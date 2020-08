Κορωνοϊός: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έκανε τεστ λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρόβες στο Παλλάς

View this post on Instagram

Κάποτε οι πρόβες ξεκινούσαν με την ανάγνωση του έργου. Στο Τρίτο Στεφάνι ξεκίνησαν με μάσκες και μοριακό τεστ στο σύνολο των συντελεστών. Ο δρόμος είναι ένας: κάνουμε θέατρο, υπό κάθε συνθήκη. Προστατευόμαστε, προστατεύουμε και προχωράμε. #totritostefani #theatropallas #theatre