Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν την είδαμε, δεν την αποχαιρετήσαμε» – «Το μήνυμα του γιου μου δεν ήρθε ποτέ»

Η κόρη εργαζόμενης στην επιβατική αμαξοστοιχία περιέγραψε την αγωνιώδη αναζήτηση της μητέρας της - Ράγισε καρδιές και ο πατέρας του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη

Σοφίας Στεφανάκη, η μητέρα της οποίας εργαζόταν στην επιβατική αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών, συνεχίστηκε η



Η μάρτυρας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία, την αγωνιώδη αναζήτηση της μητέρας της και τη διαδικασία ταυτοποίησης της σορού της, ενώ σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έδειξε στην έδρα φωτογραφία της.







Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2022 είχε βιώσει ένα περιστατικό εκτροχιασμού, καθώς ένα από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας στην οποία εργαζόταν είχε εκτροχιαστεί.



«Μας είχε πάρει τηλέφωνο. Είχε εκτροχιαστεί ένα βαγόνι στο οποίο βρισκόταν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η οικογένειά της προσπαθούσε να την πείσει να αλλάξει δουλειά.







«Δεν την είδαμε ποτέ, δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ» Αναφερόμενη στην ημέρα της τραγωδίας, η Σοφία Στεφανάκη κατέθεσε ότι είχε μιλήσει με τη μητέρα της στις 6 το απόγευμα και περίμενε ότι θα είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 11 το βράδυ.



«Δεν μου έστειλε ότι έφτασε. Δούλευε μία εβδομάδα συνεχόμενη χωρίς ρεπό. Εκείνη την ημέρα ήταν η τελευταία που θα δούλευε και θα έπαιρνε δύο ημέρες ρεπό», περιέγραψε.



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«Όταν μου είπε ο συνάδελφός μου τι έγινε με το τρένο, σάστισα. Άνοιξα το κινητό μου, έρχονταν τα μηνύματα που είχα λάβει. Άρχισα να την ψάχνω. Έπαιρνα τηλέφωνο σε αυτόν που είχε το κέτερινγκ», ανέφερε.



Τελικά, η ταυτοποίηση της μητέρας της έγινε μέσω γενετικού υλικού (DNA) του γιου της.



«Δεν την είδαμε ποτέ. Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ. Ήρθε σφραγισμένο το φέρετρο», είπε η μάρτυρας.



Με την κατάθεση της, η μητέρα της οποίας εργαζόταν στην επιβατική αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών, συνεχίστηκε η δίκη κατά την 39η συνεδρίασή της , με κατηγορούμενους τον Παύλο Κουζή και τον Σπυρίδωνα Πατέρα.Η μάρτυρας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία, την αγωνιώδη αναζήτηση της μητέρας της και τη διαδικασία ταυτοποίησης της σορού της, ενώ σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έδειξε στην έδρα φωτογραφία της.Όπως κατέθεσε, η μητέρα της είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, όπου βρήκε εργασία στα τρένα και εργαζόταν επί έξι χρόνια.Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2022 είχε βιώσει ένα περιστατικό εκτροχιασμού, καθώς ένα από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας στην οποία εργαζόταν είχε εκτροχιαστεί.«Μας είχε πάρει τηλέφωνο. Είχε εκτροχιαστεί ένα βαγόνι στο οποίο βρισκόταν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η οικογένειά της προσπαθούσε να την πείσει να αλλάξει δουλειά.«Δούλευε πολλές ώρες και δεν ήταν καλά τα χρήματα», είπε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενη στην ημέρα της τραγωδίας, η Σοφία Στεφανάκη κατέθεσε ότι είχε μιλήσει με τη μητέρα της στις 6 το απόγευμα και περίμενε ότι θα είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 11 το βράδυ.«Δεν μου έστειλε ότι έφτασε. Δούλευε μία εβδομάδα συνεχόμενη χωρίς ρεπό. Εκείνη την ημέρα ήταν η τελευταία που θα δούλευε και θα έπαιρνε δύο ημέρες ρεπό», περιέγραψε.Η ίδια έμαθε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στις 7 το επόμενο πρωί, από συνάδελφό της.«Όταν μου είπε ο συνάδελφός μου τι έγινε με το τρένο, σάστισα. Άνοιξα το κινητό μου, έρχονταν τα μηνύματα που είχα λάβει. Άρχισα να την ψάχνω. Έπαιρνα τηλέφωνο σε αυτόν που είχε το κέτερινγκ», ανέφερε.Τελικά, η ταυτοποίηση της μητέρας της έγινε μέσω γενετικού υλικού (DNA) του γιου της.«Δεν την είδαμε ποτέ. Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ. Ήρθε σφραγισμένο το φέρετρο», είπε η μάρτυρας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, κανένας δεν επικοινώνησε με την οικογένεια μετά την τραγωδία, ενώ δεν βρέθηκε κανένα από τα προσωπικά αντικείμενα της μητέρας της.



Τι κατέθεσε για το σύστημα αυτόματης πέδησης Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η μάρτυρας και σε όσα της είχε μεταφέρει η μητέρα της σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των τρένων.



Όπως υποστήριξε, η μητέρα της τής είχε αναφέρει ότι οι αμαξοστοιχίες διέθεταν σύστημα αυτόματης πέδησης, το οποίο, σύμφωνα με όσα της είχε πει, είχε απενεργοποιηθεί λόγω συχνών καθυστερήσεων.



