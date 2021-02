Battle of the Couples: Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρόκειται για ένα φορμάτ που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα δοκιμάσειτις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και τα θεμέλια της αγάπης τους.Τοέχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από οτιδήποτε έχουμε δει έως τώρα! Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη βίλα ως ζευγάρια, δεν τους λείπει το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο και ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον με όλες τις ανέσεις. Όμως, για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να φύγουν με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι! Η σχέση τους πρέπει να στηρίζεται σε 6 βασικά θεμέλια!. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες του BOTC, που στηρίζονται σε αυτά ακριβώς τα θεμέλια. Στη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, τα ζευγάρια, θα κάνουν συμμάχους κι εχθρούς, θα χαράξουν στρατηγική και θα καταλάβουν ότι στο τέλος μπορούν να στηριχθούν μόνον ο ένας στον άλλο!Ο τηλεθεατής θα ταυτιστεί με τα ζευγάρια και αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον του νέου reality του Alpha:και μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας σε αυτά και τις αληθινές σχέσεις τους. Επίσης οι δοκιμασίες δεν εξαντλούν τα ζευγάρια, ούτε παλεύουν για τα προς το ζην, αλλά μόνο για να μην χάσουν ή να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Ορισμένα από τα ζευγάρια που θα συμμετέχουν στο reality έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα. Έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά κι εκτός Ελλάδος, και θα βάλουν την αγάπη τους πάνω από κάθε δοκιμασία ώστε να κερδίσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο και να γίνουν το ζευγάρι της χρονιάς!έχουν δύο πολύ ξεχωριστούς ρόλους στο reality, με τον πρώτο να είναι ο παρουσιαστής του, εκείνος που θα τους παρουσιάζει τις δοκιμασίες που θα κληθούν να βγάλουν εις πέρας, θα τους κόβει τα βραχιόλια στην Τελετή των Βραχιολιών, αλλά παράλληλα θα είναι στο πλευρό τους και θα τους εμψυχώνει. Η Σάσα από την άλλη, ως couples’ coach θα βρίσκεται στη βίλα, σε έναν ρόλο – κλειδί, για τον οποίο θα πρέπει να έρθει πολύ κοντά με όλα τα ζευγάρια και να τα κάνει να την εμπιστευτούν. Είναι ο άνθρωπός τους, αυτή στην οποία θα ανοίγονται, αλλά ταυτόχρονα και εκείνη η οποία θα τους αναθέτει τις πιο διασκεδαστικές δοκιμασίες για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Τέλος, η Σάσα θα τους βοηθά να διοργανώσουν τα πιο φαντασμαγορικά και hot θεματικά πάρτι, στη βίλα του Battle of the Couples.Το τρέιλερ του Battle of the Couples έδωσε μία πρώτη γεύση από το τι θα ακολουθήσει στο νέο ψυχαγωγικό σόου του Alpha που κάνει πρεμιέρα την. Οι σκηνές με τα αγωνίσματα στην Αρένα, εκεί όπου δοκιμάζονται τα θεμέλια της αγάπης του κάθε ζευγαριού, είναι εντυπωσιακές!Το φουτουριστικό σκηνικό της αρένας του Battle of the Couples, εκτείνεται σε πάνω από 1500 τετραγωνικά μέτρα. Για την κατασκευή του μέσα σε μόλις 2,5 βδομάδες εργάστηκαν πάνω από 120 άτομα ενώ μεταφέρθηκαν επί τόπου 200 τόνοι άμμου προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να διεξαχθούν οι δοκιμασίες. Στο συγκεκριμένο σκηνικό έχουν δημιουργηθεί και 2 μικρές λίμνες που φιλοξενούν τις πλωτές εξέδρες για τη διεξαγωγή της Τελετής των Βραχιολιών.Τα βραχιόλια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλη τη διάρκεια της παραμονής των ζευγαριών στο reality. Κάθε ζευγάρι φορά από ένα γαλάζιο βραχιόλι με τα ονόματά τους κι έναν κεραυνό, ο οποίος συμβολίζει τη δύναμή τους μέσα στο παιχνίδι. Όσο φορούν το βραχιόλι είναι ασφαλείς. Στην Τελετή των Βραχιολιών, ο παρουσιαστής, Παναγιώτης Βασιλάκος, θα κόβει τα βραχιόλια των ζευγαριών που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν και θα πρέπει να αγωνιστούν για την παραμονή τους.Τα ζευγάρια που θα πηγαίνουν σε διαδικασία αποχώρησης προκύπτουν από την απόδοσή τους στις δοκιμασίες της εβδομάδας, αλλά και από την ανοιχτή ψηφοφορία των αντιπάλων τους.Τα ζευγάρια που δε φορούν πια τα βραχιόλια τους, γνωρίζουν ότι δεν έχουν προστασία κι ότι μπορεί να μην επιστρέψουν ξανά στην βίλα του Battle of the Couples, χάνοντας ταυτόχρονα ό,τι ποσό έχουν μέχρι εκείνη την ώρα στο λογαριασμό τους!Κάθε εβδομάδα, δύο ζευγάρια θα οδηγούνται στην Τελετή των Βραχιολιών, όπου ο Παναγιώτης θα τους κόβει τα βραχιόλια και θα πρέπει να αγωνιστούν στη δοκιμασία αποχώρησης προκειμένου να κερδίσουν την παραμονή τους στο παιχνίδι. Το ζευγάρι που θα αποχωρεί, θα διαλέγει ένα ζευγάρι από αυτά που παραμένουν στο Battle of the Couples, το οποίο και θα παίρνει τον τίτλο του «Ζευγαριού της Εβδομάδας». Τι προνόμια αποκτά ένα ζευγάρι έχοντας αυτό τον τίτλο;Θα τα μάθουμε όλα στην πρεμιέρα.Battle of the Couples, πρεμιέρα την Πέμπτη στις