Jeremy Bulloch: Πέθανε ο «Boba Fett» του Star Wars

Ο Jeremy Bulloch, που έγινε γνωστός για τον ρόλο του κυνηγού Bount Fett στο Star Wars 'The Empire Strikes Back and Return Of The Jedi, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.Η κινηματογραφική του καριέρα περιελάμβανε πάνω από 100 εμφανίσεις ενώ συμμετείχε και στην ταινία του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «Επιχείρηση Οκτόπουσι» και στην οποία πρωταγωνιστής ήταν ο αείμνηστος Ρότζερ Μουρ. Παράλληλα συμμετείχε σε πολλές εκπομπές του Doctor Who τη δεκαετία του '60 και του '70. Τα αίτια του θανάτου του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα.



