Battle of the Couples: Η πρώτη εβδομάδα είχε τα πάντα - Η δεύτερη έρχεται πιο ανατρεπτική

H Ιουλία και o Meech δεν κατάφεραν να μπουν στη βίλα, αλλά έκαναν το χρέος τους και ανακοίνωσαν το πρώτο υποψήφιο Ζευγάρι της Εβδομάδας, τον Νίκο και την Άννα. Το δεύτερο ζευγάρι που αποφασίστηκε μετά από ανοιχτή ψηφοφορία, ήταν ο Ριχάρδος και η Άντζελα.Οι τέσσερίς τους μονομάχησαν για τον τίτλο, με τον Ριχάρδο και την Άντζελα να επικρατούν τελικά, γεγονός που τους χάρισε ασυλία για όλη την εβδομάδα. Στα πλεονεκτήματα του Ζευγαριού της Εβδομάδας, είναι και το ότι θα μένουν στο Master Bedroom, απολαμβάνοντας την ιδιωτικότητα και την πολυτέλεια του δωματίου αυτού, ενώ παράλληλα αποφασίζουν και ποιο από τα ζευγάρια θα είναι οι προσωπικοί τους βοηθοί. Ο Ριχάρδος και η Άντζελα, επέλεξαν τον Κυριάκο και τη Μαριάννα ως προσωπικούς βοηθούς, αφού – όπως είπαν – δεν έχουν έρθει κοντά.Στο party που διοργάνωσαν ως Ζευγάρι της Εβδομάδας, η Άντζελα και ο Ριχάρδος ξόδεψαν 1500ευρώ και αποφάσισαν να έχουν ως θέμα την ταινία «Eyes wide shut», γεμίζοντας τη βίλα, πάθος, ερωτισμό και… εξομολογήσεις. Στην εβδομαδιαία δοκιμασία της Σάσας, το ίδιο ζευγάρι κατάφερε να κερδίσει 2000ευρώ.Στη δοκιμασία «Save your money», οι άντρες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, τους Γίγαντες και τους Τιτάνες, και πάλεψαν στην αρένα προκειμένου να μη χάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους.Στη δοκιμασία Πεπρωμένου, τα ζευγάρια χρειάστηκε να επιστρατεύσουν την μεταξύ τους επικοινωνία, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν με αποχώρηση. Ο Πάνος και η Στέφανη, ανταγωνίστηκαν την Γεωργία και τον Μιχάλη σε μια δοκιμασία αντοχής και τελικά νίκησαν, κατορθώνοντας να παραμείνουν ασφαλείς. Η Γεωργία και ο Μιχάλης είναι το πρώτο ζευγάρι υποψήφιο προς αποχώρηση.Στην Τελετή των Βραχιολιών, βγήκαν όλα στη φόρα όταν ο Παναγιώτης ανακοίνωσε στα ζευγάρια ότι θα γίνει ανοιχτή ψηφοφορία για το δεύτερο ζευγάρι που θα είναι υποψήφιο προς αποχώρηση. Ο Κυριάκος και η Μαριάννα συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και είδαν τα βραχιόλια τους να κόβονται μαζί με αυτά της Γεωργίας και του Μιχάλη.Η Δοκιμασία Αποχώρησης τέσταρε την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους τα ζευγάρια και ανέδειξε νικητές τον Κυριάκο και την Μαριάννα. Ο Μιχάλης και η Γεωργία δυστυχώς αποχώρησαν από το Battle of the Couples και είδαν τα όνειρά τους να γκρεμίζονται.H πιο δυνατή αγάπη θα νικήσει.Battle of the Couples, κάθε Πέμπτη στις 23.00 και Παρασκευή στις 21.00, στον Alpha.