Αυτή η... Raya app κλείνει σπίτια διασήμων: Πώς την πάτησαν οι Μπεν Άφλεκ και Μάθιου Πέρι

Μάθιου Πέρι - Κέιτ Χάραλσον Η νεαρή TikToker γνώρισε τον ηθοποιό στο Raya και έβγαλε στη φόρα τις συζητήσεις τους, όπου αναφέρει ότι ο Πέρι τής φαίνεται τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς της

Μπεν Αφλεκ - Νιβίν Τζέι Η άγνωστη μεχρι πρότινος TikToker δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ο γνωστός ηθοποιός εμφανίζεται να την παρακαλά σχεδόν γονυπετής να αποδεχτεί το «ταίριασμα» που τους έκανε το Raya





έχει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός περιζήτητου εργένη. Είναι 48 ετών -ούτε ανώριμα μικρός, αλλά ούτε και παραγινωμένα μεγάλος-, χωρισμένος με παιδιά, με κομπόδεμα που υπολογίζεται σε 150 εκατ. δολάρια, οικουμενικά διάσημος και αρχετυπικά γοητευτικός. Πληροί όμως και όλες τις προϋποθέσεις ενός άνδρα σε κρίση μέσης ηλικίας. Εχει δεδηλωμένη έξη στο αλκοόλ, την οποία προσπαθεί κατά καιρούς να κατανικήσει ή έστω να ξορκίσει μιλώντας γι’ αυτή στις συνεντεύξεις του, μόλις χώρισε από την(βλ. το επόμενο Bond girl) και τα επαγγελματικά του δεν βρίσκονται ακριβώς στο ζενίθ τους, δεδομένης της παύσης που επέβαλε στη βιομηχανία του θεάματος η. Η απόφασή του, λοιπόν, να μετρήσει το μπόι του στα κοινωνικά δίκτυα για να αλιεύσει επικοινωνία ή κομπλιμέντα, ή ακόμα και για να διαπιστώσει αν η μπογιά του περνάει ακόμα, ακούγεται λογική και μάλλον αναμενόμενη.Βέβαια, δεν αποφάσισε να το κάνει στην κοινή θέα του Instagram, του Facebook, του Twitter ή έστω του δημοφιλούς app γνωριμιών Tinder, αλλά στο μέχρι πρότινος καλά προστατευμένο κόσμο του. Της εφαρμογής δηλαδή που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε θελκτικούς, επιτυχημένους, αναγνωρισμένους στο είδος τους και οικονομικά εύρωστους ανθρώπους ή αλλιώς σε μια online κοινότητα στην οποία εισέρχεται κανείς δυσκολότερα απ’ ό,τι στο Harvard Business School. Μόλις το 8% όσων αιτούνται πρόσβαση στην επί πληρωμή εφαρμογή γίνεται τελικά δεκτό. Το Raya είναι η επιβεβαίωση της άρρητης υποψίας ότι την ώρα που ο μέσος χρήστης του Twitter θρηνεί, λόγου χάρη, το τέλος του «», αγωνιώντας για το μέλλον της Ράνιας Κωστάκη και του τσιφτετελιού της, ή ο χρήστης του Instagram ποστάρει την καθιερωμένη πια selfie εμβολιασμού με τσιρότο στο μπράτσο, κάπου αλλού, σε μια άλλη περίκλειστη διαδικτυακή κοινότητα για λίγους και εκλεκτούς, γίνονται πράματα, πιο ενδιαφέροντα πράματα. Ή τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι την εβδομάδα που μας πέρασε, όταν δύο νεαρές γυναίκες αποφάσισαν να βγάλουν στη φόρα τα οιονεί άπλυτα του Μπεν Αφλεκ και του, γνωστού και ως Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια».Εως και την προηγούμενη Δευτέρα ηήταν μια παγκοσμίως άγνωστη ηθοποιός, stand up comedian, συγγραφέας και ποιήτρια αλλά και μια TikToker της διπλανής πόρτας. Πλέον το όνομά της έχει γίνει μεγάλο και τρανό εξαιτίας ενός βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο οεμφανίζεται να την παρακαλά σχεδόν γονυπετής να αποδεχτεί το «ταίριασμα» που τους έκανε το Raya. Η 32χρονη Τζέι, η οποία στις παραστάσεις της που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατόπιν εορτής συνηθίζει να εκφράζεται πύρινα κατά της τοξικής πατριαρχίας και να