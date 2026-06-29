Για συναινετική πράξη κάνει λόγο στην απολογία του ο 28χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 19χρονη στην Σκόπελο
Για συναινετική πράξη κάνει λόγο στην απολογία του ο 28χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 19χρονη στην Σκόπελο
Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι αρχικά ρώτησε την καταγγέλλουσα αν ήθελε μια αγκαλιά και στη συνέχεια προχώρησαν στην ερωτική πράξη, ενώ το φερόμενο ως θύμα υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα
Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου ο 28χρονος που κατηγορείται για βιασμό 19χρονης συναδέλφου του στη Σκόπελο.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα συνοδεία αστυνομικών στα δικαστήρια Βόλου για να απολογηθεί για τις πράξεις του.
Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ερωτική πράξη που έγινε με τη ρητή συναίνεση της παθούσας, όπως είπε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Χρόνης.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η 19χρονη τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του στο οποίο συγκατοικεί με τον σύντροφό της με τον οποίο εργάζονται όλοι μαζί στην ίδια επιχείρηση για σεζόν.
Το διάστημα που ήταν εκεί ισχυρίστηκε ότι η παθούσα έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της ότι τον περιμένει και εκείνος της απάντησε πως δεν θα επιστρέψει σπίτι, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να είναι έξαλλη κατάσταση.
Βλέποντας την κατάστασή της την ρώτησε αν θα ήθελε να την πάρει μια αγκαλιά, εκείνη δέχτηκε, και στη συνέχεια η μια πράξη έφερε την άλλη.
Ο 28χρονος αρνείται ότι η ερωτική πράξη έγινε χωρίς τη συναίνεσή της.
Αντίθετα η 19χρονη υποστηρίζει ότι δήλωσε την άρνησή της να προχωρήσει σε ερωτική επαφή μαζί του. Το θύμα κατήγγειλε βιασμό την Πέμπτη μετά από το σοκ που υπέστη όταν ξύπνησε το πρωί και διαπίστωσε ότι ήταν στο κρεβάτι μόνο με το εσώρουχο και κατεβασμένο το παντελόνι.
Λέει ότι έμεινε στο σπίτι να κοιμηθεί περιμένοντας τον σύντροφό της και όταν ο 28χρονος εξέφρασε επιθυμία για ερωτική συνεύρεση, δήλωσε άρνηση γυρνώντας του την πλάτη.
Από κει και πέρα δεν θυμάται τίποτα, καθώς νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης είχε βγει για διασκέδαση, είχε καταναλώσει αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση μέθης.
Επισημαίνεται ότι για τον καταγγελλόμενο βιασμό αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος, του εργαστηριακού ελέγχου στον ρουχισμό και τα σεντόνια και του ελέγχου για αλκοόλ στο αίμα της 19χρονης.
Εναντίον του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό με το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα παρ. 4, το οποίο προβλέπει κάθειρξη έως 10 ετών για ερωτική πράξη χωρίς συναίνεση.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα συνοδεία αστυνομικών στα δικαστήρια Βόλου για να απολογηθεί για τις πράξεις του.
Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ερωτική πράξη που έγινε με τη ρητή συναίνεση της παθούσας, όπως είπε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Χρόνης.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η 19χρονη τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του στο οποίο συγκατοικεί με τον σύντροφό της με τον οποίο εργάζονται όλοι μαζί στην ίδια επιχείρηση για σεζόν.
Το διάστημα που ήταν εκεί ισχυρίστηκε ότι η παθούσα έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της ότι τον περιμένει και εκείνος της απάντησε πως δεν θα επιστρέψει σπίτι, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να είναι έξαλλη κατάσταση.
Βλέποντας την κατάστασή της την ρώτησε αν θα ήθελε να την πάρει μια αγκαλιά, εκείνη δέχτηκε, και στη συνέχεια η μια πράξη έφερε την άλλη.
Τη ρώτησε αν θα ήθελε να την πάρει μια αγκαλιά
Ο 28χρονος αρνείται ότι η ερωτική πράξη έγινε χωρίς τη συναίνεσή της.
Αντίθετα η 19χρονη υποστηρίζει ότι δήλωσε την άρνησή της να προχωρήσει σε ερωτική επαφή μαζί του. Το θύμα κατήγγειλε βιασμό την Πέμπτη μετά από το σοκ που υπέστη όταν ξύπνησε το πρωί και διαπίστωσε ότι ήταν στο κρεβάτι μόνο με το εσώρουχο και κατεβασμένο το παντελόνι.
Λέει ότι έμεινε στο σπίτι να κοιμηθεί περιμένοντας τον σύντροφό της και όταν ο 28χρονος εξέφρασε επιθυμία για ερωτική συνεύρεση, δήλωσε άρνηση γυρνώντας του την πλάτη.
Από κει και πέρα δεν θυμάται τίποτα, καθώς νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης είχε βγει για διασκέδαση, είχε καταναλώσει αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση μέθης.
Δεν θυμάται τίποτα
Επισημαίνεται ότι για τον καταγγελλόμενο βιασμό αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος, του εργαστηριακού ελέγχου στον ρουχισμό και τα σεντόνια και του ελέγχου για αλκοόλ στο αίμα της 19χρονης.
Εναντίον του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό με το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα παρ. 4, το οποίο προβλέπει κάθειρξη έως 10 ετών για ερωτική πράξη χωρίς συναίνεση.
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