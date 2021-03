ERTflix: Το «success story» της δημόσιας τηλεόρασης

Έλλη Καταλαγαριανού: Διευθύντρια Ψηφιακών Μέσων της ΕΡΤ. «Η πλατφόρμα έχει φέρει την ΕΡΤ πιο κοντά στα νεανικά κοινά. Αυτό είναι το σημαντικό»

Πάνος Ρώτας: Διευθυντής Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της ΕΡΤ. «Το lockdown του Μαρτίου μας ανάγκασε να το προχωρήσουμε όχι απλώς πάρα πολύ γρήγορα, αλλά άμεσα»

Κωνσταντίνος Μπουρούνης: Υπεύθυνος Νεανικού και Ιντερνετικού Προγράμματος της ΕΡΤ. «Θέλουμε να έχουμε επιλογές από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, αλλά και περιεχόμενο που προβάλλεται μόνο on demand»

Πέρυσι τέτοιον καιρό δεν υπήρχαν lockdown, μάσκες, αντισηπτικά σε ρόλο αναβλύζοντος ύδατος από την κολυμπήθρα του Σιλωάμ και social distancing. Φέτος διανύουμε ασθμαίνοντας το, προσεχώς θα κυκλοφορούμε με διπλή μάσκα και η κοινωνική αποστασιοποίηση έχει γίνει το νέο αντίστοιχο του αλλοτινού κοινωνικού δούναι και λαβείν.Πέρυσι τέτοιον καιρό δεν υπήρχε. Πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η on demand πλατφόρμα της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης δέχτηκε, επιβεβαιώνοντας το momentum της ως νέου ιερού δισκοπότηρου του binge watching και της οικιακής ψυχαγωγίας. Οτι το 2020 ήταν μια παραπάνω από καλή χρονιά για τις τηλεοπτικές πλατφόρμες δεν σηκώνει αμφιβολία. Στα τέλη Ιανουαρίου τοανακοίνωσε αύξηση του συνδρομητικού ποιμνίου του κατά 8,51 εκατομμύρια χρήστες για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ξεπερνώντας τον πήχη των 6 εκατομμυρίων που η εταιρεία είχε θέσει και αθροίζοντας πια συνολικά 203,66 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλον τον κόσμο. Παραγωγοί, στούντιο και σκηνοθέτες έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία -λόγω των κλειστών κινηματογραφικών αιθουσών- και πρόβαλαν τις ταινίες τους στα on demand δίκτυα, ενώ την απόλυτη κυριαρχία της τηλεόρασης προσυπογράφουν οι συνολικά 62 υποψηφιότητες -για σειρές αλλά και ταινίες- του Netflix, του Amazon Prime και του Hulu στιςΩστόσο, τα προηγούμενα νεόκοπα θέσφατα δεν υποβαθμίζουν ή δεν μειώνουν καθόλου την αναπόδραστη επιτυχία του, που είναι μεν παιδί της πανδημίας, φτιάχτηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι του μέσω τηλεργασίας και λανσαρίστηκε επίσημα τον περασμένο Ιούλιο, αλλά η δυναμική του -και οι αριθμοί- λένε πως ήρθε για να ανοίξει έναν άλλο, εναλλακτικό δρόμο στην on demand ψυχαγωγία.Στην πραγματικότητα ηπου ανακαλύπτουν ολοένα περισσότεροι τηλεθεατές -τον Ιούλιο οι μηνιαίοι επισκέπτες ήταν 2,2 εκατομμύρια, ενώ τον Δεκέμβριο είχαν σχεδόν τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 6,3 εκατομμύρια- πατώντας το (κόκκινο) κουμπί του τηλεκοντρόλ τους, μέσω του site ή χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets δεν είναι τόσο καινούρια όσο φαίνεται - τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τεχνολογικό