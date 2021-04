Στα φαρμακεία τα πρώτα self test - Από αύριο Τετάρτη ξεκινά η διάθεση στους πολίτες

Στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη το Σάββατο τα πρώτα

και από το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε η διανομή τους στα φαρμακεία των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Μάλιστα από αύριο Τετάρτη πρόκειται να ξεκινήσει σταδιακά η διάθεσή τους προς τους πολίτες που έχουν προτεραιότητα.

Με βάση τον προγραμματισμό, η προτεραιότητα θα δοθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς τα self test αποτελούν βασικό εργαλείο για να λειτουργήσουν ξανά τα

.

Οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται στα

των αστικών κέντρων από Τετάρτη – Πέμπτη και στην περιφέρεια από Παρασκευή.





Από αύριο Τετάρτη, μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών και εκπαιδευτικοί θα είναι οι πρώτοι που θα μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους να προμηθευτούν τα τεστ.

Η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Υποχρεωτικό είναι, ανά εβδομάδα, το

.

Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν. Υποχρέωση να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς έχουν οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση, στα δικαστήρια.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Διευκρινίζεται ότι το ατομικό τεστ αφορά σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει

λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο.





Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα

(η οποία θα λειτουργήσει την Τετάρτη) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους. Τονίζεται ότι η απουσία από το

ή την εργασία κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης.

Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ είναι κυρίως ρινικά τεστ ή τεστ λήψης σιέλου, πολύ πιο απλά στη χρήση τους, με απλές οδηγίες χρήσης και ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μόνος του.

Αν εμφανιστεί μια κόκκινη γραμμή μόνο στο γράμμα Τ σημαίνει ότι το τεστ δεν έχει γίνει σωστά.





Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cagktmdvugnt-st)



Self test: Μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς η διάθεση σε πρώτη φάση, λέει ο ΠΦΣ



Η διαδικασία διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διάθεσής τους στους πολίτες τέθηκε στο επίκεντρο των



Στόχος της διάσκεψης ήταν να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η διανομή, η κατανομή και επάρκεια των τεστ, ώστε ο πολίτης να μπορέσει να τα προμηθευτεί ανεμπόδιστα και χωρίς προβλήματα.

Δεν εξασφαλίζεται η ορθή λήψη του δείγματος από τους πολίτες. Ως συνέπεια αυτού μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αύξηση της διασποράς του ιού. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων από τους πολίτες θα πρέπει να είναι ειλικρινής, ώστε να μην προκύψει εσφαλμένη ή μη ενημέρωση του εθνικού μητρώου covid – 19, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη διασπορά της νόσου. Η διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων από τη διαδικασία του αυτοελέγχου, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.. Η διαχείριση και η επιτήρηση της νόσου COVID-19 μέσω των τεστ διάγνωσης, καθορίζεται από αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, απαιτεί πιστοποιημένο προσωπικό (ιατρούς και νοσηλευτές) και σαφές πλαίσιο προδιαγραφών.





«Υπάρχει τεράστια ποσότητααυτή τη στιγμή , που υπερκαλύπτει τη ζήτηση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει ακάλυπτος πολίτης που ανήκει στην κατηγορία που έχει προτεραιοποιηθεί», από την πολιτεία (σσ : μαθητές λυκείου, εκπαιδευτικοί), δηλώνει κατηγορηματικά στο ΘΕΜΑ Radio ο, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διάθεση των self tests στις φαρμακαποθήκες. «Σας διαβεβαιώνω βάσει όλων των στοιχείων ότιμέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα», τονίζει, διαμηνύοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.και όπως εξηγεί: «Τα πρώτα 500.000 self tests βρίσκονται ήδη στις φαρμακαποθήκες και κάποια εξ αυτών στα ράφια ορισμένων φαρμακείων, ενώ για τα υπόλοιπα 500.000 από την πρώτη παρτίδα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η παράδοση (στις φαρμακαποθήκες) σήμερα και αύριο το αργότερο», διευκρινίζει ο κ. Λιναρδάκης. Το μεσημέρι σήμερα, μετά τις 12,στο σύνολο: “ήδη παραλάβαμε τις 300.000 τεμάχια και οι 100.000 βρίσκονται στις φαρμακαποθήκες».Σύνολο 2 εκατομμύρια τεμάχια, σύμφωνα με τον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας μεταφορών, ο οποίος επισημαίνει ότι «και θα διοχετευθούν μέσω των φαρμακαποθηκών από τη Δευτέρα», ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4 εκατομμυρίων self tests, με ανοιχτό τον σχεδιασμό για την επόμενη φάση. Όπως εξηγεί η διαδικασία χρήσης θα είναικαι μια πολύ ασφαλής διαδικασία που θα προασπίσει τη δημόσια υγεία.Όπως διευκρινίστηκε, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων, η διάθεση θα αφορά μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς. Ολα τα άλλαθα είναικαι επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά των self tests.απευθύνει έκκληση προς τους δικαιούχους να μην προσέρχονται στα εφημερεύονταγια λόγους εύρυθμης λειτουργίας, για λόγους Δημόσιας Υγείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια των self tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.Από την άλλη πλευρά ο(ΠΙΣ) καλεί τους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση των self test και στη συνέχεια να δηλώνουν το ακριβές αποτέλεσμα. «Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ιατρικός κόσμος της χώρας είναι πρόθυμος να βοηθήσει κάθε πολίτη ή ασθενή, σχετικά με το χρονικό παράθυρο της διάγνωσης, τις οδηγίες ιχνηλάτησης, αυτό-απομόνωσης και τις εξειδικευμένες θεραπευτικές οδηγίες», δηλώνουν χαρακτηριστικά τα μέλη του ΠΙΣ.Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότικαι καλεί τους πολίτες να αναζητούν ιατρική συμβουλή για όλα τα ανωτέρω.