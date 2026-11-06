Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο, αντιδράσεις συγγενών για το αίτημα αναβολής



Οι κατηγορίες για την υπόθεση των βίντεο

Ένταση επικράτησε στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου επανεκκίνησε σήμερα, Παρασκευή (6/11), η δίκη για την υπόθεση των χαμένων βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών. Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα αναβολής από την πλευρά του συνηγόρου του εκπροσώπου της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων και δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας.Το αίτημα αναβολής υποβλήθηκε λόγω κωλύματος του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου, ο οποίος είχε υποχρέωση παράστασης σε άλλη υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών. Στο άκουσμα του αιτήματος, οι τόνοι ανέβηκαν στην αίθουσα, με συγγενείς θυμάτων και συνηγόρους της υποστήριξης της κατηγορίας να κάνουν λόγο για «κοροϊδία» και να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας.«Φτάνει πια η κοροϊδία. Τι μας φέρατε εδώ; Εμένα κάηκε το παιδί μου», φώναξε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Τηλκερίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του, Άγγελο, στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έλαβε τον λόγο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν αρκετοί συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.Η δίκη, η οποία είχε διακοπεί έπειτα από 22 συνεδριάσεις, επανεκκίνησε σήμερα στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε εκ νέου για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.Στο εδώλιο βρίσκονται τρία πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος σχετικά με την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού από τη σιδηροδρομική τραγωδία.Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας σε απείθεια.Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ κατηγορείται για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί στις 13 Νοεμβρίου.