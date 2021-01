Τηλεόραση 2021: Η μεγάλη μάχη των καναλιών, με νέες παραγωγές και μεγάλα ονόματα

Άγριες Μέλισσες

Δούκισσα Νομικού

Πού θα χωρέσουν όλοι; Λογικό να το αναρωτηθεί κάποιος. Κι όμως χωράνε. Όχι επειδή κάποιοι έφυγαν κι άφησαν πίσω τους κενό αλλά γιατί φέτος ταέχουν βαλθεί να παίξουν το παιχνίδι στα όρια. Δεν κατεβάζουν ταχύτητα, δεν αφήνουν έδαφος στους αντιπάλους και δεν σταματούν να εκπλήσσουν επενδύοντας σεκαι επιστροφές ονομάτων τα οποία ανά περίπτωση μετρούν χρόνια ή και μήνες απουσίας από τα πλατό.Το 2021 είναι εδώ και η, ετοιμοπόλεμη όσο ποτέ, αρχίζει από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου έναν νέο γύρο μάχης. Ποιος θα κερδίσει; Θα φανεί προς την άνοιξη…Αρχικά οι διακοπές τους επρόκειτο να διαρκέσουν ως τις. Η είσοδος όμως τουδεν αφήνει περιθώρια για αναβολές. Με 40% μέσο όρο τηλεθέασης απουσία ανταγωνισμού οιάλλαξαν ρότα και από την Δευτέρα ξαναμπαίνουν στην αρένα του ανταγωνισμού. Η επιστροφή τους θα έχει ενδιαφέρον για το κατά πόσο μπορεί να παίξει την ίδια καλή μπάλα το ριάλιτι επιβίωσης όταν θα αρχίσει να στριμώχνεται από τους απέναντι.Λογική επιστροφής ακολουθούν λίγο αργότερα και οι υπόλοιπες σειρές, και συγκεκριμένα στις 11 του μήνα. Ηστον Alpha αλλά και οι κωμικές σειρές των καναλιών με νέα επεισόδια περιμένουν λίγο και λογικά εκτός απροόπτου θα επιστρέψουν την ίδια περίοδο που θα επιστρέψουν και οι μαθητές στα θρανία.Πρεμιέρα θα κάνουν την Δευτέρα και οι δύο νέες σειρές τουοι οποίες έρχονται δυναμικά να αλλάξουν το τοπίο στο prime time. Στις 21:00 η, ένα δυνατό ερωτικό δράμα με έντονο αστυνομικό στοιχείο, σε σενάριο Τίνας Καμπίτση και σκηνοθεσία Βασίλη Τσελεμέγκου θα μας οδηγήσει σε ένα περιπετειώδες ταξίδι με τους ήρωες να αναζητούν απαντήσεις στα συναισθηματικά αδιέξοδα, στις ανατροπές της συμβιβασμένης τους ζωής και σε θυελλώδη ερωτικά πάθη. Θα προβάλλεται από Δευτέρα ως Τετάρτη στις 21.00.Στις 22:00 οιτης Μυρτώς Κοντοβά έρχονται να μοιραστούν μαζί μας αστείες στιγμές, τρυφερές καταστάσεις, έρωτα, μουσική́ και πολύ σασπένς. Μία ιστορία συγκατοίκησης και φιλίας, για το σήμερα των ανθρώπων στην Αθήνα του 2020 που καταγράφει με απολαυστικό τρόπο όσα απασχολούν όλους μας τα πρώτα χρόνια της επιστροφής στη μετά – κανονικότητα.Επιστρέφει για πέμπτη σεζόν και όλοι γνωρίζουν πως και αυτή λογικά θα είναι επιτυχημένη καθώς πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές και δυνατό format. Κι επειδή ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει,παραμένουν στις θέσεις τους και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η επίσημη πρεμιέρα τους από το Star. Τοέχει αποδείξει ότι κατακτά εύκολα κορυφή και το φετινό πείραμα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι θα συναντήσει πολύ ισχυρούς αντιπάλους.Τοέρχεται στον ΣΚΑΪ μέσα στον Ιανουάριο και συγκεκριμένα στην απογευματινή ζώνη μετά τονμε στόχο να μεταμορφώσει όλες όσες το επιθυμούν. Η λαμπερήυποδέχεται, όλους όσοι είναι έτοιμοι για την αλλαγή που τους αξίζει ενώ experts στο Styling, στο Make Up, στο Hair Styling, αλλά και ειδικοί σε θέματα ψυχολογίας και κοσμετολογίας θα ακούνε, θα μελετάνε, θα προτείνουν και θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση των αλλαγών. Πρόκειται για τους: Ο Make up expertσυνεργάζεται με γνωστές εταιρίες καλλυντικών, πρακτορεία μοντέλων, σχεδιαστές μόδας