κομμάτι της. Οπως εξηγεί η κυρία, διευθύντρια Ψηφιακών Μέσων της ΕΡΤ, του τμήματος δηλαδή που έχει την ευθύνη για τη σωστή αποτύπωση και τοποθέτηση του περιεχομένου στην ψηφιακή πλατφόρμα, η υβριδική τηλεόραση (βλ. κόκκινο κουμπί) ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2017. «Παρότι υπήρχε η τεχνολογική υπεροχή, η απήχηση στο κοινό δεν ήταν η ανάλογη. Δεν υπήρχαν τα μέσα, ίσως δεν είχε επικοινωνηθεί σωστά και σίγουρα το περιεχόμενο δεν ήταν τόσο πλούσιο».Με απλά λόγια η δημόσια τηλεόραση είχε την τεχνογνωσία της υβριδικής, διέθετε web TV, όμως από την εξίσωση έλειπε ένας βασικός συντελεστής:. Η απόφαση για το πάντρεμα των τεχνολογιών και τη δημιουργία μιας ενιαίας αισθητικά πλατφόρμας αλλά και η επίσπευση της υλοποίησή της λόγω του περσινού πρώτου lockdown ήταν νευραλγικής σημασίας για την επιτυχία. Και ήταν στρατηγικός στόχος για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της, που κατάλαβαν εξαρχής τη σημασία μιας σύγχρονης on demand πλατφόρμας και ενθάρρυναν τα στελέχη των Νέων Μέσων της ΕΡΤ να ανασχεδιάσουν πλήρως την άγνωστη έως τότε υβριδική υπηρεσία της δημόσιας τηλεόρασης. Το ERTflix έκανε την κρίση ευκαιρία, όπως λέει με ενθουσιασμό ο κ., διευθυντής Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της ΕΡΤ.«Πριν από τηνο προγραμματισμός ήταν να δημιουργηθεί η πλατφόρμα μετά το καλοκαίρι του 2020. Το lockdown του Μαρτίου μας ανάγκασε να το προχωρήσουμε όχι απλώς πάρα πολύ γρήγορα αλλά άμεσα. Βάλαμε μολύβια, πληκτρολόγια και ποντίκια κάτω και οι προγραμματιστές με τους γραφίστες φτιάξαμε το layout στη μορφή που υπάρχει τώρα. Το ίδιο ακριβώς υιοθετήσαμε και για το application. Θέλαμε μια ενιαία αισθητικά πλατφόρμα. Και δανειστήκαμε ιδέες μεγάλων παικτών. Κακά τα ψέματα, κοιτάς τι κάνουν οι γύρω σου, βλέπεις προς τα πού πηγαίνει ο κόσμος, δεν μπορείς να βάλεις τον θεατή να μάθει κάτι από την αρχή. Λίγο πριν από το Πάσχα του 2020 βγήκαμε με νέο layout. Ακόμα λεγόταν ΕΡΤ υβριδική και ΕΡΤ web TV».Αν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας και της απήχησης που σημειώνει η on demand πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης είναι το φιλικό στον χρήστη περιβάλλον, η ενοποίηση του web TV και της υβριδικής και βέβαια ο πλουραλισμός του περιεχομένου, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη συνεισφορά του αδιαπραγμάτευτα θελκτικού, στα όρια του λογοπαίγνιου όνομά της - αν χρησιμοποιούσαμε γαστρονομικούς όρους, θα μιλούσαμε για το umami.. «Με το που ανεβάσαμε και επικοινωνήσαμε την πλατφόρμα με τη νέα της μορφή η απήχηση ήταν άμεση», λέει ο κ. Ρώτας.«Τότε γεννήθηκε η ανάγκη για ένα ενιαίο όνομα. Είχαν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι. Εκείνη την περίοδο ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας, ανέβασε ένα post στο facebook και έγραψε μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι “θα μπορούσε να λέγεται και ΕRTflix, αλλά δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στο τελικό όνομα”. Με το που ακούστηκε, έγινε viral κι έτσι υιοθετήθηκε και επίσημα τον Ιούνιο. Από εκεί και μετά δημιουργήθηκαν τα applications για κινητά Apple και Android και τηλεοράσεις Samsung, LG και Android TV. Πλέον μιλάμε για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Eχεις internet; Eχεις ERTflix», καταλήγει.. «Η πλατφόρμα έχει φέρει την ΕΡΤ πιο κοντά στα νεανικά κοινά. Αυτό είναι το σημαντικό. Βάσει των αριθμών αποτυπώνεται ότι αρέσει στον κόσμο. Προφανώς και μπορεί να είναι ανταγωνιστική στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Μην ξεχνάμε ότι δεν απαιτεί συνδρομή και έχει περιεχόμενο που δεν μπορεί να το βρει κάποιος αλλού», συμπληρώνει η κυρία Καταλαριανού ενώ επισημαίνει ότι η καθημερινή ροή των επισκεπτών είναι ανοδική από όλα τα κανάλια πρόσβασης στο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το application έχει καταγράψει 43.300 λήψεις σε συσκευές iOS, 107.000 σε κινητά Android, 52.000 σε Android TVs, 267.000 στο οικοσύστημα των τηλεοράσεων Samsung και 15.670 σε τηλεοράσεις LG με λογισμικό WebOs, ενώ πάντα υπάρχει και η επιλογή του κόκκινου κουμπιού στο τηλεκοντρόλ.Αν κάτι γράφεται συχνά μεταξύ σοβαρού και αστείου -ποιος διαφωνεί ότι τα σπουδαιότερα διατυπώνονται πολλές φορές με αμπαλάζ αστεϊσμού;- στα κοινωνικά δίκτυα για την πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης είναι πως στην πραγματικότητα πρόκειται για το «». Κι αυτό γιατί παρέχεται δωρεάν και δεν προϋποθέτει συνδρομή, πέρα από το γνωστό και για κάποιους αμφιλεγόμενο ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ. Αραγε ο χαρακτηρισμός ενοχλεί τους ανθρώπους που έστησαν το, οι οποίοι δούλεψαν τόσο τους τελευταίους 11 μήνες για την περαιτέρω ανάπτυξή του;, υπεύθυνος Νεανικού και Ιντερνετικού Προγράμματος της ΕΡΤ, καθόλου δεν πτοείται από το παρατσούκλι που πολλοί αποδίδουν στην πλατφόρμα. Ισα-ίσα που, όπως λέει, η τάση ακόμα και στα συνδρομητικά on demand δίκτυα είναι πλέον να προσφέρουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους δωρεάν, ώσπου να πείσουν τον δυνητικό συνδρομητή να καταβάλει τον οβολό του. Αν η τεχνολογία και η τεχνογνωσία είναι το σώμα του ERTflix, ο κ. Μπουρούνης έχει αναλάβει να του εμφυσήσει τη ζωή, δηλαδή το περιεχόμενο (βλ. ταινίες, σειρές, αθλητικές μεταδόσεις, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, αρχειακό υλικό της ΕΡΤ).«Το περιεχόμενο του ERTflix είναι μια σπαζοκεφαλιά. Θέλουμε να έχουμε επιλογές από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, αλλά και περιεχόμενο που προβάλλεται μόνο on demand. Το ζήτημα είναι να πετύχει κανείς τη σωστή εξίσωση, να βρει την ιδανική αναλογία των κοινώς αποδεκτών προγραμμάτων που θα δώσουν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο κοινό ένα λόγο να μπει στο ERTflix αλλά και να επιστρέψει», εξηγεί. Λέει ακόμα πως το curating (βλ. επιμέλεια) του περιεχομένου είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει ο τηλεθεατής από τη μάστιγα του netflixing, δηλαδή του