Το «The Bachelor» έρχεται την Τρίτη στις 21:20

Το The Bachelor επιστρέφει στον Alpha και μας ταξιδεύει στον κόσμο των συναισθημάτων που ξυπνά ο έρωτας και το πάθος.Ο Αλέξης Παππάς είναι ο νέος bachelor. 21 δυναμικές γυναίκες, τον διεκδικούν σθεναρά, ενώ εκείνος ψάχνει τη γυναίκα των ονείρων του, εκείνη που θα του “κλέψει” το μυαλό, την καρδιά και θα τον κατακτήσει με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της.Δυναμικές, λαμπερές, έντονες προσωπικότητες, έρχονται από κάθε μονοπάτι της ζωής και από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, να διεκδικήσουν τον έρωτα και την καρδιά του πιο δημοφιλούς εργένη.Ήδη στο τρέιλερ είδαμε τις κοπέλες να προκαλούν εντύπωση στον Αλέξη Παππά:Ωστόσο, λίγο πριν την πρεμιέρα του The Bachelor, ας γνωρίσουμε κάποιες από τις κοπέλες που θα ζήσουν μία συγκλονιστική εμπειρία αγάπης, γεμάτη συναισθήματα!Έρχεται από την Κεφαλονιά με έναν και μόνο στόχο. Την καρδιά του Bachelor.Στο παρελθόν, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά στις σχέσεις της και δηλώνει έτοιμη να κάνει restart! Θεωρεί ότι στον έρωτα όλα είναι θέμα χημείας, όμως αυτό δεν την τρομάζει γιατί είναι Mixologist, κρατάει στα χέρια της το shaker της αγάπης!Το πρώτο πράγμα που κοιτάζει σε έναν άντρα είναι το χαμόγελο του!Πιστεύει ότι ο Bachelor θα την ξεχωρίσει για το χιούμορ της και τον αυθορμητισμό της!Δηλώνει ειλικρινής, δυναμική και αντιδραστική. Το δυνατό της σημείο είναι η θέλησή της. Έρχεται στο the Bachelor να ζήσει το πιο ρομαντικό ταξίδι της ζωής της.Μια εμπειρία γεμάτη αγάπη και συναίσθημα όπως οι πίνακες που ζωγραφίζει!Συνήθως οι γυναίκες την ζηλεύουν γι’ αυτό δεν έχει φίλες.Ερωτεύεται δύσκολα αλλά όταν αυτό συμβεί τα δίνει όλα. Ανυπομονεί να γνωρίσει τον Bachelor και αν στην πρώτη συνάντηση της κάνει «κλικ», τότε θα τον διεκδικήσει μέχρι να γίνει δικός της.Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες ως εθελόντρια βοηθώντας παιδιά σε ορφανοτροφεία αλλά και ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Της αρέσει να συλλέγει εμπειρίες. Έρχεται στο The Bachelor να ζήσει έναν κινηματογραφικό έρωτα σαν αυτούς που βλέπει στο σινεμά. Είναι ρομαντική, της αρέσει να αγαπάει και να την αγαπούν. Όνειρο της είναι να παντρευτεί στη Χαβάη και να μείνει για πάντα εκεί με τον καλό της δημιουργώντας την δική τους οικογένεια!Η Αθηνά από τα 15 της χρόνια δεν τρώει καθόλου κρέας και τα τελευταία 12 χρόνια είναι ωμοφάγος. Τρώει μόνο ωμά λαχανικά, φρούτα, ρίζες και ξηρούς καρπούς. Της αρέσουν οι μακροχρόνιες σχέσεις. Δεν αντέχει το ψέμα και την απιστία. Στο παρελθόν είχε πληγωθεί αρκετά από τις σχέσεις της. Τώρα αισθάνεται έτοιμη να ερωτευτεί ξανά. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει στον Bachelor είναι το βλέμμα και οι ώμοι του.Η Άντρεα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Σπούδασε στην Αγγλία Xημικός Mηχανικός και Personal Trainer. Είναι δυναμική, επιλεκτική, βάζει στόχους και προσπαθεί να τους κατακτήσει. Στον σύντροφό της θα μπορούσε να συγχωρήσει τα πάντα αν της έλεγε μια καλή δικαιολογία.Το δυνατό της σημείο είναι η πειθαρχία της. Θεωρεί ότι η αγάπη είναι τέχνη.Είναι σίγουρη ότι με τον δυναμισμό της, θα εντυπωσιάσει τον Bachelor και εκείνος θα την ξεχωρίσει κατευθείαν ανάμεσα στις υπόλοιπες κοπέλες.Η Βάσω γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ορεστιάδα. Της αρέσουν οι παραδοσιακοί άντρες που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν! Έρχεται στο The bachelor γιατί είναι κατά των dating apps. Σε μια γνωριμία, της αρέσει να ζει όλη την διαδικασία, την αμηχανία ενός ραντεβού, τα κοιτάγματα, το φλέρτ! Για αυτό επέλεξε να αναζητήσει την αγάπη στο The Bachelor! Να βιώσει την μαγεία των ραντεβού και των συναισθημάτων.Δεν την τρομάζει ο ανταγωνισμός, η ίδια υποστηρίζει πως έχει τον τρόπο να κάνει τον Bachelor να μην παίρνει τα μάτια του από πάνω της!Της αρέσουν οι μεγαλύτεροι άντρες που έχουν προσωπικότητα και ξέρουν πως να διαχειριστούν μια σχέση! Όπως η ίδια δηλώνει, δεν θέλει ο άντρας να είναι γκασμάς! Έτσι λένε τους στενόμυαλους άντρες στη Μυτιλήνη από όπου κατάγεται. Της αρέσει η ασφάλεια και η ηρεμία σε μια σχέση. Έχει «χορτάσει» απιστία και είναι κάτι που δεν θέλει να της ξανασυμβεί.Η Ντίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Τελείωσε Μουσικό Σχολείο. Παίζει σαξόφωνο, πιάνο, βιολί, ταμπουρά και χορεύει Latin. Είναι αποφασιστική, ανταγωνιστική και θέλει πάντα να κερδίζει. Πιστεύει ότι ο Βachelor μπορεί να είναι για αυτήν, ο ένας που μαζί του θα κάνει τη μεγάλη οικογένεια που ονειρεύεται. Μια οικογένεια σαν αυτή που μεγάλωσε και η ίδια. Γεμάτη αγάπη, σεβασμό και ευτυχία.Δεν αντέχει τους ψεύτες και τους εγωιστές. Χάνει το ενδιαφέρον της πολύ εύκολα για αυτό θέλει τον άντρα να αλλάζει και να εξελίσσεται. Και ως μυαλό και ως προσωπικότητα. Δηλώνει πως δεν θα συγχωρούσε ποτέ την απιστία αν και η ίδια έχει απιστήσει χωρίς να το αποκαλύψει ποτέ.Έρχεται στο The Bachelor να ζήσει ένα παραμυθένιο έρωτα!Να δείξει στον εκλεκτό εργένη τον χαρακτήρα της, το δυναμισμό της και να αποδείξει ότι μπορεί να κατακτήσει την καρδιά του χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό της!Έρχεται από την Γερμανία για να κατακτήσει την καρδιά του Έλληνα Bachelor.Δηλώνει ρομαντική, τρυφερή και ευαίσθητη αλλά μπορεί εύκολα να βγάλει νύχια αν την προκαλέσουν.Της αρέσει να την διεκδικούν και να της δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για εκείνη.Ότι στόχο βάζει τον πετυχαίνει και θεωρεί ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Bachelor αν φυσικά της τραβήξει το ενδιαφέρον και τον βάλει στο στόχαστρο της.Δηλώνει οξύθυμη και νευρική από την μια, αλλά παράλληλα ευαίσθητη και ρομαντική από την άλλη. Ζηλεύει πολύ και όταν της συμβαίνει δεν μπορεί να το κρύψει.Θέλει να ερωτευθεί κεραυνοβόλα, να επενδύσει συναισθηματικά σε αυτή την σχέση και στα 30 της να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια.Δουλεύει πάρα πολλές ώρες και έχει παραμελήσει την προσωπική της ζωή.Έχει ξεχάσει τι σημαίνει φλερτ και έρωτας!Ακόμα και οι φίλες της την έχουν κάνει πέρα γιατί όποτε και να μιλήσουν μαζί της, εκείνη δουλεύει.Πήρε την απόφαση να βάλει ένα στοπ, να κάνει reboot στην προσωπική της ζωή και να ζήσει την απόλυτη ρομαντική περιπέτεια στο the Bachelor!Έρχεται στο The Bachelor να γνωρίσει τον άντρα που θα την κάνει να νιώθει ο εαυτός της χωρίς να την ζηλεύει και να την καταπιέζει. Που δεν θα κοιτάζει καχύποπτα τους φίλους της και δεν θα τσεκάρει τι ανεβάζει στα social media.Θέλει η καρδιά της να χτυπήσει δυνατά από έρωτα και εύχεται να βρει στο πρόσωπο του Bachelor, τον πρίγκιπα των ονείρων της!Της αρέσει να παίζει βόλεϊ και να παρακολουθεί ρομαντικές ταινίες.Απεχθάνεται τις εφαρμογές γνωριμιών και το ψηφιακό φλερτ.Είναι αληθινή, αυθόρμητη μα πάνω από όλα ευγενική! Με αυτά τα 3 δυνατά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της, δηλώνει ότι θα γοητεύσει τον Bachelor και θα το κάνει δικό της.Έρχεται από τις Σέρρες ελπίζοντας να βρει στο πρόσωπο του Bachelor τον άντρα που θα την κάνει ευτυχισμένη και δεν θα την γεμίζει άγχος με τις ανασφάλειες του.Δηλώνει αληθινή, ρομαντική και έτοιμη να δώσει αγάπη!Δηλώνει δύσκολη και απαιτητική. Για να την κατακτήσεις πρέπει να την κερδίσεις!Δεν ενθουσιάζεται εύκολα και δεν κάνει χάρες.Έρχεται στο the Bachelor γιατί αισθάνεται έτοιμη να ερωτευθεί και να ζήσει την ρομαντική περιπέτεια. Το μόνο που την αγχώνει είναι αν θα της αρέσει ο Bachelor ή απλά θα χάσει τον χρόνο της και θα αναγκαστεί να επιστρέψει το ίδιο βράδυ πίσω στην Ρόδο από όπου κατάγεται.The Bachelor. Γιατί η αγάπη είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο!Πρεμιέρα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στις 21:20