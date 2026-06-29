Για συναινετική πράξη κάνει λόγο στην απολογία του ο 28χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 19χρονη στην Σκόπελο

Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι αρχικά ρώτησε την καταγγέλλουσα αν ήθελε μια αγκαλιά και στη συνέχεια προχώρησαν στην ερωτική πράξη, ενώ το φερόμενο ως θύμα υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα