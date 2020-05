Η γυμνή ηλιοθεραπεία της Νταϊάνας, η αλκοολική Μαργαρίτα και η δικτάτορας Μέγκαν Μαρκλ - Στη φόρα τα άπλυτα του Kensington Palace

H πριγκίπισσα Μαργαρίτα (αριστερά), η βασιλομήτωρ Ελισάβετ (κέντρο) και η βασίλισσα Ελισάβετ (δεξιά)

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και ο λόρδος του Σνόουντεν

«Τα άλογα ιδρώνουν, οι άνδρες ιδρώνουν, αλλά τα μέλη της βασιλικής οικογένειας μόνο λάμπουν». Το παραπάνω σχόλιο, «ιδιοκτησία» των «Sunday Times», σκιαγραφεί με την πιο εύστοχη δυνατή ειρωνεία το προφίλ που οι γαλαζοαίματοι αγαπούν να λανσάρουν.Ωστόσο, από το λανσάρισμα μέχρι την πραγματικότητα το βασιλικό παραμύθι διένυσε, διανύει και θα διανύει πολλά χιλιόμετρα ξεθωριασμένης λάμψης... Οταν δε η τελευταία μεταμορφώνεται σε βιβλίο όλα συναινούν στο ότι ο «βασιλιάς είναι γυμνός» και «ο πρίγκιπας, βάτραχος» - μεταφορικά και κυριολεκτικά.«Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary to Meghan Markle». Αυτός είναι ο τίτλος με τον οποίο ο Βρετανός συγγραφέας Τομ Κουίν έντυσε το βιβλίο του ή αλλιώς μία περίτεχνη κλειδαρότρυπα στα άδυτα του βρετανικού βασιλείου, η οποία αναμένεται να ανοίξει για το αναγνωστικό κοινό στις 14 Μαΐου, ημέρα κυκλοφορίας του βιβλίου.Ο Κουίν, αντί να περιοριστεί σε λογοτεχνικές φιοριτούρες που θα συνέθεταν, αν μη τι άλλο, ένα έργο βαρετό, επιδόθηκε σε μία καταγραφή συνεντεύξεων με πρόσωπα που εργάστηκαν κατά καιρούς στο παλάτι καταφέρνοντας να τρυπώσει στη μνήμη του καθενός και να βγάλει στη φορά τα άπλυτα της βασιλικής οικογένειας. Οπως έλεγε άλλωστε και ο σπουδαίος λεξικογράφος, «ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι να περάσεις μια ώρα συζητώντας με τους υπηρέτες του».Ομηρικοί καβγάδες, παράνομοι εραστές, εκρηκτικοί έρωτες και λυσσαλέες αντιπαλότητες αποτέλεσαν αντικείμενο της πένας του, η οποία κατέγραψε τρανταχτές αλήθειες με μία και μοναδική εξαίρεση: τα αληθινά ονόματα όσων μίλησαν. Γνώριζαν άλλωστε καλά πως όσα αφηγήθηκαν μονό ντροπή θα μπορούσαν να προσδώσουν στη κατά φαντασίαν άσπιλη φήμη των μελών του βασιλείου:«Στο Kensington Palace όλοι γνωρίζαμε τα πάντα γι’ αυτή την οικογένεια, μία εφιαλτική στην πραγματικότητα οικογένεια δυσλειτουργικών ανθρώπων. Συνεχώς βλέπαμε νεαρούς εραστές ή ηλικιωμένους συγγενείς να τρέχουν ημίγυμνοι από δω κι από κει. Σ’ αυτό το παλάτι κανείς δεν έμαθε πως όσα περισσότερα κάνεις μπροστά στο προσωπικό σου τόσα περισσότερα θα έχει κάποια στιγμή να διηγηθεί για σένα», σημειώνει σε κάποιο σημείοπροϊδεάζοντας τον αναγνώστη για την καυτή πατάτα που οι ταπεινοί υπηρέτες αποφάσισαν να σερβίρουν στα πρώην βασιλικά αφεντικά...Η αδελφή της βασίλισσας,και ο φωτογράφος Αντονι Ρόμπερτ Αρμστρονγκ Τζόουνς, μετέπειτα λόρδος του Σνόουντεν, δεν ήταν γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Λίγους μόλις μήνες μετά τον γάμο τους, τον Μάιο του 1960, ήρθε στον κόσμο η εξώγαμη κόρη του Σνόουντεν, Πόλι, ενώ η Μαργαρίτα δεν είχε ξεπεράσει κι ούτε επρόκειτο να ξεπεράσει ποτέ τον έρωτά της για τον κατά 16 έτη μεγαλύτερο της σμηναγό Πίτερ Τάουνσεντ.