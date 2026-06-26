Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφτηκε τις νέες εστίες που κατασκευάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, είπε πως «οι νέες εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με 1.800, περίπου, δωμάτια, θα δώσουν λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα στέγασης των φοιτητών»