«Chuxi» της Ναταλίας Καλημερατζή - Μια τρυφερή ματιά στην Αθήνα της καραντίνας

Με φόντο την Αθήνα και εμπνευσμένη από την δύσκολη πραγματικότητα, που έχει επιβάλει το, ημάς υπενθυμίζει με τη μικρού μήκους ταινία της «» πως ο ρομαντισμός δεν χάνεται ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες.Ο τίτλος «Chuxi», που στα κινέζικα σημαίνει «Καλή χρονιά» προϊδεάζει τον θεατή για την περίοδο, που τοποθετεί την ταινία της η Ναταλία Καλημερατζή. Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ενώ όλοι βρίσκονται σε καραντίνα, η Νικόλ (Ναταλία Καλημερατζή) αγνοεί τους κανόνες περιορισμού της κυκλοφορίας και ψάχνει τρόπο για να δώσει στον αγαπημένο της (Γιώργος Παπαγεωργίου) ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Τελικά, αποφασίζει να πρωτοτυπήσει και κρύβει το δώρο της, προκειμένου να το βρει ο Τζέρι.Παρά τη δύσκολη χρονιά, που έχουν ήδη περάσει, οι δύο νέοι δεν χάνουν την αισιοδοξία και το χιούμορ τους και δείχνουν πως μία τέτοια δύσκολη συνθήκη μπορεί να αντιμετωπιστεί με χαμόγελο.Η ηθοποιός Ναταλία Καλημερατζή σκηνοθετεί τον εαυτό της στο ρόλο της Νικόλ και τον Γιώργο Παπαγεωργίου, που υποδύεται τον αγαπημένο της Τζέρι. Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει ο Αντώνης Κουνέλλας σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Bunker Films. Chuxi | Short Film from Bunker Films on Vimeo Η Ναταλία Καλημερατζή είναι απόφοιτη ηθοποιός τηςΑθηνών Γ. Θεοδοσιάδης. Έχει πρωταγωνιστήσει σε θεατρικές παραστάσεις, όπου συνεργάστηκε με αξιόλογους σκηνοθέτες, όπως ο Δ. Μπογδάνος, η Α. Αλεξανδράκη, η Nia Foes κ.α. Στο βιογραφικό της μετρά πολλές συμμετοχές σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «Υπέροχα Πλάσματα», «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», «Ο Πόλεμος των Άστρων» κ.α., ενώ έχει καταφέρει να διεισδύσει και στον χώρο του κινηματογράφου με ταινίες, όπως ο «Ακάλυπτος», «Let's Talk About Love», «H Πόλη Των Παιδιών» κ.α., ενώ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη νέα ταινία «Chuxi», όπου και πρωταγωνίστησε.