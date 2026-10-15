Προχωρά η διαδικασία των εκταφών για το δυστύχημα των Τεμπών, εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο
ΕΛΛΑΔΑ
σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών Δίκη για Τέμπη Τέμπη Εκταφή

Προχωρά η διαδικασία των εκταφών για το δυστύχημα των Τεμπών, εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο

Οι πραγματογνώμονες καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να ορίσουν άμεσα ημερομηνία εκταφής

Προχωρά η διαδικασία των εκταφών για το δυστύχημα των Τεμπών, εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο
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Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλη προχθές στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Με την εισαγγελική παραγγελία τής προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου προς τους πραγματογνώμονες ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του ολλανδικού εργαστηρίου Netherlands Forensic Institute (NFI) το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τους πραγματογνώμονες ζητείται επίσης να προβούν «αμελλητί» σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το ολλανδικό εργαστήριο, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ανάληψης των εξετάσεων, τις ειδικότερες επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις διενέργειάς τους, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς το είδος, την ποσότητα, τη συλλογή, τη φύλαξη και τη μεταφορά των αναγκαίων δειγμάτων.

Επίσης σύμφωνα με την παραγγελία οι πραγματογνώμονες οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εκταφής, να ληφθεί μέριμνα για την παρουσία των αναγκαίων προσώπων, την προσήκουσα λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων, την ακριβή καταγραφή των σχετικών ενεργειών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ταυτοποίησης των δειγμάτων, σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους επιστημονικούς κανόνες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που θα διενεργήσει τις εξετάσεις.
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