να περνά τον χρόνο του αναζητώντας τι θα δει, πελαγοδρομώντας ανάμεσα σε σειρές και ταινίες, και τελικά να μην παρακολουθεί τίποτα. Γι’ αυτό στην επόμενη φάση της η πλατφόρμα θα προσφέρει 30 διαφορετικές κατηγορίες, μια ιδέα από τις οποίες έχουμε πάρει ήδη με το «Λύστε το Μυστήριο» ή το «ERTflix στο χωριό», ενώ πολύ σύντομα θα φιλοξενηθούν και πρωτότυπες παραγωγές, όπως ένα ντοκιμαντέρ για την ποπ κουλτούρα στην Ελλάδα, αλλά και μια εναλλακτική μουσική εκπομπή, στην οποία οι μουσικοί θα κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, δηλαδή συναυλίες. Οσο για τα must-see του υπεύθυνου νεανικού προγράμματος; Οι σειρές «Babylon Berlin» και «The Loudest Voice» -εξόχως επίκαιρη λόγω-, το σχεδόν κλασικό πια «The Office» και βέβαια το Live Lounge των Florence & The Machine., το οποίο μάλιστα τιμήθηκε στα Digital Media Awards με το βραβείο για το περιεχόμενο και το user interface του,. «Η απήχηση δημιούργησε ανάγκες», λέει ο κ. Ρώτας. «Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για ένα major update που θα είναι διαθέσιμο λίγο πριν από το Πάσχα. Ο τηλεθεατής θα μπορεί να δημιουργεί προφίλ, να φτιάχνει λίστες, να έχει αγαπημένες ταινίες ή σειρές, θα μπορεί να συνεχίζει κάτι από εκεί που το άφησε, θα έχει προτάσεις σύμφωνα με αυτά που έχει ήδη παρακολουθήσει. Θα αλλάξει και λίγο το user interface, όχι δραματικά, σίγουρα όμως προς το καλύτερο. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε ακόμα και τον πιο απαιτητικό τηλεθεατή. Δουλεύουμε και τα θέματα της ανάλυσης των ταινιών και των σειρών. Πάμε να λύσουμε κι αυτό το ζήτημα με το adaptive bitrate. Ωραίο το δωρεάν περιεχόμενο, όμως πλέον πάμε να εστιάσουμε και στην ποιότητα της υπηρεσίας. Θέλουμε να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε και να φέρουμε κι άλλους».Ο διευθυντής Υποδομών και Εφαρμογών τηςλέει ακόμα ότι ήδη δημιουργείται και το ERTflix Kosmos, ένα application κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των Ελλήνων της Διασποράς. Οσο τελικά για την αυτονόητη ερώτηση; Πώς δηλαδή η ΕΡΤ κατάφερε να προλάβει τον ανταγωνισμό της ιδιωτικής τηλεόρασης και να ανοίξει εκείνη τον δρόμο της on demand ψυχαγωγίας;: «Είμαστε άνθρωποι που δεν μας αρέσει να μας βαφτίζουν δημόσιους υπαλλήλους Είμαστε παιδιά που δεν “καθόμαστε καλά”. Ψαχνόμαστε, τρωγόμαστε και μας αρέσει πολύ το καινούριο, το νέο και το καινοτόμο. Είναι σημαντικό όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι να νιώθεις ότι η εταιρεία σου σε πιστεύει. Είδαμε ότι η νέα διοίκηση της ΕΡΤ το ήθελε πολύ, το αγκάλιασε και το στήριξε. Η ΕΡΤ είναι ένα κομμάτι του γίγαντα που λέγεται Δημόσιο κι εμείς θέλουμε να τον ταρακουνήσουμε και τον ξυπνήσουμε».Ξέρω τι είδες από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Τα καλύτερά μας χρόνια. Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό. Η τούρτα της μαμάς. Borgen. Roland Garros(Ημιτελικός Στ. Τσιτσιπάς - Ν. Τζόκοβιτς). Project Blue Book. Μουσικό κουτί. Top of the lake. Coco Chanel