Ο εκρηκτικός γάμος τους που έληξε το 1978 προσέφερε πικάντικη τροφή στα δημοσιεύματα της εποχής, τον αναπαρέστησαν στην τηλεοπτική σειρά του Netflix «The Crown» και σήμερα ζωντανεύει ξανά στις σελίδες του βιβλίου του Τομ Κουίν μέσα από τις μνήμες ενός υπηρέτη με το ψευδώνυμο Ρον:«Οι σκληροί καβγάδες τους κάλυπταν ολόκληρο το παλάτι. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ούρλιαζε χρησιμοποιώντας ακατάληπτες βρισιές και δεν έδινε δεκάρα αν τα παράθυρα και οι πόρτες του παλατιού ήταν ορθάνοιχτα κι όλοι μπορούσαν να την ακούσουν. Οι περισσότεροι από τους καβγάδες τους αφορούσαν έναν μεταξύ τους ανταγωνισμό για το ποιος θα κοιμόταν με τον καλύτερο εραστή. Κάθε φορά που η Μαργαρίτα έκανε σεξ με κάποιον άλλον άνδρα, το έλεγε κατάμουτρα στον Σνόουντεν, κι εκείνος περνούσε στην αντεπίθεση με τον ίδιο τρόπο».Κάποτε, εκείνη κοιμήθηκε με έναν από τους φίλους του και στη συνέχεια εκείνος κοιμήθηκε σκόπιμα με τον ίδιο άνδρα. Ετσι, όταν η Μαργαρίτα τού είπε «κοιμήθηκα με τον τάδε φίλο σου», ο Σνόουντεν της ανταπέδωσε τα πυρά λέγοντάς της: «Ακριβώς το ίδιο πράγμα και με τον ίδιο άνθρωπο έκανα κι εγώ!».Τις περισσότερες φορές το στέμμα του νικητή κατέληγε στον Σνόουντεν, καθώς η Μαργαρίτα ζοριζόταν πολύ κάθε φορά που εκείνος της έλεγε πως κοιμήθηκε με κάποιον άνδρα...Μετά το διαζύγιο η Μαργαρίτα έκανε σχέση με τον κατά 17 χρόνια νεότερό της Ρόντι Λιουέλιν και το διαμέρισμά της αποτελούσε τόπο συνάντησης τον μποέμ φίλων του. Εκεί, μεθυσμένη από ψεύτικες κολακείες και άφθονο αλκοόλ -κάπνιζε 60 τσιγάρα την ημέρα και έπινε πολλά μπουκάλια τζιν- άρχισε να φαντασιώνεται ότι είναι μεγάλη τραγουδίστρια.Το τραγικό ήταν ότι δεν μπορούσε να πιάσει ούτε μία νότα. Μια βραδιά ένας από τους προσκεκλημένους της σε κάποιο πάρτυ ήταν ο καλλιτέχνης. Οταν η Μαργαρίτα σηκώθηκε για να τραγουδήσει, εκείνος, έχοντας πιει πάρα πολύ, άρχισε να της φωνάζει: «Σταμάτα! Δεν μπορείς να τραγουδήσεις ούτε μία νότα!». Μια αμήχανη σιωπή απλώθηκε παντού και η Μαργαρίτα όρμησε έξω από το δωμάτιο με πρόσωπό κατακόκκινο από την οργή.Στο πέρασμα των χρόνων πολλοί είναι οι χαρακτηρισμοί που έχουν αποδοθεί στο Kensington Palace, όπως «Βασιλικό θηριοτροφείο», «Μελίσσι επιμελών τζαμπατζήδων», «Αποικία μυρμηγκιών» ακόμη και «Ασυλο φρενοβλαβών».Πολλές είναι επίσης και οι ιστορίες εξωσυζυγικών σχέσεων, όπως για παράδειγμα εκείνη του Γεωργίου Β’, ο οποίος είχε εγκαταστήσει τόσο τη σύζυγο όσο και την ερωμένη του στο παλάτι, έχοντας μάλιστα βάλει τη δεύτερη να κοιμάται σε ένα δωμάτιο τόσο υγρό που, όπως λεγόταν, φύτρωναν μανιτάρια στους τοίχους.Ωστόσο, καμία από τις ιστορίες αυτές δεν μπορεί να συγκριθεί με την απήχηση που είχε στον κόσμο το δράμα τηςκαι, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, το Παλάτι του Κένσινγκτον ήταν το απόλυτο σκηνικό του εφιάλτη που έζησε με τον Κάρολο και τις κατ’ εξακολούθηση μοιχείες του.