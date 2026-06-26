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Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφτηκε τις νέες εστίες που κατασκευάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφτηκε τις νέες εστίες που κατασκευάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, είπε πως «οι νέες εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με 1.800, περίπου, δωμάτια, θα δώσουν λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα στέγασης των φοιτητών»
Τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζονται στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών Ηρακλείου, επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνεχίζει τις επαφές της στην Κρήτη.
Η κ. Ζαχαράκη βρέθηκε στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή των φοιτητικών εστιών, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το ρυθμό των εργασιών και σημειώνοντας ότι στόχος είναι να παραδοθούν σε τρία χρόνια. Τουλάχιστον αυτό ζήτησε από τον γενικό διευθυντή του Ομίλου AKTOR που έχει αναλάβει την κατασκευή και μακροχρόνια λειτουργία του νέου συγκροτήματος φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ.
Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του έργου για τη φοιτητική κοινότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσής του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και θα έλεγα βασική προτεραιότητα και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, κάτω από την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μπορέσουμε να δώσουμε ποιοτική διαμονή στα παιδιά μας» και επισημαίνοντας ότι το μεγάλο αυτό πρόγραμμα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, θα προσθέσει πάνω από 8.500 κλίνες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια».
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της AKTOR, Τάσος Αρανίτης, στάθηκε στην πρόοδο και τη σημασία της επένδυσης, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ένα έργο υψηλών προδιαγραφών που θα καλύψει ουσιαστικές ανάγκες στέγασης», ενώ διαβεβαίωσε ότι «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να παραδοθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό συγκρότημα».
Στη σημασία της δημιουργίας των φοιτητικών εστιών για το νησί, αναφέρθηκε και ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας ότι «η ενίσχυση των υποδομών της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για την περιφέρεια», ενώ υπογράμμισε πως το έργο «αναβαθμίζει συνολικά το εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής».
Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, έκανε λόγο για μια κρίσιμη παρέμβαση, σημειώνοντας ότι «οι νέες εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με 1.800, περίπου, δωμάτια, θα δώσουν λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα στέγασης των φοιτητών», προσθέτοντας πως «ενισχύεται η δυνατότητα πρόσβασης στις σπουδές για περισσότερους νέους και από το εξωτερικό».
Η κ. Ζαχαράκη βρέθηκε στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή των φοιτητικών εστιών, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το ρυθμό των εργασιών και σημειώνοντας ότι στόχος είναι να παραδοθούν σε τρία χρόνια. Τουλάχιστον αυτό ζήτησε από τον γενικό διευθυντή του Ομίλου AKTOR που έχει αναλάβει την κατασκευή και μακροχρόνια λειτουργία του νέου συγκροτήματος φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ.
Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του έργου για τη φοιτητική κοινότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσής του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και θα έλεγα βασική προτεραιότητα και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, κάτω από την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μπορέσουμε να δώσουμε ποιοτική διαμονή στα παιδιά μας» και επισημαίνοντας ότι το μεγάλο αυτό πρόγραμμα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, θα προσθέσει πάνω από 8.500 κλίνες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια».
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της AKTOR, Τάσος Αρανίτης, στάθηκε στην πρόοδο και τη σημασία της επένδυσης, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ένα έργο υψηλών προδιαγραφών που θα καλύψει ουσιαστικές ανάγκες στέγασης», ενώ διαβεβαίωσε ότι «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να παραδοθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό συγκρότημα».
Στη σημασία της δημιουργίας των φοιτητικών εστιών για το νησί, αναφέρθηκε και ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας ότι «η ενίσχυση των υποδομών της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για την περιφέρεια», ενώ υπογράμμισε πως το έργο «αναβαθμίζει συνολικά το εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής».
Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, έκανε λόγο για μια κρίσιμη παρέμβαση, σημειώνοντας ότι «οι νέες εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με 1.800, περίπου, δωμάτια, θα δώσουν λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα στέγασης των φοιτητών», προσθέτοντας πως «ενισχύεται η δυνατότητα πρόσβασης στις σπουδές για περισσότερους νέους και από το εξωτερικό».
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