«Μου είχε πει πως τα τρένα είχαν αυτόματη πέδηση και είχαμε εκτροχιασμό, αλλά μου είπε πως τώρα το απενεργοποίησαν και δεν θα έχουμε εκτροχιασμό. Πού να ήξερε!», κατέθεσε.



«Θέλουμε να μάθουμε τι υπάρχει μέσα στο φέρετρο» Απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων, η Σοφία Στεφανάκη ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε λάβει, η μητέρα της εντοπίστηκε στον χώρο του κυλικείου.



«Μας είπαν πως βρέθηκε στο κυλικείο. Δεν ήταν καμένη, ήταν καταπλακωμένη από ένα ψυγείο», σημείωσε.



Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εκταφής, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια επιθυμούσε να προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία μετά την παρέλευση τριών ετών.



«Προχωρήσαμε τη διαδικασία με την αστυνομία. Η διαδικασία πάγωσε και δεν μας άφηναν να κάνουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Θέλουμε να μάθουμε τι υπάρχει μέσα», ανέφερε.



Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.



«Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, παρά τα λάθη που έγιναν. Έχω εμπιστοσύνη σε εσάς. Πιστεύω πως μπορείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη», είπε απευθυνόμενη στην έδρα.



Η επιστολή του γιου της εργαζόμενης: «Ο θάνατος της μητέρας μας προήλθε από εγκληματικές παραλείψεις» Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναγνώστηκε και επιστολή του Ευάγγελου - Κωνσταντίνου Στεφανάκη, γιου της εργαζόμενης στην αμαξοστοιχία, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο.



Στην επιστολή του εξέφρασε την προσδοκία ότι η δικαστική απόφαση θα αποτελέσει δικαίωση για την οικογένειά του.



«Η απόφαση που θα εκδοθεί θα αποτελέσει μια ηθική δικαίωση για εμάς. Ο θάνατος της μητέρας μας προήλθε από εγκληματικές παραλείψεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Αδάμ Αδαμάκης: «Μόλις φτάσω θα σας στείλω μήνυμα – Αυτό το μήνυμα δεν ήρθε ποτέ» Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η κατάθεση του Αδάμ Αδαμάκη, πατέρα του 22χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος επέβαινε στη μοιραία αμαξοστοιχία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.



«Εκείνο το βράδυ ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη να δει τους φίλους του. Πήρε το τρένο από την Θήβα. Μπήκε στο τρένο χαρούμενος με τσαντάκι του. Μόλις φτάσω θα σας στείλω μήνυμα. Αυτό το μήνυμα δεν ήρθε ποτέ. Την επόμενη ημέρα το πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Εκεί έμαθα πως κάτι τρένα στην γραμμή τράκαραν, μου κόπηκαν τα πόδια. Ήταν στο βαγόνι 2 θέση 92, αλλά μάλλον ήταν στο κυλικείο, ήθελε μάλλον να φορτίσει το κινητό του εκεί. Το τηλέφωνο του δεν απαντούσε. Αρχίσαμε να ψάχνουμε στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.



Στο Γενικό Νοσοκομείο δώσαμε DNA, καταλάβαμε πως κάτι δεν πάει καλά. Η κηδεία του μικρού έγινε την Δευτέρα. Δυστυχώς μας κορόιδευαν. Αλλα βλέπαμε και άλλα ξέραμε στις διαφημίσεις. Μετά καταλάβαμε πως δεν υπήρχε ίχνος ασφάλειας. Ποια ασφάλεια; Ούτε αυτόματη πέδηση, ούτε τίποτα. Εδώ δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε τίποτα απ' όλα αυτά. 12 λεπτά πήγαιναν στη ίδια γραμμή. Δεν τα σταμάτησε κάποιος.



Εμείς θεωρούσε πως τα τρένα ήταν πιο ασφαλή από τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε ουδεμία ασφάλεια και έγινε ό,τι έγινε. Μετά το τρακάρισμα πήραμε ένα χαρτί που λέει ολική απανθράκωση. Υπάρχει φωτιά, μην γελιέστε. Τα έλαια μετασχηματιστών περνούν φωτιά. Τέτοια φωτιά όμως δεν κάνουν. Το θερμικό ισοζύγιο που δέχθηκαν τα παιδιά στο κυλικείο είναι τεράστιο, γι' αυτό κάηκαν όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουν. Στο άλλου γιο να απαντήσω τι; Ότι τράκαραν δύο τρένα και πήραν φωτιά;



Μας τον φέραν σε κλειστό φέρετρο και δεν μπόρεσα να τον αποχαιρετήσω. Θα δώσω όλη την μάχη, θα δώσω αυτή την μάχη για τα μάτια και την ψυχή του. Μας έσπασαν την αλυσίδα. Μια απάντηση θέλω από το δικαστήριο για όλα αυτά. Μας περιγελούν και μας εμπαίζουν. Τι έγινε με τις εκταφές; Είμαστε στον εμπαιγμό και στην ασέβεια προς τον νεκρό. Παραιτηθήκαμε από την εκταφή καθώς θεωρούμε πως μας εμπαίζουν. Γιατί πέταξαν τα δείγματα ιστών; Σας μιλώ από την καρδιά μου και σας λέω πως θα δώσουμε τον αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων.