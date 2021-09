Κατερίνα Καινούργιου: Με ανατρεπτικό λουκ και ονόματα- έκπληξη στην ομάδα της ετοιμάζεται για πρεμιέρα στον Alpha

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έχοντας κερδίσει άνετη πρωτιά στην άκρως ανταγωνιστική πρωινή ζώνη την προηγούμενη σεζόν, φέρνοντας μεγάλη ανατροπή στους πίνακες τηλεθέασης, και μετά από ένα καλοκαίρι αποφάσεων και αλλαγών, η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει τηλεοπτικά, αυτή τη φορά μέσα από τον Alpha.Ο τηλεοπτικός σταθμός, μαζί με την πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 10.00, ανακοίνωσε και τη σύνθεση της νέας ομάδας της εκπομπής, αποκαλύπτοντας πως στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου θα δούμε έναν συνεργάτη που πρωτογνωρίσαμε τηλεοπτικά στην ομάδα της Ελένης Μενεγάκη: τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το μοντέλο, που μοιάζει να διανύει μια ευτυχισμένη και εξωστρεφή περίοδο στη ζωή του δημοσιεύοντας ενσταντανέ με τη νέα του σύντροφο Ιωάννα Τούνη, πέρυσι βρισκόταν στην ομάδα του Style Me Up (που φέτος επίσης «μετακομίζει» στον Alpha με εντελώς νέο καστ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε συζητήσεις και για να συμμετέχει και ως διαγωνιζόμενος στο φετινό Just The 2 Of Us.Πέρα από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, στην ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου θα βρίσκονται η Χρίσλα Γεωργακοπούλου και ο Γιάννης Πουλόπουλος, καθώς και οι δημοσιογράφοι Χάρης Λεμπιδάκης και Έλενα Πολυκάρπου.Ο Ανδρέας Μικρούτσικος που στο παρελθόν βρισκόταν συχνά στην ομάδα της Κατερίνας ως καλεσμένος φέτος θα έχει σταθερό ρόλο, σχολιάζοντας με τον ιδιαίτερο, διεισδυτικό και καυστικό τρόπο του την επικαιρότητα.Μαζί τους θα είναι και η Μάρα Μεϊμαρίδη, που δίνει τις πιο «μαγικές» συμβουλές σε ερωτικά προβλήματα με σχόλια που γίνονται viral, ενώ στην κουζίνα της εκπομπής θα βρίσκεται η Κατερίνα Λένη, που ξεχώρισε μέσα από το Master Chef.Η Κατερίνα Καινούργιου για το τρέιλερ της εκπομπής της φόρεσε αυστηρό tuxedo και προέταξε με στιλ τα custom μανικετόκουμπά της. Μέσα στο κομψό, sur mesure ανδρόγυνο κοστούμι της, φάνηκε έτοιμη να διασχίσει την πασαρέλα του next top model, όταν τελικά αποκάλυψε πως θα κάνει... πρωινό πρόγραμμα, δίνοντας το πρώτο της ραντεβού με τους τηλεθεατές τη Δευτέρα στις 10.00 στον Alpha, στην εκπομπή «Super Κατερίνα».Όπως είχε γράψει στο λογαριασμό της στο Instagram όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή της στο κανάλι:«Μου λείψατε και σε λίγες μέρες θα ‘μαστε πάλι μαζί.Δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια, γιατί οι αναμνήσεις, οι στιγμές, οι φιλίες, οι εικόνες από τα τόσα πολλά και όμορφα που έχω ζήσει στο πρώτο μου τηλεοπτικό σπίτι, τον Αlpha, μου έρχονται στο μυαλό γεμίζοντας με δυνατά συναισθήματα αυτή την «καινούργια» αρχή…Κοριτσάκι ακόμα (σχεδόν αγνώριστη) με αγωνία και ενθουσιασμό, ξεκινούσα στο Δέστε Τους, μαζί με τον Νίκο μου και τη Μαρία, σε ένα κανάλι που για μένα, όσα χρόνια και να πέρασαν, έχει πάντα την... Alpha θέση στην καρδιά μου…Με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό -ναι, και αγωνία, από αυτή τη δημιουργική που σου φέρνει πεταλούδες στο στομάχι-, περιμένω τη στιγμή που θα ξανασυναντηθούμε, γιατί μου λείψατε πολύ αυτό το καλοκαίρι…Νιώθω συγκίνηση, αλλά και μεγάλη χαρά γιατί αυτό που σας ετοιμάζουμε μαζί με την ομάδα μου θα είναι… σούπερ και περιμένω πως και πως να το μοιραστούμε!Σας ευχαριστώ μέσα απ την καρδιά μου που είστε δίπλα μου όλα αυτα τα χρονια … χωρίς την αγάπη σας κ την στήριξη σας δεν θα χα καταφέρει τίποτα !Κ να ξέρετε σας ακούω σε …όλα (ξέρετε εσείς…)!Την εκτέλεση της παραγωγής της εκπομπής «Super Κατερίνα» θα έχει η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη, ενώ project manager θα είναι ο εδώ και χρόνια συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, Θέμης Μάλλης.