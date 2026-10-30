Το να ζούμε περισσότερο είναι, θεωρητικά, μια καλή είδηση. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα όμως είναι άλλο: πώς θέλουμε να είναι αυτά τα επιπλέον χρόνια;

Να μπορούμε να ταξιδεύουμε, να περπατάμε, να ανεβαίνουμε σκάλες χωρίς δεύτερη σκέψη. Να έχουμε καθαρό μυαλό, ενέργεια και δύναμη. Να συνεχίζουμε να κάνουμε όσα μας δίνουν χαρά και, κυρίως, να διατηρούμε όσο περισσότερο γίνεται την αυτονομία μας.

Αυτή είναι ουσιαστικά η μεγάλη συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη μακροζωία. Όχι απλώς lifespan, δηλαδή περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά healthspan: περισσότερα χρόνια με καλή υγεία και λειτουργικότητα.

Με αυτό το ερώτημα ως αφετηρία, η OsteoStrong® διοργανώνει την εκδήλωση «Οι 5 Πυλώνες της Μακροζωίας», με ομιλητή τον Δρ. Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους, MD, PhD, Ειδικό Παθολόγο, έναν γιατρό που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της πορείας του στην πρόληψη, την εξατομικευμένη ιατρική και τη μακροβιότητα. Είναι Διευθυντής του Τμήματος Προληπτικής και Εξατομικευμένης Ιατρικής και του Τμήματος Check Up στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, ενώ η επιστημονική του δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο πώς μπορούμε να παρέμβουμε νωρίτερα - πριν η νόσος γίνει το κεντρικό θέμα της υγείας μας.

Η μακροζωία δεν είναι ένα χάπι

Ίσως αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αξίζει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει μία τροφή, ένα συμπλήρωμα, μία εξέταση ή μία συνήθεια που να μπορεί από μόνη της να «χαρίσει» μακροζωία.

Η επιστήμη κοιτάζει πλέον τη γήρανση ως μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία, στην οποία αλληλεπιδρούν ο μεταβολισμός, η καρδιαγγειακή υγεία, η μυϊκή και οστική δύναμη, ο ύπνος, η διατροφή, το στρες, η πρόληψη και φυσικά η γενετική μας προδιάθεση.

Αυτός είναι και ο λόγος που έχει μεγαλύτερο νόημα να μιλάμε για πυλώνες και όχι για μία «μαγική λύση».

Στην εκδήλωση, ο Δρ. Παπαχαραλάμπους θα συνδέσει αυτούς τους παράγοντες σε μια μεγαλύτερη εικόνα: τι γνωρίζουμε σήμερα για την υγιή γήρανση, ποια στοιχεία μπορούμε πραγματικά να επηρεάσουμε και ποιες καθημερινές επιλογές έχουν τη μεγαλύτερη σημασία όταν ο στόχος δεν είναι απλώς να ζήσουμε περισσότερο, αλλά να διατηρήσουμε την υγεία και τη λειτουργικότητά μας όσο περνούν τα χρόνια.

Η σημασία της μυϊκής και οστικής δύναμης στη μακροζωία

Στη συζήτηση για τη μακροζωία συχνά μιλάμε για χοληστερίνη, γλυκόζη, ύπνο ή διατροφή. Πολύ λιγότερο συχνά όμως αναρωτιόμαστε αν θα μπορούμε, στα 70 ή στα 80, να σηκωθούμε εύκολα από μια καρέκλα, να κουβαλήσουμε μια βαλίτσα, να προλάβουμε μια πτώση ή να περπατήσουμε γρήγορα όταν χρειαστεί.

Κι όμως, η μυϊκή δύναμη, η ισορροπία, τα οστά και η συνολική μυοσκελετική λειτουργικότητα είναι στενά συνδεδεμένα με το πώς βιώνουμε τη μεγαλύτερη ηλικία.

Γι’ αυτό η φροντίδα του μυοσκελετικού συστήματος δεν αφορά απλώς το να «μην πονάμε». Αφορά την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στη ζωή μας.

Η OsteoStrong® προσεγγίζει ακριβώς αυτή την πλευρά της μακροζωίας, εστιάζοντας στην ελεγχόμενη μηχανική φόρτιση των οστών και των μυών, μαζί με παραμέτρους όπως η δύναμη, η ισορροπία και η λειτουργικότητα.

Τι είναι η οστεογονική φόρτιση και πώς λειτουργεί;

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση της μεθόδου OsteoStrong® και της οστεογονικής φόρτισης από τον manager του κέντρου της OsteoStrong® στην Γλυφάδα.

Η παρουσίαση θα εξηγήσει στην πράξη τη βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η μέθοδος: ότι τα οστά και οι μύες προσαρμόζονται στα μηχανικά ερεθίσματα που δέχονται και ότι το μέγεθος, ο τρόπος και η ένταση της φόρτισης έχουν σημασία.

Μέσα από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της OsteoStrong®, η οστεογονική φόρτιση εφαρμόζεται ως ένα ελεγχόμενο και μετρήσιμο μηχανικό ερέθισμα, με καθοδήγηση και προσαρμογή στις δυνατότητες του κάθε ατόμου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργεί η μέθοδος, γιατί η μηχανική φόρτιση έχει θέση στη συζήτηση για τη μυοσκελετική υγεία και πώς συνδέεται με τη δύναμη, τη λειτουργικότητα και τη μακροζωία.

Πέντε πυλώνες, ένας κοινός στόχος

Το ενδιαφέρον στη μακροζωία είναι ότι τελικά όλα συνδέονται.

Ίσως λοιπόν η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση δεν είναι «πώς θα ζήσω μέχρι τα 100;».

Είναι: Πώς θέλω να μπορώ να ζω όταν φτάσω στα 70, στα 80 ή στα 90;

Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα της συνάντησης.

Οι 5 Πυλώνες της Μακροζωίας

Ομιλητής: Δρ. Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους, Ειδικός Παθολόγος, MD, PhD

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Ώρα: 18:45

Τοποθεσία: OsteoStrong® Γλυφάδα, Γρ. Λαμπράκη 34, 16675

Δια ζώσης συμμετοχή: WEBINAR_THE 5 PILLARS OF LONGEVITY

Online συμμετοχή: Webinar Registration - Zoom

OsteoStrong® Ελλάδα & Κύπρος

Η OsteoStrong® λειτουργεί σήμερα σε Γλυφάδα, Αθήνα–Χίλτον, Μαρούσι και Θεσσαλονίκη, ενώ το νέο κέντρο της Λευκωσίας στην Κύπρο έρχεται σύντομα.

Αθήνα - Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ.: 210 729 8209

Μαρούσι - Γράμμου 73, τηλ.: 210 6179265

Γλυφάδα - Γρηγορίου Λαμπράκη 34, Γλυφάδα 16674 τηλ. 2109647906

Θεσσαλονίκη - Εμπορικό Κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ.: 231 046 7490

Κύπρος - Λευκωσία - Αντωνίου και Ευγενίας Θεοδότου 22, 1061, Άγιος Αντώνιος, τηλ.: +357 99 686486 Coming December 2026

Κλείστε τη δική σας εισαγωγική δοκιμαστική συνεδρία, να γνωρίσετε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong® και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επενδύσετε στην υγεία σας σήμερα.

https://osteostrong.gr/intro/

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