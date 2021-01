Λόνι Γουίλισον: Ζει τον εφιάλτη της - Από τις πασαρέλες... άστεγη στους δρόμους, τρώει από τα σκουπίδια

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Red Carpet (@redcarpetpolska)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SMiles (@smiles_foryourhealth)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη InsertLive (@insertlive)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MoPhoPix (@mophopix)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη news (@news.newstv)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το δικό της παραμύθι δεν είχε τη συνέχεια που θα φανταζόταν. Η 37χρονηείχε υπάρξει ένα από τα πιο φωτογενή, συσσωρεύοντας πολλά εξώφυλλα και φωτογραφίσεις για αθλητικά έντυπα στο book της.Η γνωριμία της με τον 40χρονο σήμερα, τον ακαταμάχητο Χόμπι Μπιουκάνον -γιο του Μιτς ()- στη θρυλική σειρά, κατέληξε σε γάμο το 2012.Ωστόσο, ένας ισχυρόςτο 2016, οδήγησε το μοντέλο που κάποτε ήταν εξώφυλλο στο περιοδικό Glam Fit της Αυστραλίας, να ζει στους δρόμους, έχοντας χάσει τη δουλειά της, το διαμέρισμα και το αυτοκίνητό της.Κυριολεκτικά είχε εξαφανιστεί για χρόνια από φίλους και γνωστούς που μάταια προσπαθούσαν να την εντοπίσουν και να την οδηγήσουν σε κέντρο αποτοξίνωσης. H εξάρτησή της από τοκαι τοτην είχε πλήρως καταβάλει.Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun που την εντόπισε στους δρόμους της νότιας Καλιφόρνιας, κοντά στην παραλίατου Λος Άντζελες, η Λόνι Γουίλισον προσπαθεί να επιβιώσει ζώντας στους δρόμους ως άστεγη.Στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, η ίδια φαίνεται σε άθλια κατάσταση, να, φορώνταςκαιγια να προστατευτεί από το κρύο, να σέρνει ένα καρότσι σούπερ μάρκετ με όλα της τα υπάρχοντα, καθώς ψάχνει απεγνωσμένα μέσα στουςΤον περασμένο Οκτώβριο, πάλι σε ρεπορτάζ της βρετανικής The Sun, η άστεγη πλέον 37χρονη γυναίκα, δήλωνε ότι δεν χρειάζεται καμία βοήθεια. Δεν έχει τηλέφωνο , ούτε κάποιο σταθερό μέρος που μένει και δεν αναζητά επαφή με τους φίλους και τους συγγενείς της που την αναζητούσαν τα τελευταία χρόνια.«Δεν έχω μιλήσει στον Τζέρεμι (Τζάκσον). Δεν θέλω να μιλήσω στους φίλους μου, είμαι μια χαρά.» είχε δηλώσει η Λόνι Γουίλσον.. Έχω όλα όσα χρειάζομαι εδώ. Κανείς δεν με νοιάζει πραγματικά και δεν θέλω να τους δω, δεν θέλουν να με δουν. Δεν έχω κινητό τηλέφωνο. Έχω φαγητό και έχω μέρος για ύπνο. Παίρνω χρήματα εδώ κι εκεί και υπάρχει φαγητό στους κάδους και κοντά στα καταστήματα. Υπάρχουν πολλά εδώ» είχε αναφέρει η ίδια.Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής The Sun, ο 40χρονος πρώην σύζυγός της, που πρωταγωνίστησε από το 1991 έως το 1999 στο θρυλικό «Baywatch» , έχει αρνηθεί να τη βοηθήσει.Ο ίδιος έχει καταπολεμήσει τα δικά του προβλήματα εθισμού με τακαι το, έχει αφήσει πίσω τους τιςκαθώς και τα χρόνια φυλάκισης για, και ζει πλέον απεξαρτημένος στο Λος Άντζελες.Όπως φαίνεται δεν έχει καμία διάθεση να βγάλει από τη δική της δίνη την κάποτε αγαπημένη του, Λόνι Γουίλσον.«Η προσοχή μου, ο χρόνος μου, και η φροντίδα μου είναι όπου μπορώ να είμαι πιο αποτελεσματικός» είχε απαντήσει σχετικά για το δράμα της πρώην συζύγου του.Η πρώην φίλη του,εξήγησε αποκλειστικά στη The Sun ότι ο ηθοποιός αρνήθηκε να βοηθήσει την πρώην σύζυγό του χρόνια μετά το χωρισμό τους το 2014.«Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη με τη Λόνι και δεν πήρε ποτέ τη βοήθεια που χρειάζεται», εξηγώντας ότι φοβόταν την αντίδραση του Τζέρεμι όταν η Λόνι βρέθηκε να ζει έξω, στη λεωφόροστο Λος Άντζελες το 2018.