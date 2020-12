Mad Awards 2020: Το MEGA άλλαξε την ημερομηνία προβολής τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του MEGA αντί για τις 27 Δεκεμβρίου, τα Mad Awards 2020 θα τα παρακολουθήσουμε τοΟ πιο διαχρονικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2020 είναι εδώ γιαπροσφέροντας συναρπαστικές στιγμές κι έντονες συγκινήσεις, φωτίζοντας τη δύναμη της μουσικής!Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς και απολαμβάνουμε τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής από απόσταση, μέσα από ένα μοναδικό, εορταστικό τηλεοπτικό show! Τα Mad Video Music Awards 2020 σε συνεργασία με το MEGA θα παρουσιάσουν ένα υψηλών προδιαγραφών αποτέλεσμα και σε επίπεδο παραγωγής και εικόνας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση τις κινηματογραφικές τύπου κάμερεςΤο Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, λοιπόν, στις 21:00, έρχονται αποκλειστικά στο MEGA εντυπωσιακά acts με αγαπημένους καλλιτέχνες!Με σειρά εμφάνισης, οθα χαρίσουν έντονες μουσικές στιγμές από τη σκηνή των Mad Video Music Awards 2020!Όπως κάθε χρόνο, ο μοναδικός θεσμός μουσικών βραβείων της χώρας, τα Mad Video Music Awards 2020 θα μας παρουσιάσει δυνατές απονομές & βραβεύσεις με ανατρεπτικούς απονεμητές, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης, του θεάτρου, αλλά και του αθλητισμού και δίνουν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα!Ακολουθώντας τη σειρά τηλεοπτικής εμφάνισης, για τοη Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Ιωάννα Τούνη θα παραδώσουν το βραβείο στον Mad Clip για την επιτυχία «Hustla». Η Φελίσια Λαπάτη και η Super Κική θα απονείμουν το βραβείο για το «Best Hip-Hop Track» στον Toquel για το τραγούδι «Business». Στα Mad Video Music Awards 2020, η Τάμτα και ο Snik θα παραλάβουν το βραβείο «Best Video Of The Year» για το τραγούδι «Senorita» από τον Αντώνη Δημητριάδη και τη Ζωή Δημητράκου.Τοαπό το Χρήστο Μάστορα θα βραβευθεί ωςαπό τον πρώην πρωταθλητή Πύρρο Δήμα. Στα φετινά VMA η Έλενα Παπαρίζου θα παραλάβει από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τη Μαρία Σολωμού το «Best Female Adult». Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Konnie Metaxa θα παραδώσουν το «Best Female Modern» στην Ελένη Φουρέιρα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα παραλάβει το «Best Male Adult» από την Ελεονώρα Μελέτη. Το «Best Male Modern» των Mad Video Music Awards 2020 θα απονεμηθεί στον SΝΙΚ από τη Δανάη Μπάρκα. Η Ilenia Williams με το Νίκο Γιαννουλίδη θα είναι οι απονεμητές του «Best Duet» για το «Loquita» της Ελένης Φουρέιρα με τον Claydee. Η Λένα Ζευγαρά θα βραβευθεί ως «Best New Comer» στη 17η χρονιά των VMA, παραλαμβάνοντας το βραβείο από την Κατερίνα Καινούργιου και το Νίκο Κοκλώνη. Ο Έκτορας Μποτρίνι και η Σάσα Σταμάτη θα είναι οι απονεμητές για το «Best Viral» στους Νικόλα Ράπτη και Φάνη Λαμπρόπουλο για το project «Παρασκευάς».Τέλος, η Μαίρη Συνατσάκη και ο Διονύσης Αντζαράκης θα παραδώσουν το βραβείο «Best Group» των Mad Video Music Awards 2020 στις MEΛISSES.Τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς. Το παλμό του backstage μεταφέρει η Konnie Metaxa.