σερβίρει γενναίες μερίδες αντίστροφου σεξισμού κατηγορώντας συλλήβδην τους άνδρες ως φαλλοκρατικά, σεξομανή γουρούνια, θυμήθηκε μια παλιότερη διαδικτυακή συνάντηση με τον Αφλεκ στο Raya. Τότε τον είχε απορρίψει ως πιθανό συνομιλητή θεωρώντας μάλλον το προφίλ του fake, με αποτέλεσμα εκείνος να την προσεγγίσει κατόπιν στο Instagram και μέσω βιντεομηνύματος να την ενημερώσει πως ήταν τωόντι αυτός που τη φλέρταρε. «Νιβίν, γιατί με έκανες unmatch; Εγώ είμαι», εμφανίζεται να λέει ο Αφλεκ., όπως αναμενόταν,. Η νεαρή Αμερικανή γνώρισε τον ηθοποιό επίσης στο Raya και παρότι αρχικά παραξενεύτηκε από τη διαφορά ηλικίας τους -εκείνη 19, εκείνος 51- δέχτηκε να συνεχίσουν τη συνομιλία τους μέσω FaceTime. Από αυτή τη συζήτηση που έγινε τον Μάρτιο του 2020 η Χάρελσον αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα απόσπασμα στο οποίο οτη ρωτά αν παίζει διαρκώς με τα μαλλιά της. Η ίδια ισχυρίζεται ότι της ζήτησε να παίξουν το παιχνίδι των 20 ερωτήσεων και πως μία από αυτές ήταν αν ο Πέρι τής φαίνεται τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς της. Η συνέχεια που δόθηκε από μερίδα χρηστών των κοινωνικών δικτύων ήταν μάλλον αναμενόμενη. Τόσο ο Αφλεκ όσο και ο Πέρι χαρακτηρίστηκαν ελαφρά τη καρδία σάτυροι που σαλιαρίζουν στα κοινωνικά δίκτυα με νεαρότερες από εκείνους γυναίκες. Αραγε θα ήταν εφάμιλλα πομπώδεις και καταγγελτικοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί αν στη θέση των δύο ηθοποιών ήταν γυναίκες συνάδελφοί τους που φλέρταραν με νεότερους από εκείνες άνδρες;Το αληθινό πρόβλημα το έχει το Raya, ο δημιουργός του οποίου εύλογα θα ανησυχεί μήπως το online νυφοπάζαρο που δημιούργησε αιμορραγήσει από τα βαρύτιμα κατά καιρούς μέλη του, ανάμεσά τους, όπως θρυλείται, η Σάρον Στόουν, η Εμα Γουότσον, o Moby, η Λίλι Αλεν, ο Αλεξάντερ Γουάνγκ, ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, η Τέρι Χάτσερ, ο Ελάιζα Γουντ, ο Τζον Μάγερ, η Ντρου Μπάριμορ, ο Ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτε και άλλοι ομόσταβλοί τους στη σελεμπριτοσύνη και την επιδραστικότητα.Το Raya (σημαίνει φίλος στα εβραϊκά) είναι παιδί της απελπισίας και της μοναξιάς. Το 2014 ο ιδρυτής του, Ντέιβιντ Τζέντελμαν, είχε περίσσευμα κι από τις δύο προσπαθώντας να ξεπεράσει την αποτυχία ενός προηγούμενου app που είχε δημιουργήσει. Η ιδέα για όχι ένα ακόμα κοινωνικό δίκτυο, αλλά για ένα διαδικτυακό κλαμπ στο πρότυπο των ιδιωτικών λεσχών, τύπου «Soho House», του ήρθε σε ένα καφέ του Τελ Αβίβ όπου ζούσε τότε.. Ονειρευόταν ένα ιντερνετικό υβρίδιο του Νταβός, έναν virtual τόπο όπου σημαντικοί άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα θα μπορούσαν να συνδιαλλαγούν χωρίς τη βαβούρα, την πολυδιάσπαση, τους ακκισμούς και την αυτοαναφορικότητα του Facebook ή του Twitter. Ο Τζέντελμαν δεν ήθελε χρήστες, αλλά μέλη - έτσι αντιμετωπίζονται έως σήμερα όσοι έχουν το προνόμιο να σκοτώνουν τον χρόνο τους (πλέον και την αξιοπρέπειά τους) στο Raya. Πού να ήξερε πώς θα εξελισσόταν η σοσιαλμιντιακή ελιτίστικη φαντασίωσή του. Η εφαρμογή λανσαρίστηκε το 2015 αποκλειστικά για συσκευές με λειτουργικό iOS (βλ. Apple) και από τα πρώτα μέλη που ενέγραψε στις τάξεις του ήταν η Κέλι Οσμπορν και η. Ετσι τουλάχιστον λέγεται, αφού ο Τζέντελμαν δεν επιβεβαιώνει, ούτε και διαψεύδει ποτέ τις φήμες, που εδώ που τα λέμε μια χαρά θρέφουν τον μύθο της εφαρμογής η οποία στην πράξη λειτουργεί ως «to know us better» για διάσημους και πλούσιους.Η ιδιωτικότητα σε βαθμό μυστικοπάθειας -τουλάχιστον μέχρι την άλωση του Raya από τις φλύαρες TikTokers- είναι το ένα συστατικό της επιτυχίας του app. Το άλλο είναι η πολύ αυστηρή αξιολόγηση των υποψήφιων μελών προκειμένου να γίνουν αποδεκτά στην κοινότητα του dating για «πεφωτισμένους». Εννοείται ότι η υπηρεσία είναι συνδρομητική και προσφέρεται προς 9,99 δολάρια τον μήνα, ενώ υπάρχουν και έξτρα πακέτα που δίνουν ακόμα περισσότερες επιλογές άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των μελών.. Κατόπιν, αυτό αξιολογείται από μια πολυμελή επιτροπή 500 «επίλεκτων», η οποία κρίνει αν ο υποψήφιος είναι άξιος και ικανός να συναγελαστεί με τα υπόλοιπα μέλη. Στην περίπτωση που προταθεί από κάποιο άλλο μέλος, οι πιθανότητες ο άνεμος να φυσήξει ούριος αυξάνουν γεωμετρικά. Η ζήτηση για μια θέση στο άβατο είναι τέτοια ώστε πολλοί φτάνουν να προσφέρουν 10.000, 15.000, ακόμα και 20.000 ευρώ σαν γρηγορόσημο προκειμένου να παρακάμψουν τη γραφειοκρατία. Ο Τζέντελμαν καυχιέται πως τέτοιες μεθοδεύσεις δεν έχουν καμία τύχη στο κλειστό κλαμπ του που λειτουργεί αντίστροφα από τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα.Οι άλλοι πασχίζουν να αυξήσουν το πλήθος των χρηστών τους, ενώ για εκείνον ο... ουρανός είναι το κοινωνικό στάτους και το γόητρο των μελών του. Πολύ αυστηρή είναι και η πολιτική σχετικά με τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών δεδομένων (συνομιλιών, φωτογραφιών κ.λπ.) που διακινούνται μεταξύ των μελών εντός της εφαρμογής.Πάντως, στην απίθανη -ή τέλος πάντων όχι τόσο πιθανή- περίπτωση που κάποιος καταφέρει να προσπεράσει τη λίστα των 100.000 εν αναμονή αιτήσεων και να γίνει δεκτός στο Raya, να αποκτήσει δηλαδή το δικαίωμα του «φλερτάρειν» με τις πιο μύχιες χολιγουντιανές φαντασιώσεις του, θα βρεθεί σε έναν κόσμο κάπως διαφορετικό από εκείνον άλλων λαοπρόβλητων εφαρμογών dating όπως το Tinder ή το Bumble. Το προφίλ των μελών του Raya δεν αποτελείται από κάποια φωτογραφία που επιλέγει ο χρήστης, αλλά από ένα σετ κινούμενων εικόνων τις οποίες ο αλγόριθμος της εφαρμογής αντλεί από τον Instagram λογαριασμό του. Ο αλγόριθμος ευθύνεται εν πολλοίς και για το ταίριασμα των χρηστών.Οπως βέβαια μαρτυρούν οι περιπτώσεις του Μπεν Αφλεκ και του Μάθιου Πέρι, μετά τις πρώτες συστάσεις οι παροικούντες το Raya κόβουν λάσπη και επιλέγουν άλλους, μάλλον πιο εύχρηστους, αλλά και πιο ευάλωτους στη διαρροή των προσωπικών δεδομένων τους διαύλους επικοινωνίας. Τελικά, ποιους θα συναντήσει, θα συναναστραφεί, θα φλερτάρει ή θα γνωρίσει ενδεχομένως κανείς στο Raya; Σύμφωνα με τη διακήρυξη της εφαρμογής, θα έχει κανείς τη δυνατότητα να δικτυωθεί με ιδιοφυΐες της NASA και ιατρικούς ερευνητές με περγαμηνές μέχρι ποιητές, ζωγράφους, μουσικούς, ανθρώπους ταγμένους στη δημιουργία και την πρόοδο. Τι λέει η αληθινή εμπειρία; Οτι το Χόλιγουντ ξημεροβραδιάζεται στη διάσημη πια εφαρμογή ψάχνοντας -κατά βάση- αποδοχή. Συνήθως βέβαια ο θησαυρός αποδεικνύεται άνθρακες. Ειδικά αν πιστέψει κανείς τη βιωματική αφήγηση της Ντρου Μπάριμορ και τηςπου λένε πως βγήκαν από το Raya όσο μόνες μπήκαν.