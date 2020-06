Πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι: Βιβλίο αποκαλύπτει την βαθιά κρίση στη σχέση του διαδόχου με τον αδελφό του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αποκαλύψεις για την βαθιά κρίση στη σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον μικρότερο αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, που για πρώτη φορά θα δουν το φως της δημοσιότητας, υπόσχεται ομε το νέο του βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.Με τίτλο «Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and the Feuds» (Η μάχη των αδελφών: Ουίλιαμ και Χάρι - Η φιλία και οι διαμάχες», το νέο βιβλίο του Λέισι αναμένεται να προκαλέσει «πονοκέφαλο» στο παλάτι καθώς για πρώτη φορά ο αναγνώστης θα μάθει πως η έχθρα ανάμεσα στα δύο αδέλφια ξεκίνησε από την παιδική τους ηλικία, όταν ο ένας μεγάλωνε για να γίνει μελλοντικός βασιλιάς και ο άλλος «εφεδρικός διάδοχος».Η διαμάχη μεταξύ των δύο γιών του πρίγκιπα της Ουαλίας και της αξέχαστης πριγκίπισσας Νταϊάνα οξύνθηκε καθώς ο γάμος των γονιών των δύο μικρών γαλαζοαίματων άρχισε να καταρρέει και ο δεσμός που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, μετά τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας τους, έσπασε, οριστικά, όπως όλα δείχνουν το 2017. Ήταν η χρονιά που ο δεύτερος στην διαδοχή του θρόνου της Γηραιάς Αλβιόνας συμβούλευσε τον μικρότερο αδελφό του να μη βιάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την Αμερικανίδα ηθοποιό, Μέγκαν Μαρκλ, την οποία ο Χάρι είχε γνωρίσει μέσω κοινών φίλων σε «τυφλό» ραντεβού το 2016.«Ο κάποτε άρρηκτος δεσμός μεταξύ του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι υπέστη ολέθριο κλονισμό τους τελευταίους 18 μήνες και αυτό δημιούργησε την πιο βαθιά κρίση μεταξύ ενός διαδόχου και ενός "εφεδρικού" διαδόχου αυτής της γενιάς», γράφει ο Λέισι, σύμβουλος στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, The Crown, συγγραφέας του βιβλίου Majesty, το οποίο αναφέρεται στη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ και πολλών άλλων βιογραφιών, μεταξύ των οποίων και αυτή της Γκρέις Κέλι.«Ήταν ταυτόχρονα συναρπαστικό και επίπονο να εξιστορώ για το δράμα (την έχθρα των δύο αδελφών) μέσα από τις αναμνήσεις αυτοπτών μαρτύρων και αρκετών οικείων προσώπων που είχαν εμπλακεί», αναφέρει ο Λέισι στο βρετανικό Τύπο και τονίζει πως γράφοντας το βιβλίο του πολλές φορές ξέσπασε σε κλάματα και έμεινε έκπληκτος από τις νέες αποκαλύψεις για την ένταση στη σχέση των δύο αδελφών.Βέβαια, η προτροπή του πρίγκιπα Ουίλιαμ προς τον Χάρι «να το πάει αργά» με τη Μέγκαν «έριξε λάδι στη φωτιά» και μετά τον εντυπωσιακό γάμο του έκτου στην διαδοχή του θρόνου με την πρώην πρωταγωνίστρια του δικαστικού δράματος Suits οι σχέσεις των δύο αδελφών έγιναν τόσο κακές, που για μήνες δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ακολούθησε το Megxit, που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου με την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας και τα επίσημα καθήκοντά τους. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ μαζί με τον γιο τους Άρτσι ζουν, πλέον, μόνιμα στο Λος Άντζελες, γενέτειρα της πρώην ηθοποιού.Το εξώφυλλο του νέου βιβλίου κοσμεί μια φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι μαζί με τις συζύγους τους στις 9 Μαρτίου, όπου σύσσωμη η βασιλική οικογένεια είχε δώσει το «παρών» στη λειτουργία για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας. Επρόκειτο για μία από τις τελευταίες επίσημες εμφανίσεις του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, πριν ολοκληρωθεί το Megxit και εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, τα δύο ζευγάρια των γαλαζοαίματων με δυσκολία αντάλλαξαν μεταξύ τους έναν ψυχρό χαιρετισμό.