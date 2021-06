Ελευθερία Ελευθερίου: Αυτή ήταν η τρίτη φορά που μου έγινε πρόταση για το Survivor

Η bwin και ο Ολυμπιακός κατάφεραν, μέσω της πρωτοβουλίας των “bwin Monday Night Game Against Covid-19”, να σταθούν εμπράκτως στο πλευρό ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του ΕΣΥ, καθώς διοργάνωσαν επτά αγώνες, συγκέντρωσαν περισσότερους από δύο τόνους υγειονομικό υλικό και βοήθησαν 24 Νοσοκομεία, ΜΚΟ και Ιδρύματα!





Για την εμπειρία της στο Survivor αλλά και για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχθεί μίλησε ηστο The 2Night Show με τονΗ Κύπρια τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η πρόταση για το ριάλιτι της έγινε δύο ημέρες πριν κάνει το μεγάλο ταξίδι. Τι θα έκανε, όμως, εάν δεν είχε πει το μεγάλο «ναι» στο Survivor; Όπως ανέφερε, συζητούσε για να λάβει μέρος στο«Έκατσα 4 μήνες γεμάτους στο Survivor. Ήταν η τρίτη φορά που μου έγινε πρόταση για το παιχνίδι, μου έγινε πρόταση και για το πρώτο και για το δεύτερο. Παρόλα αυτά, ενώ είχα κι άλλες τηλεοπτικές προτάσεις τον χειμώνα, και στο κανάλι σας, και για το YFSF All Star. Αν δεν πήγαινα στο ριάλιτι, θα ήμουν. Ήθελα πολύ να το κάνω το YFSF All Star, γιατί πέρασα φανταστικά. Όταν το έκανα τότε, κλαίγαμε – θυμάμαι – όταν είχε τελειώσει. Είχα και ακόμα κάτι, που από τη στιγμή που δεν έγινε, δε μπορώ να το πω. Είχα τηλεοπτικές προτάσεις», σημείωσε ηΥπενθυμίζουμε πως ηείχε πάρει μέρος στο σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 το 2014 και είχε δεχτεί θετικές κριτικές για το ταλέντο της στις μεταμφιέσεις.