Οπως αποκαλύπτει κάποια υπηρέτρια της Νταϊάνας: «Τον καιρό που η πριγκίπισσα ζούσε στο Kensington Palace προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να κρύβει το δράμα της. Οι προσπάθειές της ήταν ωστόσο άσκοπες. Από τις αρχές του γάμου της είχαμε δει και είχαμε καταλάβει τα πάντα. Υπάρχει ένας μύθος ότι ο γάμος αυτός δεν είχε καλή πορεία. Η πραγματικότητα είναι πως δεν είχε καν καλό ξεκίνημα. Στην κοινή τους ζωή δεν πέρασε ούτε λεπτό χωρίς καβγά. Οταν ο Κάρολος έφυγε από το Kensington το 1992, η Νταϊάνα ένιωσε μεγάλη ανακούφιση. Απολάμβανε, σαν άτακτη μαθήτρια, να το σκάει από τους περιορισμούς του παλατιού με τρόπους που πολλές φορές τρομοκρατούσαν τους “δεσμοφύλακές” της, όπως αποκαλούσε η ίδια αστειευόμενη το προσωπικό ασφαλείας.Πολλές φορές φορούσε σκούρα γυαλιά, άχρωμα ρούχα και περιπλανιόταν σαν κοινή θνητή μέσα στο πάρκο ή στην Kensington High Street πιάνοντας κουβέντα με άστεγους ή χαζεύοντας τους περαστικούς. Εκτός από το πάρκο, της άρεσε ο μικρός, ιδιωτικός, περιφραγμένος κήπος της, καθώς και ένα σημείο που δεν ήταν πάντα... τόσο ιδιωτικό όσο πίστευε.Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Νταϊάνα έκανε συχνά ηλιοθεραπεία εντελώς γυμνή στο roof garden του παλατιού. Κάποιες φορές, ζαλισμένη από τη ζέστη ξεχνούσε πού βρισκόταν και σηκωνόταν θεωρώντας πως δεν θα την έβλεπε κανείς. Κάπως έτσι η Νταϊάνα βρέθηκε μια φορά ολόγυμνη απέναντι σε δύο οικοδόμους! Προτού προλάβει να αρπάξει τα ρούχα της, οι δυο άνδρες έκαναν βαθιά υπόκλιση, της γύρισαν την πλάτη και εξαφανίστηκαν».Το Kensington Palace αποτέλεσε επίσης το σκηνικό όπου διαδραματίστηκαν πολλοί από τους έρωτες της Νταϊάνας. Οι υπηρέτες της δεν θα ξεχάσουν ποτέ την εμμονή της με τον επιφανή γκαλερίστα Ολιβερ Χόαρ.Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάποιος από αυτούς: «Η Νταϊάνα έπαθε εμμονή με τον Χόαρ - σχεδόν σε βαθμό τρέλας. Περιπλανιόταν μεταμφιεσμένη στο Kensington αναζητώντας τηλεφωνικούς θαλάμους απ’ όπου του έκανε εκατοντάδες κλήσεις. Η υπόθεση τελικά ξέφτισε και το πιο επώδυνο για εκείνη ήταν όταν έφτασε στο παλάτι ένα μικρό δέμα που περιείχε ένα όμορφο ζευγάρι μανικετόκουμπα του νεκρού πατέρα της, τα οποία η ίδια είχε δωρίσει κάποτε στον Χόαρ».Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο -και μοιραίο- έρωτα της ζωής της, οι υπηρέτες της τονίζουν πως «Ηταν υπερόπτης... Ενας playboy που είχε εμμονή με το status του... Μια φορά περπατούσε κορδωμένος χαζεύοντας τον εαυτό του σε διάφορες κορνίζες που βρίσκονταν κατά μήκος ενός διαδρόμου, όταν κάποια στιγμή σκόνταψε και έπεσε κάτω. Το προσωπικό γελούσε για πολλές μέρες με αυτό το πάθημά του».«Μας φερόταν πολύ απαξιωτικά, μας μείωνε, μας φώναζε, και η Νταϊάνα, που ήταν πολύ καλή μαζί μας, φρόντιζε να μας ζητάει συγγνώμη για εκείνον. Ηταν αυτές οι κινήσεις της που μας έκαναν να αισθανόμαστε τόσα πολλά για εκείνη».Η είδηση ότι η πρώην ηθοποιός και σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι,, είναι ένας περίεργος και δύστροπος χαρακτήρας δεν είναι καινούρια. Ανθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της αποκάλυψαν πρόσφατα ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν ιδιότροπη, ανασφαλής, κακομαθημένη, ψηλομύτα, αγενής, ντίβα, ενίοτε και κακιά και πως «μισούσε να μην την υπακούν όπως ακριβώς μισεί... τις πατούσες της!».