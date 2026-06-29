Καβγάς λόγω κοκαΐνης για ενοίκους διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ο ένας κλώτσησε τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
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Καβγάς λόγω κοκαΐνης για ενοίκους διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ο ένας κλώτσησε τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Οι δύο Αλβανοί συνελήφθησαν για ναρκωτικά - Για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση κατηγορείται αυτός που κλώτσησε τους αστυνομικούς

Καβγάς λόγω κοκαΐνης για ενοίκους διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ο ένας κλώτσησε τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Στη σύλληψη των ενοίκων ενός διαμερίσματος για καβγά που είχαν λόγω ναρκωτικών, προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για καβγά ανάμεσα σε έναν 33χρονο και έναν 30χρονο από την Αλβανία σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού, από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 33χρονος κατήγγειλε ότι ο 30χρονος τον απείλησε με μαχαίρι μετά από διαπληκτισμό που είχαν. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον 30χρονο, εκείνος -σύμφωνα με την αστυνομία - αντιστάθηκε σθεναρά με κλωτσιές και χτυπήματα σε βάρος τους αλλά και απειλές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος αυτοσχέδια συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 13,8 γραμμαρίων, η οποία φέρεται να ήταν και η αιτία του καβγά ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι δύο Αλβανοί συνελήφθησαν για ναρκωτικά ενώ ο 30χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

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