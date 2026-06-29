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Συνελήφθη 65χρονος στη Φθιώτιδα για υπόθεση αποπλάνησης 12χρονου
Συνελήφθη 65χρονος στη Φθιώτιδα για υπόθεση αποπλάνησης 12χρονου
Τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις
Στη σύλληψη ενός 65χρονου στη Φθιώτιδα προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα στις αρχές του περασμένου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο συλληφθείς φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος. Εκεί, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση οι ανακριτικές αρχές εντόπισαν στοιχεία που καίνε τον κατηγορούμενο σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται ότι συνήθιζε να περιφέρεται στα μέρη όπου έπαιζε ο 12χρονος και άλλοι συνομήλικοί του. Μάλιστα το επίμαχο βράδυ φέρεται να παρέσυρε το παιδί στο αυτοκίνητο του λέγοντάς του ότι θα το γυρίσει σπίτι του. Αντ’ αυτού κατέληξαν σε ερημική τοποθεσία.
Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα στις αρχές του περασμένου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο συλληφθείς φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος. Εκεί, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση οι ανακριτικές αρχές εντόπισαν στοιχεία που καίνε τον κατηγορούμενο σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται ότι συνήθιζε να περιφέρεται στα μέρη όπου έπαιζε ο 12χρονος και άλλοι συνομήλικοί του. Μάλιστα το επίμαχο βράδυ φέρεται να παρέσυρε το παιδί στο αυτοκίνητο του λέγοντάς του ότι θα το γυρίσει σπίτι του. Αντ’ αυτού κατέληξαν σε ερημική τοποθεσία.
Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
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