και με γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες σε μεγάλα events όπως η. Η Fashion Stylist expert Έλενα Παπασταύρου έχει συνεργαστεί με γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης, είναι διευθύντρια μόδας σε γνωστό περιοδικό, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη για την εικόνα των παρουσιαστών της ενημερωτικής ζώνης του ΣΚΑΪ. Η Hair Stylist expert Σοφία Νομικού, έχει εργαστεί στον χώρο του Τύπου, της διαφήμισης, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ενώ συνεργάζεται με γνωστά πρόσωπα της καλλιτεχνικής σκηνής. Η Συμβουλευτική Ψυχολόγος expert Μαρία Χουδαλάκη, έχει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος οικογένειας και ζεύγους.Στο κανάλι του Φαλήρου ετοιμάζονται δύο ακόμη εκπομπές: Ένα μαγκαζίνο στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με παρουσιαστές τουςκαι ένα ριάλιτι ταλέντων, το «House of fame» το οποίο ακολουθεί την κλασική συνταγή του εγκλεισμού σε συνδυασμό με μαθήματα φωνητικής. Η κριτική επιτροπή έχει κλείσει (Καίτη Γαρμπή, Φοίβος, Πλούταρχος και Γιώργος Αρσενάκος) ενώ ακόμη εκκρεμεί η ανακοίνωση του ονόματος της παρουσιάστριας.Επιστροφές και στο Open όπου ένα χρόνο μετά το επεισοδιακό διαζύγιό τους με τον ΣΚΑΪ, οιεπιστρέφουν με καθημερινή παρουσία. Η παρέα του Αντώνη Κανάκη θα είναι παρούσα ζωντανά κάθε μέρα στις 20.00 σχολιάζοντας τους πάντες και τα πάντα, σε ένα νέο στοίχημα, όχι πολύ εύκολο.Απ΄ό,τι φαίνεται από τον αριθμό συμμετοχών για το νέο reality,που έρχεται στον Alpha, με 6.000 ζευγάρια να έχουν δηλώσει συμμετοχή για να λάβουν μέρος σε αυτή τη μάχης των ζευγαριών, μάλλον τα ριάλιτι «πουλάνε» πολύ.Το ριάλιτι που θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Ιανουαρίου έχει ήδη αρχίσει πυρετώδεις προετοιμασίες για να μπει στον ανταγωνισμό. 12 ερωτευμένα ζευγάρια, που συγκατοικούν σε μία πολυτελή βίλα, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε πνευματικές, αλλά και σωματικές δοκιμασίες. Θα χρειαστεί να χαράξουν στρατηγική, να συνδυάσουν τη λογική με το συναίσθημα και ν' αποδείξουν ότι είναι "δυνατοί" σε όλα τα επίπεδα. Κάθε εβδομάδα, τα ζευγάρια θα ανταγωνίζονται προκειμένου να παραμείνουν στο παιχνίδι. Θα κάνουν εχθρούς, αλλά και συμμάχους και θα πρέπει να στηριχθούν και σ’ αυτούς για να προχωρήσουν. Τα θεμέλια της αγάπης κάθε ζευγαριού θα δοκιμαστούν και στο τέλος μόνο ένα ζευγάριΡιάλιτι όμως, έστω και όχι πρωτότυπο θα προβάλλει από αύριο και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV. Τοέρχεται από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου και καθημερινά στις 23:00, για να μας ταξιδέψει από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από τον καναπέ μας στα νησιά Φίτζι! Μια ομάδα νέων, όμορφων και single ανθρώπων ψάχνουν την αγάπη στο «Love Island». Το ριάλιτι προβλήθηκε με τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο προτού κατακτήσει την κορυφή και αγαπηθεί διεθνώς. Η πρώτη σεζόν του, προσέλκυσε κατά μέσο όρο 570.000 τηλεθεατές ανά επεισόδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις επόμενες σεζόν ο αριθμός αυξήθηκε εντυπωσιακά, σχεδόν δεκαπλασιάστηκε, με 5,61 εκατομμύρια τηλεθεατές κατά μέσο όρο ανά επεισόδιο.Στο κανάλι ενεργοποιείται και η απογευματινή ζώνη στην οποία από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 – 7 η Χριστίνα Λαμπίρη θα παρουσιάζει ένα νέο μαγκαζίνο ψυχαγωγικού περιεχομένου με έμφαση στο lifestyle.