Ανάλογη άποψη για τη δυστροπία της εκφράζεται και στο βιβλίο του Τομ Κουίν από το προσωπικό του Kensington Palace, το οποίο η Αμερικανή δούκισσα του Σάσεξ φρόντιζε να προσβάλει για κάθε λόγο και με κάθε αφορμή.Είναι Απρίλιος του 2018 όταν το κόστος ανακαίνισης της νέας κατοικίας τουκαι της Μέγκαν στο Kensington Palace, το οποίο ξεπερνούσε τα 2,5 εκατ. λίρες «από τα χρήματα των φορολογούμενων», γίνεται πρωτοσέλιδο στον βρετανικό Τύπο.Ομως για τη Μέγκαν το να ζει τόσο κοντάδεν ήταν και το καλύτερό της. Το διαμέρισμα παρέμεινε άδειο και αχρησιμοποίητο - μια ντροπή χρηματοδοτούμενη από τον βρετανικό λαό, με τον Χάρι και τη Μέγκαν να μετακομίζουν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στο Frogmore Cottage του Γουίνδσορ.Οπως αναφέρει σήμερα κάποιο μέλος του προσωπικού: «Η Κέιτ είναι στην πραγματικότητα ένα από τα καλύτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και τα μυαλά της δεν έχουν πάρει αέρα. Οι εντάσεις ξεκίνησαν επειδή η Μέγκαν δεν μπορούσε να αποδεχτεί πως δεν είναι παντρεμένη με τον επόμενο βασιλιά. Ο Χάρι αγαπούσε την ισόγεια κατοικία τους, η Μέγκαν όμως είχε πρόβλημα επειδή ήταν πολύ μικρή σε σύγκριση με το τεράστιο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζουν η Κέιτ και ο Γουίλιαμ.Η σχέση της με την Κέιτ δεν πήγε και τόσο καλά, με αποτέλεσμα ο Γουίλιαμ και ο Χάρι να συναντιούνται συχνά χωρίς τις συζύγους τους προκειμένου να αποφύγουν τους καβγάδες και τις πέτρινες σιωπές τους... Στη συνέχεια η Μέγκαν συνειδητοποίησε ότι το να ζει στο Frogmore Cottage την έκανε να αισθάνεται σαν να βρίσκεται στις ρωσικές στέπες και κάπως έτσι επέμενε να χτίσουν με τον Χάρι μια νέα ζωή στη Βόρεια Αμερική, όπως και έγινε».Τι ήταν όμως αυτό που πυροδότησε τη μετακόμιση του Χάρι και της Μέγκαν στο Γουίνδσορ; «Η Κέιτ αναστατώθηκε όταν η Μέγκαν έβαλε τις φωνές σε ένα μέλος του δικού της προσωπικού - και αυτή ήταν η αρχή των συζητήσεων αναφορικά με την αποχώρησή τους από το Kensington Palace», λέει κάποιος πρώην υπηρέτης και συνεχίζει:«Οταν δεν είσαι μαθημένος να έχεις υπηρέτες, δεν ξέρεις πώς να τους φερθείς. Αυτό έπαθε και η Μέγκαν, η οποία είναι πολύ αυταρχική! Από τη μία, θέλει να είναι όπως η Νταϊάνα, η πριγκίπισσα των ανθρώπων, και από την άλλη απαιτεί από εκείνους να στέκονται προσοχή μπροστά της κάθε φορά που κουνάει το μικρό της δαχτυλάκι».Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε ότι λίγες μόλις εβδομάδες μετά την άφιξή της στο παλάτι, το προσωπικό τής είχε αποδώσει τα διόλου κολακευτικά παρατσούκλια: «Me-Gain» (εγώ κερδίζω), «Duchess of Difficult» (Η Δούκισσα της Αναποδιάς), θέλοντας να τονίσει πόσο κακότροπη και εγωπαθής είναι η συμπεριφορά της δούκισσας του Σάσεξ, καθώς και «Di 2» και «Di Lite», καυτηριάζοντας την αγωνιώδη προσπάθειά της να μιμηθεί τνη Νταϊάνα.Οταν δε μετακόμισε με τον Χάρι στην Αμερική, οι βασιλικοί αυλικοί στο Κένσινγκτον - οι ίδιοι παραδοσιακοί Βρετανοί που δεν έβρισκαν σε εκείνη ούτε ίχνος αριστοκρατικού στυλ, ένιωσαν μόνο ένα πράγμα: Ανακούφιση...