Ρωξάνη Ταβουλαρέα τα έχει όλα! Είναι όμορφη, είναι sexy, είναι έμπειρη κι έχει μια λαμπερή καριέρα ως τηλεοπτική οικοδέσποινα πετυχημένου show σε κανάλι στο εξωτερικό. Έχει και μια πολυβραβευμένη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, που κληρονόμησε από τον μακαρίτη τον άντρα της, την οποία έχει αφήσει να την διοικούν τα τρία της παιδιά.Πρωταγωνιστούν οι: Παναγιώτα Βλαντή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μάριος Αθανασίου, Δήμητρα Σιγάλα. Συμπρωταγωνιστούν οι: Παρθένα Χοροζίδου, Αναστάσης Κολοβός, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Παπαδάτος, Μελίνα Βαμπούλα, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αντώνης Γιαννακός, Μαρθίλια Σβάρνα, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μελίνα Πολυζώνη, Ελευθερία Πάλλα. Στο ρόλο της Γεσθημανής η Φωτεινή Ντεμίρη. Guest η Βίλμα Τσακίρη. Συμμετέχουν επίσης οι: Βασίλης Γιακουμάρος, Δημήτρης Δάρρας και Τζίνα Ράπτη«Άσε μας ρε μαμά», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 20:00To επιτυχημένο show του BBC που έχει κατακτήσει τη διεθνή αγορά, έρχεται στον Alpha, πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, και φαντασμαγορικό από ποτέ. Το «Just the 2 of Us» με τον Νίκο Κοκλώνη, το διαφορετικό, ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show έρχεται σε σκηνή από το μέλλον και μας προσκαλεί σε ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ, ανατροπών και αγαπημένης μουσικής με τα πιο ηχηρά ονόματα της showbiz!Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος και όχι μόνο, γίνονται ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σε ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών.Στόχος τους, να κερδίσουν τις καρδιές της κεφάτης αλλά αυστηρής κριτικής επιτροπής και των τηλεθεατών, να εξασφαλίσουν την ασυλία ώστε να παραμείνουν στο show, και να κατακτήσουν στον μεγάλο τελικό την κορυφή. Σκοπός τους να συγκεντρωθεί ένα ποσό σημαντικό που θα προσφέρει πραγματική χαρά και στήριξη στο φιλανθρωπικό σωματείο που θα ενισχυθεί με την ολοκλήρωση των επεισοδίων.Μαέστρος κι ενορχηστρωτής κάθε λαμπερού επεισοδίου, ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον δικό του, ανατρεπτικό τόνο παρουσιάζοντας τα ζευγάρια, συζητώντας με την κριτική επιτροπή και προσφέροντας βραδιές που γράφουν τηλεοπτική ιστορία!H εκπομπή που ανανεώνει στιλ και διάθεση, και αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα μυστικά ομορφιάς, το «Style Me Up!», έρχεται να μας μας μεταμορφώσει. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάζει και μαζί με τις Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και Ραμόνα Βλαντή υποδέχονται καθημερινά στο πιο style up σκηνικό γυναίκες και άνδρες έτοιμους για αλλαγές! Ηλιάνα; Αλεξάνδρα; Ή Ραμόνα;Ποια από τις τρεις κριτές θα καταφέρει να την εμπιστευτούν και να αναλάβει το makeover; Τη «μεταμόρφωση» των μαλλιών και τον σχολιασμό αναλαμβάνει ο Τρύφωνας Σαμαράς.Πάντοτε κοντά στον άνθρωπο, τις ανάγκες και τα προβλήματά του αλλά και τις κατακτήσεις και τις καθημερινές «νίκες» του, ο Alpha είναι εκεί, είτε για να του συμπαρασταθεί, είτε για να του σφίξει το χέρι.Ο Αντώνης Σρόιτερ, συνυφασμένος με την ενημέρωση, συνεχίζει και φέτος με μία ειδική εκπομπή με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τηλεοπτική επιστροφή του Σταύρου Θεοδωράκη με τους «Πρωταγωνιστές» του.Γιατί στον Alpha όλα είναι δυνατά!