Ενδεχομένως το όνομα, να μην είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, όμως είναι δεδομένο ότι ο κόσμος της μουσικής βιομηχανίας τον γνωρίζει πολύ καλά. Πρόκειται για τον άνθρωπο, που έχει αναλάβει την παραγωγή πολλών κομματιών, που έφτασαν στην κορυφή των charts κατά διάρκεια της καριέρας του, όπως το Naughty Girl της Μπιγιονσέ, το Still Dre του Dr Dre, το Candy Shop του 50 Σεντ και το Lean Back του Φατ Τζόι. Μάλιστα, παράγει singles από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έχει συναναστραφεί με πλούσιους, διάσημους και μουσικά ταλαντούχους ανθρώπους.Πιο πρόσφατα, ο Σκοτ Στορχ έκανε την παραγωγή στο Do It της Chloe x Halle και μιλώντας στο Drink Champs το 2022, δήλωσε ότι θέλει να συνεργαστεί με τη Ριάνα. Εκτός από την παραγωγή μουσικής για ορισμένους καλλιτέχνες, ομερικές φορές συνδύαζε τη δουλειά με την ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του.Σήμερα, η Πάρις Χίλτον είναι παντρεμένη με τον Κάρτερ Ρέουμ, όμως ο, έχει αναφέρει ότι αυτός και η Χίλτον ήταν ζευγάρι κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με τον παραγωγό, η Πάρις Χίλτον τον κάλεσε να τη συναντήσει στο Saint Tropez μετά από έναν χωρισμό: «Εμφανίστηκα στο Saint Tropez, αλλά νομίζω ότι τα είχε ήδη φτιάξει με κάποιον άλλο».Ενώ βρισκόταν στο Saint Tropez, ο Scott είπε στη συνέχεια ότι «κατέληξε να βλέπει την Κιμ », προσθέτοντας ότι αυτός και η διάσημη τηλεπερσόνα, έκαναν παρέα και έγιναν φίλοι και «οτιδήποτε».Ο βραβευμένος με Grammy μουσικός παραγωγός είπε ότι «είναι μέρος της ιστορίας» και ότι είναι «cool με τον Κάνιε Γουέστ».Σύμφωνα με την Daily Mail, ο μουσικός παραγωγός έβγαινε με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2003, ενώ όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ το 2011 παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας με την Κριστίνα Γκρέι. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε αρκετά χρόνια αργότερα, λόγω προβλημάτων με το αλκοόλ.Παρόλο που οείναι περισσότερο γνωστός ως μουσικός παραγωγός, η καριέρα του ξεκίνησε σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν The Roots, σύμφωνα με τις αναφορές του Celebrity Net Worth, είχε μια περιουσία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το 2009 σύμφωνα με το EW.Το 2018 και με δηλώσεις του ίδιου του, είχε τονίσει ότι τον κατέβαλε η νυχτερινή ζωή του Μαϊάμι και άρχισε να αγοράζει πολυτελή γιοτ, αυτοκίνητα και «μπολ με κοκαΐνη». Ξόδεψε 30 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε έξι μήνες, σύμφωνα με το MTV.Το 2022, το Celebrity Net Worth ανέφερε, ότι ο παραγωγός, συγγραφέας και πιανίστας έχει εκτιμώμενη καθαρή αξία 250.000 δολάρια. Σύμφωνα με τη συνέντευξή του στο Q στο CBC, οδήλωσε ότι «η ζωή είναι άνετη και πάλι» και ότι είναι «ευτυχισμένος με το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή».