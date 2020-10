Λουκάς Νομικός: Η δικαστική διαμάχη του εφοπλιστή με τις κόρες του... έφτασε έως το «Voice»!

22/03/2020: Το δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος» για την προσφυγή της Νικολέτας Νομικού εναντίον του πατέρα της

Ο Λουκάς Νομικός με την εν διαστάσει πλέον σύζυγό του Υβόννη Ζαχαρίου και τις κόρες τους Μυρτάλη (δεξιά) και Νικολέτα (αριστερά)

Μπορεί η Μυρτάλη Νομικού να κέρδισε τους κριτές του «Τhe Voice» με την ερμηνεία της, δεν συνέβη το ίδιο όμως και με την εμπιστοσύνη του πατέρα της, ο οποίος την κατηγορεί ότι τα χρήματα της διατροφής που κέρδισε με ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή των διδάκτρων σε κολέγιο των ΗΠΑ

Ήταν πριν από λίγες ημέρες, στη σκηνή του «» όταν μία ξανθιά 23χρονη ξανθιά κοπέλα, έκλεψε τις εντυπώσεις του κοινού με το τραγούδι «» συγκινώντας ταυτόχρονα τους δυο από τους τέσσερις κριτές, οι οποίοι έσπευσαν να την διεκδικήσουν. Εκείνη, παρά την επιμονή τηςεπέλεξε τον. Μέχρι εδώ καλά, τίποτα το παράξενο, τίποτα το μεμπτό. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα του πλατό και μακριά από το χειροκρότημα του κόσμου, κάποια θέματα που αφορούν στο πρόσωπο της 23χρονης διαγωνιζόμενης δεν είναι και τόσο απλά καθώς άλλου θα’ πρεπε να βρίσκεται κι αλλού είναι…Πιο συγκεκριμένα ησύμφωνα με τα στοιχεία μιας δικαστικής διαμάχης στην οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πατέρα της, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά να σπουδάζει στις ΗΠΑ με τα χρήματα της μηνιαίας διατροφής που της εκείνος της καταβάλλει για τον σκοπό αυτό και παρότι εκείνη είναι πλέον ενήλικη. Αυτό ορίζει η δικαστική απόφαση που όρισε την καταβολή και το ποσό της μηνιαίας διατροφής που δικαιούται, αυτό θα έπρεπε κι εκείνη να πράξει τηρώντας το γράμμα του νόμου…Τον Ιούλιο του 2018, η 21χρονη τότε, καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του πατέρα της, ζητώντας να της καταβάλλεται μηνιαία διατροφή ύψους 4680 ευρώ για τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου «New School» της Νέας Υόρκης στο τμήμα θεατρικών σπουδών, για το ενοίκιό της και για «λοιπά έξοδα ένδυσης, μετακίνησης, φαγητού και ψυχαγωγίας». Τέσσερις μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2018, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς εκδίδει την απόφασή του σύμφωνα με την οποία ο κ. Νομικός υποχρεούται να καταβάλλει κάθε μήνα στην ενήλικη κόρη του διατροφή ύψους 3866 ευρώ τόσο για τις σπουδές της όσο και για τη διαμονή της στην. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ασφαλιστικά μέτρα που με την σειρά του κατέθεσε τον Μάιο του 2019 ο κ. Νομικός, «οι συνθήκες, που είχαν γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο, έχουν μεταβληθεί, ενώ συνέβησαν και γεγονότα που «αποκλείουν τη συνέχιση καταβολής της διατροφής».Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο κ. Νομικός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε μήνα στην κόρη του το ποσό των 3866 ευρώ διότι εκείνη «αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό της, καθόσον λόγω των σπουδών της στο πανεπιστήμιο Newschool της Νέας Υόρκης δεν είναι σε θέση να εργαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα έξοδα διαβίωσής της». Ωστόσο αυτό που προκύπτει είναι ότι η Μυρτάλη δεν φοιτά στο άνω Πανεπιστήμιο ούτε και διαμένει στην Αμερική, διότι σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κ. Νομικός στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ουδέποτε η κόρη του τον ενημέρωσε για τη βαθμολογία των μαθημάτων της και ουδέποτε του απέστειλε παραστατικά μίσθωσης και καταβολής μισθωμάτων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η νεαρή κοπέλα σε κάποια έγγραφα δηλώνει ως τόπο κατοικίας Νέας Υόρκη - παρά την λυμένη πλέον σύμβαση μίσθωσης - και σε κάποια άλλα πως είναι κάτοικος Ελλάδας. Μάλιστα σε εξώδικο που έστειλε ο κ. Νομικός στην κόρη του Μυρτάλη τον Φεβρουάριο του 2019 ζητώντας της να τον ενημερώσει για τη βαθμολογία της και να του στείλει τα παραστατικά πληρωμής των διδάκτρων εκείνη δεν απάντησε ποτέ. Αυτό που ισχυρίζεται έκτοτε ο κ. Νομικός είναι ότι η απόφαση του Δικαστηρίου για τη μηνιαία διατροφή που καταβάλλει στην ενήλικη κόρη του ήταν για τις σπουδές και τη διαμονή της στην Αμερική κι όχι για την παραμονή της στην Ελλάδα κάτι που πλέον προκύπτει ξεκάθαρα κι από την συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό «».Το ερώτημα που πλέον προκύπτει είναι το κατά πόσο έντιμη είναι η στάση της Μυρτάλης απέναντι και στους άλλους διαγωνιζόμενους του εν λόγω μουσικού ριάλιτι, αλλά κυρίως απέναντι στο Δικαστήριο το οποίο είχε εκδώσει απόφαση για καταβολή μηνιαίας διατροφής προκειμένου να βρίσκεται στην Αμερική και να σπουδάζει κι όχι στο The Voice και να τραγουδάει…Τα παραπάνω αποτελούν ένα μόνο κομμάτι στο παζλ της δικαστικής διαμάχης του Λουκά Νομικού με τις κόρες του, καθώς ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει δικαστικά και την άλλη του κόρηΤον περασμένο Μάρτιο και, την ώρα που η κυβέρνηση λάμβανε δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού με κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων αλλά και των δικαστηρίων, στον πέμπτο όροφο των Δικαστηρίων του Πειραιά συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η μικρότερη κόρη του εφοπλιστή Λουκά Νομικού, Νικολέτα, εναντίον του πατέρα της και τα οποία επίσης αφορούσαν σε καταβολή διατροφής.Όπως ανέφερε στην αίτησή της η κόρη του γνωστού εφοπλιστή, μετά το τέλος των σπουδών της στην Ελλάδα έκανε αίτηση στο καλύτερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ με αντικείμενο την τέχνη, το γνωστό «Berklee College of Music» της Βοστόνης. Το φημισμένο πανεπιστήμιο έκανε δεκτή την αίτησή της κι από το 2016, η Νικολέτα ξεκίνησε να φοιτά στο τμήμα Σύνθεσης Μουσικών Θεμάτων για κινηματογραφικές ταινίες και videogames. Από τον περασμένο Μάιο ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της ενώ έγινε δεκτή στο τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών του παραπάνω Πανεπιστημίου. Ήδη το Δικαστήριο μετά την εκδίκαση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων αποφάσισε, πως ο Λουκάς Νομικός οφείλει να καταβάλει το ποσό των 3719,70 ευρώ μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Ωστόσο, σύμφωνα με την νέα αγωγή ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε τον περασμένο Σεπτέμβριο η Νικολέτα Νομικού κατά του πατέρα της Λουκά, και η οποία αναμένεται να συζητηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο, η 22χρονη έφυγε από τη Βοστόνη έχοντας πλέον μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Thornton School of Music Master’s degree in Screen Scoring.Στη νέα της αγωγή ζητά από τον πατέρα της επιπλέον χρήματα για τις μεταπτυχιακές σπουδές της, καθώς «από τότε που ήρθα εδώ -στο- έχω γράψει μουσική για τρεις ταινίες μικρού μήκους και μια ταινία μεγάλου μήκους. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ καθώς γνωρίζω σκηνοθέτες, οι οποίοι θα μου δίνουν δουλειά στο μέλλον. Επίσης προς το παρόν ενορχηστρώνω τη μουσική ενός βιντεοπαιχνιδιού με εκατομμύρια θαυμαστές στα σόσιαλ μίντια κάτι που θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη καριέρα μου. Αφού τελειώσω την ενορχήστρωση, θα ηχογραφήσουμε τη μουσική με επαγγελματική ορχήστρα 35 οργάνων, της οποίας θα είμαι εγώ ο μαέστρος».Έτσι, με νέα της αγωγή η Νικολέτα Νομικού ζητά από τον πατέρα της να της καταβάλλει το ποσό των 8086,70 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2021 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 να της δίνει κάθε μήνα το ποσό των 1974 ευρώ, αφού τα χρήματα που της έδωσε ως διατροφή για τον Αύγουστο δαπανήθηκαν για την μετακόμιση και την εγκατάστασή της στο Λος Άντζελες…Ο Λουκάς Νικολάου Νομικός είναι 7ης γενιάς εφοπλιστής από την Οία της, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού έχοντας μετατρέψει ένα υπέροχο οικογενειακό σπίτι σε μπουτίκ hotel. Στην ουσία, έπαψε να είναι πλοιοκτήτης όταν η οικογενειακή ακτοπλοϊκή επιχείρηση «» πέρασε στην τότεη οποία με επικεφαλής τονείχε βάλει κάτω από την ομπρέλα της την συντριπτική πλειονότητα των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Άνθρωπος χαμηλών τόνων και με το χαμόγελο πάντοτε ζωγραφισμένο στα χείλη του απέφευγε σθεναρά τις ακραίες αντιπαραθέσεις πόσο μάλλον με τα ίδια του τα παιδιά.Ο ίδιος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1966 και φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών. Το 1984 έκανε προπαρασκευαστικό (GCE) σε ανώτερα Μαθηματικά, Οικονομικά και Ελληνικά, έως το 1987 φοίτησε στο Essex University όπου απέκτησε ΒΑ στα Οικονομικά ενώ στη συνέχεια πήρε MSC στα Ναυτιλιακά, Εμπορικά και Χρηματοοικονομικά στο City University του. Το 1994 παρακολούθησε το Young Programs Mariner της INSEAD. Μία από τις μεγάλες του αγάπες είναι η ιστιοπλοΐα στην οποία διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία κατακτώντας επί τρεις συνεχόμενες χρονιές (1978, 1979 και 1980) το πρώτο βραβείο νεότερου ιστιοπλόου ανοικτής θάλασσας.Τα χνάρια της οικογένειάς του στη ναυτιλία χάνονται στο βάθος του προπερασμένου αιώνα. Σε ηλικία 14 ετών μπάρκαρε στο εμπορικό πλοίο, «Θήρεαν Μάρινερ», που μετέφερε προϊόντα από τη Μεγάλη Βρετανία στην. Τον είχαν ναυτολογήσει ως τζόβενο- βοηθό ναύτη, μέσα σε 40 μέρες προήχθη σε ναύτη κι όπως διηγείται ακόμη και σήμερα στις παρέες του κρατά ακόμη φυλαγμένες στο αρχείο του τις πρώτες τις αποδείξεις πληρωμής του. Το 1981 μπαρκάρισε ως βοηθός λογιστή στο ακτοπλοϊκό πλοίο της οικογενειακής εταιρείας, «Σκόπελος». Αυτή τη δουλειά την έκανε για δύο καλοκαίρια και όταν τελείωσε το λύκειο ξεκίνησε να δουλεύει στα γραφεία της εταιρείας. Εργάστηκε σκληρά, ακόμη και τα καλοκαίρια είτε στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο είτε σε εκείνα του Πειραιά. Στα 22 του χρόνια έχοντας πλέον ολοκληρώσει τα σπουδές του στα ναυτιλιακά και στα οικονομικά, εργάσθηκε αμισθί ως εκπαιδευόμενος για τρεις μήνες στην ακτοπλοϊκή εταιρεία DFDS της Δανίας και εν συνεχεία μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Λονδίνου, όπου εργαζόταν ως ναυλομεσίτης στην Loucas Nomicos (England) Co Ltd, και της Ελλάδας.Στις σπάνιες συνεντεύξεις του δήλωνε: «Έχω την τιμή να φέρω ένα πολύ βαρύ όνομα. Αυτό με υποχρεώνει σε έναν ξεχωριστό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Οι Έλληνες έχουμε τη γνώση της ναυτιλίας. Την ξέρουμε πολύ καλά. Είναι μία δουλειά εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους, από τη φύση της. Έχει λοιπόν μεγάλο ρίσκο». Επίσης, υπήρξε μέλος των «συνδικαλιστικών» ενώσεων της επιβατηγού ναυτιλίας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ενώ δραστηριοποιήθηκε στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ασχολούμενος με την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και την Επιτροπή Ακτοπλοΐας και Κρουαζιερόπλοιων.Ο πατέρας του, ο καπετάν Νικόλας Νομικός, έφυγε από το ζωή το 2005 σε ηλικία 85 ετών. Ο παππούς Λουκάς Ν. Νομικός ήταν ένας φημισμένος Οιάτης. Με τη σύζυγό του Νικολέτα/Τέτα απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τη Φλώρα και τη Μαρία. Με το θάνατο του πατέρα τους Λουκά Νομικού, ο Δημήτρης και ο Νικόλας, ίδρυσαν την «Ακτοπλοΐα Υιών Λουκά Νομικού - Nomicos Lines» την δεκαετία του 1970, ξεκινώντας με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου-Σποράδων με τα πλοία: «Σκύρος», «Αιγεύς», «Σκιάθος», «Σκόπελος» αλλά και τη σύνδεση Πειραιά-Πάρο-Νάξο-Ιο-Οία-Θήρα με τα πλοία «Λήμνος» και «Ελλάς». Τη δεκαετία του ’90 τα δύο αδέλφια συνέδεσαν ακτοπλοϊκώς τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα με τις Κυκλάδες με το πλοίο «Άνεμος». Η εταιρεία έκανε κοινοπραξία το 1993 με τον Γ. Γούτο στις Σποράδες με τη δρομολόγηση του «Παπαδιαμάντη». Το 1999 εισήλθε στην Minoan Flying Dolphins (MFD).Οι μεγαλύτερης ηλικίας Σαντορινιοί θυμούνται ακόμη και σήμερα το στολισμένο με ένα κόκκινο μεγάλο Ν στο φουγάρο του άσπρο βαπόρι, που ξεκινούσε νωρίς το πρωί από τον Πειραιά για να κάνει το δρομολόγιο «Πάρο, Νάξο, Ίο, Οία, Θήρα», «Τόσες εταιρείες είχαν βαπόρια με δρομολόγιο για τη Σαντορίνη όπως, ο Βεντούρης, ο Αγαπητός και άλλοι πολλοί, εμείς όμως μόνο με του Νομικού τα βαπόρια ταξιδεύαμε», λένε οι Οιάτες. Τις φουρτούνες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κ. Νομικός δεν πρέπει ωστόσο να τις είχε φανταστεί κανείς…